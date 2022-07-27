8月自助餐優惠｜15間酒店優惠　任食鵝肝／生蠔／燒牛肉／長腳蟹　$287食足2.5小時

8月酒店自助餐優惠｜多間酒店已推出超抵8月份自助餐優惠！以下精選15間酒店Buffet，午市自助餐每位只需$400以下，即可食盡新鮮生蠔、環球海鮮宴、特級和牛、Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕等等！晚市自助餐同樣有低至5折震撼優惠，65歲以上人士更有額外折扣，抵上加抵！即睇優惠！

冰鎮海鮮、生蠔 | 圖片來源：Hotel Alexandra Hong Kong FB

【1】歷山酒店｜閒日自助午餐 $287/位 食足2.5小時！

一系列豐盛的佳餚美饌包括：冰鎮海鮮、風乾火腿露筍卷配黑醋、泰式海蝦柚子沙律、蒜泥白肉、芝士或煙肉焗蠔、蒜香鵝肝牛柳、碧綠蛋黃蝦球、露筍芝士汁意大利粉伴脆火腿、和牛芝士漢堡包、瑪嘉烈水牛芝士薄餅等等。自助甜品有芒果拿破崙、草莓忌廉蛋糕、紅絲絨蛋糕，焗巴斯克芝士蛋糕，應有盡有！

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各式壽司 | 圖片來源：Hotel Alexandra Hong Kong FB

歷山餐廳｜自助早午餐/晚餐

半自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期一至星期五，公衆假期除外 )

收費（每位）：成人 $287 / 兒童(4-11歲) $253

供應時間：11:30-14:30（星期六至星期日，公眾假期及節慶日 ）

收費（每位）：成人 $415 / 兒童(4-11歲) $313

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自助晚餐

供應時間：18:30-22:00（星期一至星期四，公衆假期及節慶日除外）

收費（每位）：成人 $508 / 兒童(4-11歲) $364

供應時間：18:30-22:00 (星期五至星期日、公衆假期及節慶日 )

收費（每位）：成人 $628 / 兒童(4-11歲) $448

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地址：香港北角城市花園道32號（港鐵炮台山站B出口）

電話 +852 3893 2888

和牛芝士漢堡包 | 圖片來源：Hotel Alexandra Hong Kong FB

【2】香港帝都酒店｜自助午餐 $375/位

自助午餐薈萃一系列琳瑯滿目的環球美饌，供應無限量時令即開生蠔、冰鎮海鮮與刺身壽司，以及特級燒牛肉等多款滋味菜式和Häagen-Dazs雪糕！指定午市套票4人用$1,500平均只需$375/位，加送紅酒，適合喜事慶祝！

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即開生蠔與刺身壽司 | 圖片來源：帝都酒店 FB

2 + 2 Café｜自助午餐/晚餐

自助午餐(四人) + 指定紅酒乙支

供應時間：12:00-14:30（星期一至五）

收費：$1,500

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自助晚餐(二人) + 指定紅酒兩杯

供應時間：17:30-19:30 / 20:00-22:00（星期一至日）

收費：$1,400

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地址：香港 沙田白鶴汀街八號 帝都酒店3樓

電話:(852) 2601 2111

特級燒牛肉 | 圖片來源：帝都酒店 FB

冰鎮海鮮 | 圖片來源：帝都酒店 FB

【3】九龍海逸君綽酒店｜午市自助餐$353/位

8月份推出以日本菜為主打的菜單！包括：北海道帶子刺身、鮮蝦刺身、牛油清酒煮鴨肝、日式磯煮鮑魚等等；更有環球美食，包括：即開新鮮生蠔、俄羅斯雪花蟹腳、麵包蟹、燒加拿大有骨牛肉、芒果拿破崙，甜品方面任食Häagen-Dazs脆皮雪糕批及Mövenpick雪糕！

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以日本菜為主打菜單 | 圖片來源：Harbour Grand Kowloon 九龍海逸君綽酒店 FB

The Promenade｜自助午餐/晚餐

午市自助餐

供應時間：12:00-14:30（星期一至星期六）

收費（每位）：成人 $353 / 兒童(4-11歲) $289 / 長者（65歲及以上）$308

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晚市自助餐

供應時間：18:30-22:00（星期一至星期四）

收費（每位）：成人 $626 / 兒童(4-11歲) $444 / 長者（65歲及以上）$526

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地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號（港鐵黃埔站D2出口）

