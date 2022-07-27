韓國Twitter熱搜節目TOP10　《非常律師禹英禑》極速上榜　冠軍綜藝太妍主持｜附介紹

韓國Twitter公佈了2022年第二季度(4月1日至6月30日)，Twitter Trends熱搜的10大話題性節目，當中包括《非常律師禹英禑》、《二十五，二十一》等8套劇集，以及2部綜藝節目。 其中《非常律師禹英禑》截至6月30日前，更是只播出2集，可以說是以「火箭速度」衝進頭10。《有線娛樂》下文為大家介紹韓國Twitter熱搜頭10位的作品。

劇集被譽為2022年下半年黑馬作品。（《非常律師禹英禑》劇照）

【第10位】

《非常律師禹英禑》（韓語：이상한 변호사 우영우）

由朴恩斌、姜泰伍、姜其永等演員主演的《非常律師禹英禑》被譽為2022年下半年黑馬作品，首播時收視率僅有0.9%，最新播出的第8集收視翻了10幾倍衝上 13.093%，更登上了Netflix多個榜首。6月29日才首播的《非常律師禹英禑》，僅播出2集就打入Top10，證明劇集非常受歡迎，連帶劇中一眾主角都人氣急升。

禹英禑是一位IQ 164的自閉症律師。（《非常律師禹英禑》劇照）

《非常律師禹英禑》圍繞由朴恩斌飾演的禹英禑在律師事務所遇到的人事，與其自身成長的溫暖故事。禹英禑是一位IQ 164的天才，她擁有過目不忘的能力，更是首爾大經濟與法學系雙學位首席畢業的學霸。但是由於她患有自閉症，使她天生無法感知他人的感情，亦因此缺乏社交能力，鯨魚則是她最愛的心靈朋友。

熱搜第9位的是治癒劇《我的出走日記》。（《我的出走日記》劇照）

【第9位】

《我的出走日記》（韓語：나의 해방일지）

熱搜第9位的是治癒劇《我的出走日記》。這是一個比較慢熱的故事，在悲傷中帶點溫暖的反轉，使很多觀眾都產生共鳴，更連孔劉都先後兩次於IG上寫下觀後感，表達為這部戲著迷的心情。故事圍繞廉家三兄妹「琦貞」（李依飾）、「昌熙」（李民基飾）和「美貞」（金智媛飾），講述他們住在京畿道，每天要花3小時往返首爾工作。日復日的社畜生活使他們開始感到厭倦，但因為生活的現實無法作出任何改變。

孫錫久憑「頹廢又帶點野性」的演技人氣急升。（《我的出走日記》劇照）

直到某一天，開木工廠的廉家中來了一位很神秘的男人「具氏」，三兄妹的生活開始產生改變並得到解放。雖然《我的出走日記》的收視及不上同時段播放的《我們的藍調時光》，它在韓國熱搜和話題性排行榜中連續4星期都排第一。劇中各人的厭世演技令觀眾都表示成功被治癒，飾演具先生的演員孫錫久更憑「頹廢又帶點野性」的演技人氣急升。

劇中副CP的「成人式直球戀愛」成功獲得觀眾的喜愛。（《社內相親》劇照）

【第8位】

《社內相親》（韓語：사내맞선）

改編自韓漫《我和社長相親相愛》的《社內相親》，是一個沒有複雜三角戀、經典的高富帥總裁與普通小職員的愛情故事，男主角安孝燮與女主角金世正之間浪漫又搞笑的火花成功逗笑觀眾。劇情講述申夏莉（金世正飾）假扮成富家女好朋友陳映書（薛仁雅飾），並代她參加相親，卻沒想到對象竟是公司的社長姜泰武（安孝燮飾）。相親過程中，申夏莉試圖想讓姜泰武討厭她，豈料姜泰武為了不再被爺爺強逼相親竟決定和她結婚。

《社內相親》是一個沒有複雜三角戀的愛情故事，（《社內相親》劇照）

陰差陽錯下，申夏莉被發現了假冒身份，為了不讓姜泰武發現自己是公司員工，只好隱藏身份，並與姜泰武展開假情侶生活，最後戲假情真的甜寵劇情。此外，副CP的「成人式直球戀愛」亦成功獲得觀眾的喜愛。金旻奎飾演的帥氣悶騷秘書車成勳，與薛仁雅飾演的直率富家女陳映書，性格南轅北轍，卻互相對對方一見鐘情。金旻奎在劇中性感霸氣摘下眼鏡與薛仁雅親吻一幕，更成為劇中代表場景。

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《Biong Biong地球娛樂室》被封女版《新西遊記》。（《Biong Biong地球娛樂室》海報）

