重新出發｜爆膏醬油蟹店、20年炸雞老店、手工啤自助酒吧　5間韓國人才知的餐廳｜附詳細地址

去旅行就當然要發掘當地美食，開電視旅遊節目《重新出發》韓國篇中，居韓多年的主持人鄭金鈴（金Ling），介紹了很多遊客未必知道，但超多韓國本地人會去的餐廳。《有線娛樂》下文為大家整理了5大韓國本地人才知道的餐廳。

5大韓國人才知道的餐廳

東大一隻雞只有一個菜單。（《重新出發》截圖）

1. 東大一隻雞

金Ling介紹了本地人才會去的一隻雞餐廳。由地鐵忠武路站走路5分鐘左右，就會到達東國大學學生必去的一隻雞專門店，東大一隻雞（동대닭한마리）。東大一隻雞只有一個菜單，一隻雞大概是2至3人份量，價錢約145港元，比起遊客常去的那家奶奶一隻雞，價錢更便宜。

湯底用雞腳熬足5小時，非常濃郁。（《重新出發》截圖）

店家為了減少湯裡的脂肪，所有雞肉在端上來之前已經剪好，他們會在熬湯時先幫大家去掉一次油，令湯更清澈鮮甜。而且湯底用雞腳熬足5小時，亦放入一大撮蒜蓉，非常濃郁。而食一隻雞的重頭戲，就是最後一定要加刀削麵，或做成炒飯，麵條和白飯吸收了湯汁後真的非常惹味。

【東大一隻雞】地址：首爾中區 西厓路16-5

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雞熱社沒有芝士味、沒有甜辣醬味，只有一款炸雞，原隻炸雞。（《重新出發》截圖）

2. 雞熱社

說到韓國，當然少不了炸雞。相信大家都有光顧過例如橋村、BHC等連鎖式炸雞店，但其實韓國還有很多非常好味的炸機小店。位於鐘路區的雞熱社（계열사），是全首爾最有名的炸雞店之一。它是一家開業20年的炸雞老店，全店特別之處就是這裡沒有芝士味、沒有甜辣醬味，只有一款炸雞，原隻炸雞（約130港元）。

螺肉麵是一款韓式冷麵，感覺非常清涼。（《重新出發》截圖）

原汁原味的炸雞，外皮非常脆、非常薄，肉亦有很多汁，此時再配一杯啤酒，一個字：爽！若大家不喜歡太乾的感覺，它亦有提供一個不辣的醬。除了炸雞，雞熱社還有另一個非常有名的菜式，就是螺肉麵（約150滿元）。螺肉麵是一款韓式冷麵，感覺非常清涼。冷麵帶有少許辣味、解膩的感覺。若你和韓國人一樣愛喝酒，來到韓國可以嘗試不同的下酒菜！

【雞熱社】地址：首爾鐘路區白石洞街7

在首爾江南有一間充滿港式情懷的餐廳。（《重新出發》截圖）

3. Art Monster

80至90年代的香港動作電影在韓國非常流行，而在韓國，九成裝修與香港有關的都是酒吧。而在首爾江南，就有一間充滿港式情懷的餐廳Art Monster（아트몬스터），連李孝利都曾經來過拍攝。餐廳提供15款自家製手工啤供客人自選。點餐方法就好像汗蒸幕一樣，每位客人都會獲派有一條手帶，利用手帶「嘟」一下來點餐。這裡的酒不是以逐杯計算，而是以毫升（ml）計算。10ml大約港幣1元，喝多少「嘟」多少，所以若你想每款都試試，倒很少也是可以的。

Art Monster的酒不是以逐杯計算，而是以毫升（ml）計算，喝多少「嘟」多少。（《重新出發》截圖）

節目中，金Ling裝了4款不同的手工啤。第一款手工啤帶有西柚味，容易入口亦適合女生。第二款名叫梨泰院class，酒中帶有香蕉香味，口感上會比較香滑和豐腴，非常有層次。另一款清潭洞，就是最大眾化、比較簡約的手工啤酒味。最後一款就是花生醬味的黑啤，金Ling稱它為啤酒界的Baileys，有種奶油和花生香味的層次，完全不苦澀。不愛喝酒的你也可以裝一點試試！