電話： (852) 2621 3188

以日本菜為主打菜單 | 圖片來源：Harbour Grand Kowloon 九龍海逸君綽酒店 FB

【4】港島海逸君綽酒店｜$386/位 任食波士頓龍蝦、阿根廷七寸長大蝦

酒店總廚搜羅了多款來自海洋的新鮮食材！包括：精選凍海鮮有波士頓龍蝦、蟹腳、新鮮即開生蠔、阿根廷七寸長大蝦。還有大量海鮮熱葷，如吞拿魚配芒果莎莎杯、新加坡燒菠蘿魷魚沙律、香煎鯛魚柳配青口紅花汁及法式海鮮湯。甜品區亦設有12款不同口味的Mövenpick雪糕，搭配不同配料，絕對是消暑良物。

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總廚搜羅了多款新鮮食材 | 圖片來源：Harbour Grand Hong Kong 港島海逸君綽酒店 FB

Harbour Grand Café 咖啡廳｜環球美食自助午餐、海鮮盛會自助晚餐

環球美食自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm(星期一至日)

收費（每位）：

成人 $386

兒童(4-11歲) $254

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海鮮盛會自助晚餐

供應時間：

6:30pm-10pm(星期一至五, 星期日）

5:30pm-7:45pm / 8:15pm-10:30pm（星期六及公眾假期）

收費（每位）：成人 $665 / 兒童(4-11歲) $467

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新鮮即開生蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Hong Kong 港島海逸君綽酒店 FB

【5】香港東隅 EAST Hong Kong｜太古城優越地段 平日自助餐 $388/位

FEAST (Food by EAST)是一間全天候餐廳，室內亦可享有天然陽光。提供新鮮精製的國際美食；美食包括多款沙律與前菜、壽司、海鮮及甜品，客人更可享受一系列西式及富亞洲風味的主菜！

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全天候餐廳 | 圖片來源：EAST Hong Kong FB

FEAST (Food by EAST)｜半自助午餐、自助晚餐

半自助午餐

供應時間：12:00-14:30(星期一至五)

收費（每位）：成人 $388 / 兒童(5-12歲) $194

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自助晚餐

供應時間：18:00-22:30(星期五至日及公眾假期)

收費（每位）：成人 $728 / 兒童(5-12歲) $364

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香港鰂魚涌太古坊糖廠街23號

電話：852 2901 3628

新鮮精製的國際美食 | 圖片來源：EAST Hong Kong FB

【6】北角海逸酒店自助餐｜自助晚餐 65歲以上$366歎燕窩、生蠔

酒店內的Greens Café推出全新「蠔」歎龍蝦、長腳蟹、燕窩自助晚餐，多款時令海鮮包括即開生蠔、長腳蟹、藍青口等將會輪流供應，同時有多款主題菜色，包括蒜香芝士焗蠔、蒜香芝士焗蠔、扒羊架等。

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多款時令海鮮 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

綠怡咖啡廳 Greens Café｜龍蝦自助晚餐、假日自助午餐

假日自助午餐

供應時間： 12pm – 2:30pm（星期六、日及公眾假期）

收費（每位）：成人 $364 / 兒童(5-11歲) $604 / 長者（65歲及以上）$304

惠顧自助午餐或自助早午餐，顧客可免費泊車2小時

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「蠔」歎龍蝦自助晚餐

供應時間：6:30pm-10pm（星期二至星期六及星期日）

收費（每位）：成人 $502 / 兒童(5-11歲) $366 / 長者（65歲及以上）$366

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地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓綠怡咖啡廳

電話：2187 8888

多款熱食 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

【7】8度海逸酒店｜晚膳每位$318 歎煎鵝肝 廚師現烤美食

夏日炎炎，午餐也要好好吃一番！不妨選擇到8度餐廳歎一場豐盛的半自助午餐，盡享2.5小時無限供應即開生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、芝士忌廉汁煮藍青口、避風塘軟殼蟹及泰式咖喱煮大蝦等多款海鮮。熱葷方面，配有燒牛肉西冷、脆皮燒腩仔、煎鵝肝伴黑松露汁及燒羊脾等。自助晚餐還特設燒烤區，廚師即場炮製燒烤美食！還有精緻甜品芒果拿破崙、迷你朱古力心太軟及Häagen-Dazs雪糕等滋味推介！

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泰式咖喱煮大蝦等多款海鮮 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