【第7位】

《Biong Biong地球娛樂室》（韓語：뿅뿅 지구오락실）

《Biong Biong地球娛樂室》是tvN電視台的真人實境綜藝節目，由被譽為韓國「最賺錢的PD」羅䁐錫製作。節目成員包括喜劇演員李恩智、饒舌歌手李泳知、女團Oh My Girl成員MIMI、女團IVE隊長安俞真。她們的設定是為了抓住逃到地球的月球兔子而聚集在一起的勇士。節目組飛到泰國拍攝，而各位成員都放下包袱，特別是李泳知，一直素顏，穿著寬鬆的T恤跟寬褲登場，非常「麻甩」。

成員們瘋癲程度連羅PD都無法招架。（《Biong Biong地球娛樂室》官方照片）

羅PD過去製作過很多經典綜藝，其中《新西遊記》中，全男班成員經常出埠玩遊戲，與組目組打賭，不顧形象製造不少笑料，所以《Biong Biong地球娛樂室》亦被封女版《新西遊記》。節目中，成員們為了得到豐厚的獎金，以超強默契投入遊戲大放笑彈，瘋癲程度連羅PD都無法招架，最終甚至願意付錢叫大家安靜一點，節目效果十足，成扐引發熱烈迴響。

《魔幻之音》是Netflix韓國原創的奇幻音樂劇。（《魔幻之音》劇照）

【第6位】

《魔幻之音》（韓語：안나라수마나라）

Netflix韓國原創的奇幻音樂劇《魔幻之音》，改編自人氣漫畫作品《安娜拉蘇瑪娜拉》，由《Who Are You－學校2015》、《雲畫的月光》的金成允導演與金敏貞編劇三度攜手打造。劇情講述一位被父母遺棄、獨自撫養年幼妹妹的貧窮女高中生尹雅伊（崔成恩飾），遇上一位住在廢棄遊樂園、不想長大的的神秘魔術師李乙（池昌旭飾）後，互相影響、成長的追夢故事。

池昌旭扮演的魔術師經常在摩天輪與旋轉木馬登場。（《魔幻之音》劇照）

全劇共6集，以韓劇少見的音樂劇形式穿插故事中，是一個結合奇幻、魔術和音樂劇元素的劇集。劇中出現許多魔術表演的片段，表達現實與幻境之間的夢幻。池昌旭扮演的魔術師經常在摩天輪與旋轉木馬登場大施魔術，華麗場景加上歌舞情節令觀眾非常耳目一新，成功上榜熱搜Top 10。

劇集以法律與政治為題材。（《為何是吳秀才》劇照）

【第5位】

《為何是吳秀才》（韓語：왜 오수재인가 ）

《為何是吳秀才》自6 月初開播收視率已不俗，第四集更升至10.1%，成為SBS 2022年收視最快突破兩位數的電視劇。劇集以法律與政治為題材，一邊刻畫了韓國大企業之間的爾虞我詐，另一邊則有各自帶著傷痛過去的男女主角發展一段虐心師生戀。女主角徐玄振在《為何是吳秀才》中一改以往「愛情劇女王」形象，飾演一位不擇手段的律師兼大學法學院教授吳秀才。

徐玄振展示了精湛細緻、極具感染力的演技。（《為何是吳秀才》劇照）

行事冷血自私的她實際上曾是充滿熱血的律師。劇中傷痕累累的吳秀才與其所屬TK律師事務所代表崔泰國會長的爭鬥中，展示了精湛細緻、極具感染力的演技，被觀眾稱讚她的演技更上一層樓。比起男主角黃寅燁，討論度較高的是男二裴仁爀。靠著《我的室友是九尾狐》學長一角打開知名度的裴仁爀，飾演崔泰國會長的二兒子崔允尚，他為於劇中展現衣食無憂的形象特地增肥了8公斤，更會與男女主角發展三角戀。

《紙房子：韓國篇》登上Netflix 11個地區榜首。（《紙房子：韓國篇》截圖）

【第4位】

《紙房子：韓國篇》（韓語：종이의 집: 공동경제구역）

由劉智泰、朴海秀、全鐘瑞等主演的《紙房子：韓國篇》，翻拍Netflix神劇西班牙版《紙房子》，未播出已引起全球熱議。 第一季上線後，亦隨即登上Netflix 11個地區榜首。韓版《紙房子》以南北韓統一，兩地人民共同生活為背景，由首腦「教授」帶領8位來自南北韓的成員一同佔領造幣廠、搶劫四兆韓元。

