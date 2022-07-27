消委會冷氣機｜14款1匹變頻分體冷氣評測　$4,680買到高CP款｜附淨冷、冷暖高評分清單

近日氣溫持續高企，天文台預測本周六（7月30日）上水分區氣溫高達37度，如果不想被太陽融化，還是躲在家中涼冷氣吧！消委會早前測試14款1匹變頻式分體冷氣機，並就製冷、供暖等效能做測試，結果有5款獲得消委會高評分肯定，性價比最高的一款僅需$4,680。打算入手冷氣機的你，記得要參考此報告。

天文台預計，周六的上水氣溫高達37度。（天文台網頁截圖）

5款冷暖變頻三星Samsung機款性價比高

消委會測試的14款1匹變頻式分體冷氣機當中， 7款設冷暖功能，售價介乎$4,680至$16,400；其餘7款淨冷冷氣，售價介乎$5,380至$7,580。結果發現，7款具冷暖功能一匹變頻冷氣中，有5款總評獲得4.5分，全為高評分，其中三星Samsung機款只售$4,680，性價比極高。冷暖一匹變頻冷氣機測試中，5款高評分款式如下：

1匹冷暖變頻高分機｜1. 美的

美的

1匹冷暖變頻高分機｜2. 三菱重工

三菱重工

1匹冷暖變頻高分機｜3. 大金

大金

1匹冷暖變頻高分機｜4. 三菱電機

三菱電機

1匹冷暖變頻高分機｜5. 三星Samsung

三星Samsung

至於其餘7款淨冷冷氣機中，有5款機總評分獲得4分，結果如下：

1匹淨冷變頻高分機｜1. 富士電機

富士電機

1匹淨冷變頻高分機｜2. LG

LG

1匹淨冷變頻高分機｜3. 開利

開利

1匹淨冷變頻高分機｜4. 珍寶

珍寶

1匹淨冷變頻高分機｜5. 日立

日立

製冷量全部相符

消委會指，測試發現全部樣本的聲稱製冷量，與測試量得製冷量都相符，其中「富士電機RSG09JMCB-A / ROG09JMCB-A」樣本，量得製冷量更高聲稱量10.8%，表現最出色。

CSPF是計算冷氣機全年從室內排走的總熱量與其在同期間的總耗電量的比率，是先進的製冷能源效率表達方式，CSPF數值愈高，表示製冷能源效率愈高，同樣愈慳電。消委會發現，SPF數值最高的是「美的Midea MS-09HRF8B」，達7.72；其次為冷暖空調機樣本「三菱電機MitsubishiElectric MSZ-LN09VFR / MUZ-LN09VF」CSPF數值達7.38。

消委會測試14款1匹變頻分體冷氣，發現全部的聲稱製冷量都與實際相符。（消委會網頁截圖）

室內最寧靜必選兩款機

如果要選最寧靜款式，消委會測試發現，在室內環境下，「美的Midea MS-09HRF8B」及「三星Samsung AR09TXHAAWKN」最寧靜，獲4.5高評分。至於室外噪音，「美的Midea MS-09HRF8B」、「三菱電機MitsubishiElectric MSZ-LN09VFR / MUZ-LN09VF」、「三菱重工MitsubishiHeavyIndustries SRK25ZSXH-S / SRC25ZSXH-S」及「日立Hitachi RAS-DX10CWK / RAC-DX10CWK」，均獲3.5點較高評分。

消委會建議8個慳電秘技。（YouTube截圖）

消委會8大慳電秘技

消委會建議，大家除了可選購高能源效益的冷氣機外，還可試試以下8個慳電方法：

避免將冷氣機安裝在陽光直接照射地方。 勿阻擋冷氣機的進氣口及出風口。 夏天拉上窗簾避免陽光直接照射室內，盡量關閉門窗以保持室內溫度。 風扇耗電量遠低於冷氣機，同時開動冷氣機與電風扇，把冷氣吹近用戶，便可調高冷氣機溫度。 若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機。 天氣稍涼時，盡可能改用風扇。 夏季期間建議約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻。 冬季使用冷暖空調機的暖氣功能，遠比使用暖爐或暖風機更省電，但使用時也應盡量設置較低的目標溫度，以節省電力，只要在家中也多穿點衣服，設置溫度在16至18°C應很舒適。

（全文完）

常見問題

問：消委會1匹變頻冷氣機測試，一共有多少個樣本？

答：14款👉詳情

問：消委會1匹變頻冷氣機測試中，最高評分的機款有多少？

答：5款👉詳情

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