8度餐廳｜自助午餐、西式晚膳套餐

假日自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期六至日及公眾假期）

收費（每位）：成人$385 / 兒童(6-11歲) $313 / 長者（65歲及以上）$349

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西式晚膳

供應時間：18:00至21:00（所有日子）

收費（每位）：$318

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香港九龍土瓜灣九龍城道199號（港鐵宋皇臺站D出口）

電話： (852) 2126 1988

精緻甜品有芒果拿破崙等等 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

【8】香港屯門貝爾特酒店｜適合大西北居民 狂食Mövenpick雪糕低至$358一位

餐廳以工業風設計非常型格！自助晚餐任食冰鎮海鮮如麵包蟹、新鮮大蜆、熟蝦、藍青口，非常豐富！還有Mövenpick雪糕、熟食如西冷、海鮮焗扇貝、避風塘炒鮮魷等，成人低至$358一位，適合大西北人士近近地食餐勁！

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餐廳以工業風設計非常型格！

Pentalounge｜夏日環球海鮮自助午餐/晚餐

環球海鮮午市自助餐

供應時間：12:00至15:00（週末夏日）

收費（每位）：成人$374 / 兒童(3-11歲) $294

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環球海鮮晚市自助餐

供應時間：18:30至21:30（星期五及週末夏日）

收費（每位）：成人$421 / 兒童(3-11歲) $331

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地址：香港屯門震寰路6號

電話: (852) 3112 1138

【9】香港九龍東皇冠假日酒店｜60歲以上每僅位$278，食三隻生蠔已回本！

想食夠回本？首選冰鎮海鮮，餐廳每晚供應六款海鮮，包括即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦、蟹肉釀扇貝、韓風吞拿魚牛油果漬、炙燒羊奶芝士藍莓汁等！逢星期六、日、公眾假期及前夕仲會供應波士頓龍蝦！

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每晚供應六款海鮮 | 圖片來源：Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East FB

尚廚｜自助午餐 / 晚餐

自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期一至日）

收費（每位）：成人$328 / 兒童（3-12歲）$228 / 長者（60歲及以上）$278

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自助晚餐

供應時間：6:30pm-9:30pm(星期一至日 )

收費（每位）：成人$538 / 兒童（3-12歲）$338 / 長者（60歲及以上）$438

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地址：香港九龍將軍澳3號 唐德街 5座

電話：3983-0388

酒店餅房甜品 | 圖片來源：Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East FB

【10】港威酒店自助餐｜即切片皮鴨 任食午餐$370/位！

Three on Canton的自助午餐提供一系列滋味菜式，推介即席烹調的香煎牛柳粒、豐腴的冷盤海鮮、多款中西熱葷美饌及精緻甜品等。自助晚餐時段為客人炮製琳瑯滿目的亞洲美食，更有冰鎮海鮮、 即開生蠔、日式刺身壽司及冷麵、即製麵食、正宗印度咖哩以及中式美饌包括招牌菜式 — 即切片皮鴨等。

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豐腴的冷盤 | 圖片來源：KKday

Three On Canton｜自助午餐、自助晚餐

自助午餐

供應時間：中午12:00至下午2:30（所有日子）

收費（每位）：成人$370 / 兒童 (3 – 11 歲) $272

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自助晚餐

供應時間：晚上6:30至晚上10:00（所有日子）

收費（每位）：成人$683 / 兒童 (3 – 11 歲) $483

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地址：九龍尖沙咀海港城廣東道13號

電話：2113 0888

琳瑯滿目的亞洲美食 | 圖片來源：KKday

【11】香港柏寧酒店｜品嚐印度天多尼菜式 每位$358！

美食款式包羅萬有，包括海鮮、土耳其薄餅及傳統印度天多尼菜式。另外, 當然還有即炸天婦羅、點心、各式冷熱盤、壽司刺身及時令菜式。最後還有甜品專區, 千萬不要錯過酒店自家製的意式雪糕！

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多國美食選擇 | 圖片來源：KKday

PLAYT ｜自助晚餐/自助午餐

自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期一至五）

收費（每位）：成人$358 / 兒童 (3 – 11 歲) $250

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自助晚餐

供應時間：6:30pm-9:30pm（星期一至日）

收費（每位）：成人$649 / 兒童 (3 – 11 歲) $411

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地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話: (+852) 2839 3311

美食款式包羅萬有 | 圖片來源：KKday

【12】荃灣西如心酒店｜歎原條日本油甘魚 $373起！

無限量供應的時令刺身，包括吞拿魚、鯛魚、希靈魚等。廚師更會即席切原條日本油甘魚！精選推介燒日本和牛、燒牛脷、燒三文魚鮫。甜品以日本福岡縣的草莓加入乳酪製成口感順滑的慕絲，香甜撲鼻。櫻花戚風蛋糕以櫻花製成粉紅色的富士山造型，口感鬆軟綿密並帶有陣陣幽香的櫻花味！