韓版《紙房子》登上Twitter熱搜榜第4位（《紙房子：韓國篇》截圖）

劇集中，南北韓在未來將會發行共同貨幣。而兩韓攜手合作的原意是造就一個更和諧的社會，令南北韓人民在統一後的生活更便利，沒想到卻造成了令富者越富、窮者越窮的社會，並未有解決到原有的經濟問題。以往，南北韓統一一直是社會上的敏感議題，這次韓版《紙房子》罕有以兩韓統一並建立共同經濟體作背景，如此具有話題性的題材，成功令韓版《紙房子》登上熱搜榜第4位。

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劇集用不同單元的方式呈現出14位主角甜酸苦辣的人生。（《我們的藍調時光》海報）

【第3位】

《我們的藍調時光》（韓語：우리들의 블루스）

由李炳憲、車勝元、申敏兒、金宇彬等豪華陣容出演的《我們的藍調時光》，以濟州島為背景，每集用不同單元的方式呈現出14位主角甜酸苦辣的人生。劇中飾演韓志旼孖生姐姐「英希」的鄭恩惠，是韓劇史上首位唐氏綜合症演員，她的單元一播出，隨即在社會上引起了很高關注度。此外，劇集中飾演聽障女生「星星」的演員李韶星，現實中也真的是位聾啞人士。

韓劇史上首位唐氏綜合症演員。（《我們的藍調時光》劇照）

劇中每個角色都經歷了各自成長的痛，深深引起了觀眾的共鳴與反思。由申敏兒飾演的宣亞則細緻描繪了抑鬱症患者的真實心境。除此之外，其中一集「英珠和阿顯」的故事，則探討了青少年懷孕的社會議題。由李炳憲飾演的東昔與金惠子飾演的母親玉冬之間的故事，更於大結局時逼哭所有人。《我們的藍調時光》真實反映了不同的人際情感、困境與現實的掙扎，讓遍體麟傷的我們得到慰藉，是2022上半年必看劇集。

劇集以青春熱血為題材。（《二十五，二十一》劇照）

【第2位】

《二十五，二十一》（韓語：스물다섯 스물하나）

韓劇《二十五，二十一》以1998年動盪不安的韓國為背景，講述發生亞洲金融風暴之後，原本家境富裕的22歲白易辰（南柱赫 飾）家裡一夜間破產，不得不休學肩負起家庭重擔，卻因只有高中學歷遇上就業困難。遇上18歲的擊劍選手羅希度（金泰梨 飾）後，被對方充滿活力的個性深深吸引，兩人在三年間經歷徬徨、互相治癒、一起成長，並在25歲和21歲才相戀的青春故事。

32歲金泰梨飾演擊劍選手。《二十五，二十一》劇照）

劇集一開播，首集收視就超越了《鬼怪》，飾演高中生的32歲金泰梨亦被大讚演高中生毫無違和感，她更憑此劇高票獲得第58屆百想藝術大獎電視部門的「女子最優秀演技獎」。整部劇除了描繪了初戀的遺憾，亦包括面對生活的現實。青春熱血的題材讓觀眾回味起10多歲時懵懂青澀、勇往直前，獲得無數喜愛。

Kep1er演出。（《Queendom 2》截圖）

【第1位】

《Queendom 2》（韓語：퀸덤2）

成為第1位的節目就是《Queendom 2》！《Queendom 2》是韓國Mnet電視台推出的綜藝節目，由少女時代的太妍主持，聚集了各隊K-POP代表女團，全球同步播出的比賽。其實《Queendom 2》已經是第二季，第一季由女團MAMAMOO獲勝。第二季參賽者包括孝琳、Brave Girls、VIVIZ、宇宙少女、本月少女及Kep1er。

本月少女演出。（《Queendom 2》截圖）

比賽分成不同主題的單元，例如重新演繹自己的歌曲、演唱自選、指定歌曲等。若在前三次事前競演中，連續兩次獲得第六名的話，須從節目中立刻下車。而最終回合則會進行現場直播，以觀眾即時投票得出結果宣佈冠軍。出演《Queendom 》的多是公司欠缺資源，或久未回歸的女idol，所以這個節目播出時，參賽者的演出都讓觀眾眼前一亮，驚覺看來不起眼的她們，原來有著如此實力，亦成為Twitter上搜尋最多的節目。

（全文完）

常見問題

問：Twitter Trends熱搜10大節目中，全部都是劇集嗎？

答：Twitter Trends熱搜的10大話題性節目包括《非常律師禹英禑》、《二十五，二十一》等8套劇集，以及2部綜藝節目…👉🏻詳情請看

問：《社內相親》是甚麼題材的劇集？

答：《社內相親》是一個沒有複雜三角戀、經典的高富帥總裁與普通小職員的愛情故事…👉🏻詳情請看

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