【Art Monster】地址：首爾江南區驛三洞817-5

Beunusual每上一道菜都會換新動畫新主題，配合菜式，色彩繽紛。（《重新出發》截圖）

4. Beunusual

美食一般都用口品嚐，用眼食的餐廳，你又有沒有聽過？在首爾江南這個象徵高級、充滿名店的地區，林立不同Fine Dining的餐廳。最近韓國就有一家很流行的新餐廳Beunusual（비언유주얼）。這家餐廳透過3D Mapping和Media Arts的技術，製作出非常夢幻效果，令你彷如置身仙境般。餐廳每上一道菜都會換新動畫新主題，配合菜式，色彩繽紛。喜歡儀式感的你不要錯過！

餐廳特意準備了蛋糕，以Media Arts寫上「Welcome HKOTV」，歡迎《重新出發》攝製隊。（《重新出發》截圖）

Beunusual開業僅一年就成為韓國人熱門求婚、慶祝週年紀念、約會地，若有需要慶祝特別日子可以在預約時，預訂一個蛋糕，最後上菜時就會有media art投射到蛋糕上面，寫上你要求的字句。節目中，餐廳就特意準備了蛋糕，以Media Arts寫上「Welcome HKOTV」，歡迎香港開電視《重新出發》攝製隊。有興趣的朋友請注意，這家同一時間只能接待3組客人，用餐時間限時1.5小時，需要預約。

【Beunusual】地址：首爾江南區三成洞112-20

比起其他無限任食醬油蟹店，韓女士醬蟹店的蟹份量非常十足、新鮮肥美。（《重新出發》截圖）

5. 韓女士醬蟹店

韓國的蟹非常出名，每逢到春天和秋天，都是吃螃蟹最好的季節，不少人都會慕名前來食醬油蟹。金Ling為大家介紹一間比較多本地人知道的隱世醬油蟹店，韓女士醬蟹店（한여사간장게장게요리）。比起其他無限任食醬油蟹店，這家店的蟹份量非常十足、新鮮肥美（醬油蟹2人份約660港元）。金Ling分享道，新鮮的蟹，是連蟹殼會有種清脆的聲音。除了蟹膏，蟹蓋亦不能放過，把一口白飯加到蟹蓋的蟹膏拌匀，非常惹味。

若不喜歡腥味的朋友，可以一試醃辣醬蟹。（《重新出發》截圖）

除了醬油蟹，還有一款很有名的蟹，就是醃辣醬蟹（2人份約420港元）。與醬油蟹不同，醃辣醬蟹用的是公蟹，肉質肥美但不多膏，以辣味醃料預先涼拌蟹肉，若不喜歡腥味的朋友，可以一試！此外餐廳為方便一人用餐，亦有供應蟹膏伴飯，香甜蟹膏伴上芝麻、紫菜，不用剝殼都能享受美味（約210港元）。除此之外，餐廳還可以吃到濃濃蝦膏的醬油蝦，喜歡海鮮的朋友不要錯過！

【韓女士醬蟹店】地址：首爾瑞草區 瑞草大路46街9 1樓

想知道更多韓國美食？貪吃的你記得不要錯過開電視的旅遊節目《重新出發》！

《重新出發》

免費電視77台 開電視

星期一至五 晚上 9:00

節目重溫請按此

（全文完）

常見問題

問：《重新出發》中介紹的一隻雞餐廳怎麼去？

答：由地鐵忠武路站走路5分鐘左右，就會到達東國大學學生必去的東大一隻雞…👉🏻詳情請看

問：餐廳Art Monster有甚麼飲品？？

答：餐廳提供15款自家製手工啤供客人可自選…👉🏻詳情請看

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