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櫻花戚風蛋糕 | 圖片來源：KKday

Café Circles｜和風嚐鮮自助餐

和風嚐鮮自助午餐

供應時間：18:30 – 21:30（所有日子）

收費（每位）：成人 $373 / 兒童 (3 – 11 歲) $271 / 長者 （65 歲以上）$271

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和風嚐鮮自助晚餐

供應時間：18:30 – 21:30（所有日子）

收費（每位）：成人 $512 / 兒童 (3 – 11 歲) $413 / 長者 （65 歲以上）$413

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地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

無限量供應的時令刺身 | 圖片來源：KKday

【13】香港尖沙咀凱悅酒店｜5星級酒店「蟹」肉大餐 每位$526！

自助午餐供應蟹肉飛魚籽沙律、泰式蟹肉青木瓜沙律、軟殼蟹青瓜卷、蟹肉蛋白炒飯及蟹肉番茄羅勒薄餅等。 自助晚餐更提供冰鎮松葉蟹腳、麵包蟹、蟹肉濃湯、蟹肉周打湯、蟹肉蟹膏軍艦壽司、軟殼蟹天婦羅、避風塘炒蟹、星洲胡椒蟹及芝士輪蟹肉蟹皇意大利飯等。Shopping後去大吃一餐非常方便！

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冰鎮松葉蟹腳 | 圖片來源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui FB

凱悅咖啡廳｜自助午/晚餐

自助午餐

供應時間：中午12時至2時30分（星期一至日）

收費（每位）：成人$526 / 兒童 (6 – 11 歲) $263

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自助晚餐

供應時間：6時至10時（星期一至四晚上）

收費（每位）：成人$845 / 兒童 (6 – 11 歲) $422

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地址：九龍尖沙咀河內道 18 號, 香港, 香港特別行政區

電話： 2311 1234

麵包蟹 | 圖片來源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui FB

【14】香港朗廷酒店｜晚餐食足4小時+送紅白酒 $658/位！

自助午餐2小時任食精選推介：時令新鮮生蠔、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口、燒牛肉、三峇烤魚、馬拉炒蜆等等。自助晚餐4小時任食精選推介：時令海鮮拼盤新鮮生蠔、熟龍蝦、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口、佛跳牆、花膠扒時蔬、燒牛扒、香煎鴨肝等，多款美食不能盡錄！訂購4位成人或以上，更可享一支紅酒或白酒！

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自助晚餐4小時 | 圖片來源：The Langham, Hong Kong 香港朗廷酒店 FB

The Food Gallery Buffet ｜自助午/晚餐

自助午餐

供應時間：11:45am-1:45pm（星期六、日）

收費（每位）：成人$658 / 兒童 (5 – 11 歲) $368

【 KKDAY預訂 】

自助晚餐

供應時間：18:00 – 22:00（星期一至四，公眾假期除外）

收費（每位）：成人$438 / 兒童 (5 – 11 歲) $228

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地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

多款美食不能盡錄 | 圖片來源：The Langham, Hong Kong 香港朗廷酒店 FB

【15】美麗華酒店｜4款自助午餐主題 任選每位$368

酒店提供共4款自助午餐主題！每款主題午宴均源源不絕供應即開生蠔，新鮮鮑魚及即切京式片皮鴨，為午餐味力昇華！ 嶄新京川滬味力率先登場，融合中國北京、上海及四川三地的烹調精髓，呈獻川味擔擔麵、當歸杞子花雕醉鮑魚深受歡迎的滋味饌嚐！

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4款自助午餐主題任選 | 圖片來源：klook

Yamm｜4款嶄新自助午餐主題可供選擇

喜越之泰自助午餐

海鮮盛宴自助午餐

京川滬味力自助午餐

星匯寶島自助午餐

供應時間：下午12時至2時30分（星期一至五）

收費（每位）：成人$368 / 兒童 (3 – 11 歲)$236

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地點：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀

花雕醉鮑魚深受歡迎 | 圖片來源：klook

（全文完）

常見問題

問：美麗華酒店在哪裡？

答：地點：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀👉詳情

問：香港朗廷酒店晚餐自助餐可享用多少小時？

答：4小時👉詳情

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