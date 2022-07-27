冷氣消暑 ︳男子吹冷氣突腦中風　半身癱瘓失語言能力　醫生：冷氣溫度不宜過低

天氣持續炎熱，很多人都選擇留在室內涼冷氣消暑降溫。日前，一名男子在家中吹冷氣，突然感到手腳乏力，初時不以為意，怎料翌日半身癱瘓，甚至失去語言能力，送院後證實腦中風。神經科醫生列出5大注意事項，建議大眾要留意冷氣溫度、出入溫差等，否則會對身體健康造成影響。

一名男子在家中吹冷氣，突然半身癱瘓。（freepik）

長期吹冷氣 突然半身癱瘓

綜合內地傳媒報道，日前，西安一名姓宋年輕男子長時間於室內開冷氣消暑，隨後突然感到右側肢體乏力，但由於當時仍能走動，便不以為意。結果翌日，事主情況惡化，手腳無法抬起、右半邊身癱瘓、無法說話，同時理解不到別人的說話內容，於是被送到醫院治理。

事主無法說話，同時理解不到別人的說話內容。（微博）

事主手腳無法抬起、右半邊身癱瘓。（微博）

醫生檢查後，發現事主左側頂、枕、顳葉、側腦室旁出現急性腦梗死，亦即「中風」。經治療後，事主情況已有好轉，逐漸恢復自主行動能力及語言交流能力。

溫差大引致中風

西安市紅會醫院神經內科主任胡曉輝表示，在天氣炎熱高溫下，很多人會將冷氣溫度調得很低，造成室內外溫差過大。當人們進出溫差大的環境時，有機會造成血管突然收縮擴張，人體血液內水分減少，亦會令血液黏稠度上升，容易造成血管閉塞，誘發腦中風。

很多人會將冷氣溫度調得很低。（freepik）

開冷氣5大注意事項

胡醫生列出5大注意事項，以減低溫差大所導致的中風危險：

1. 冷氣溫度不宜過低，應設於26度以上。因長期處於低溫環境中，會令血管收縮，血流速度緩慢。

2. 將冷氣風口向上調，避免直吹向身體關節。特別是坐月人士、初生嬰兒及老年人。

3. 開冷氣時，可選擇穿長袖衫褲，避免寒氣入侵體內。

4. 身處室外時，如出汗較多，進入室內時要先休息，讓身體適應溫度後，才吹冷氣，可以避免血管因溫差而急速收縮。

5. 長時間沒開冷氣時，一定要注意清潔。冷氣長期無使用，很容易滋生細菌，因此開啟前應先保持室內空氣流通。

（全文完）

常見問題

問：男子為何會中風？

答：胡醫生指，在天氣炎熱高溫下，很多人會將冷氣溫度調得很低… 👉🏻 詳情按此

問：如何避免溫差大而引致中風？

答：醫生提醒，冷氣溫度不宜過低… 👉🏻 詳情按此

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