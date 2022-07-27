一線搜查｜坑口商場熟食街變老鼠樂園？食店：唔只係我哋舖頭嘅問題

免費電視77台《一線搜查》報道，位於將軍澳坑口站附近的一個商場熟食街，有食店被拍到有多隻老鼠同時出沒，拍片市民指已非首次在該處目擊老鼠「搵食」，食店職員則說，不只是該店才有鼠患，即睇下文！

拍片居民表示，今次因為有隻老鼠「甩毛」，她才好奇停下拍攝。（開電視節目《一線搜查》截圖）

拍片市民：佢哋又上又落搵食

這個「老鼠樂園」位於將軍澳坑口站附近一個商場內的熟食街，有通道連接旁邊一個街市。拍片居民表示：「我係放工經過見到有老鼠走出嚟，冇晒毛咁樣，我咪好奇企喺度睇下佢，點知佢見到又唔走喎，我咪用相機影張相。」拍片居民續稱，多隻老鼠在熟食店的桌面、飯煲和垃圾桶間穿梭，似乎在覓食。她又表示，因為其中一隻老鼠「甩晒毛」，所以今次才好奇停下拍攝，「平時我見到佢又行我又行，人有人行，老鼠有老鼠行咪算數囉」。

多隻老鼠在店內爬來爬去搵食。（開電視節目《一線搜查》截圖）

老鼠熟食店、街市兩邊走？

拍片居民懷疑鼠患與熟食街旁邊街市有關，形容老鼠可能「兩邊走」。《一線搜查》採訪隊到現場實地視察，發現熟食街與街市一條通道相連，而後面便是垃圾收集站，衛生情況成疑。有街坊看過片段後都表示「好驚」、「好恐怖」，有街坊更表示曾經見過老鼠出沒。

《一線搜查》採訪隊到現場實地視察，發現熟食街與街市只是一條通道相連。（開電視節目《一線搜查》截圖）

有食店放置老鼠籠

《一線搜查》採訪隊發現街市垃圾桶數量不多，地上有食物殘渣和垃圾，不過街市內未見有任何防範蛇蟲鼠蟻措施，反而熟食街有食店自行放置老鼠籠，可見熟食街商戶早已發現有老鼠出沒。

熟食店職員表示收工時會將所有食材收進雪櫃。（開電視節目《一線搜查》截圖）

職員：唔係淨係我哋嘅問題

《一線搜查》主持黃愷怡去到被拍到有多隻老鼠的熟食店向職員查詢，職員回應稱：「唔係淨係我哋舖頭嘅問題，我哋已經盡量將食物全部收檔時，全部擺晒喺雪櫃，我哋收檔係唔會有一絲食物喺我哋舖頭枱上面囉。」

南昌港鐵站行人隧道內估計有近30位無家者居住。（開電視節目《一線搜查》截圖）

南昌站露宿者隧道

此外，港鐵南昌站附近有一條大型行人隧道，連接鄰近數個屋苑和長沙灣魚類批發市場，內裡長期居住近30位無家者，有大量家具雜物及明火煮食廚具。為何他們會住在隧道？鄰近街坊又有甚麼意見？即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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常見問題

問：被拍到老鼠出沒的熟食店在哪裡？

答：位於將軍澳坑口站一個商場… 👉🏻 詳情按此

問：熟食店職員有何回應？

答：職員指並非只有該店有問題… 👉🏻 詳情按此

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