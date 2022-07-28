Mirror演唱會嚴重事故釀2傷　花姐一度被罵　大會深夜道歉承諾徹查

Mirror紅館演唱會7月28日晚第4場發生嚴重事故，有兩名舞蹈員於台上被一幅巨型屏幕墮下壓傷，導致演唱會腰斬，經理人花姐呼籲觀眾離場時，一度被喝罵，而大會於深夜發出聲明就事件道歉，並承諾會盡力協助傷者。

巨型屏幕墮下壓倒至少2名舞蹈員。（網上圖片）

巨型屏幕忽墮下

晚上網上瘋傳多段影片，見到Mirror成員呂爵安及盧瀚霆正演唱歌曲《Elevator》時，場館上空一塊巨型屏幕忽然鬆脫墮下，正中一名表演中舞蹈員，屏幕觸地傾斜時，再壓倒另一名舞蹈員，場內隨即爆出陣陣驚呼聲。

花姐上台向觀眾道歉，並呼籲觀眾有秩序離場。（網上圖片）

花姐籲離場被喝罵

Mirror演唱會綵排時，已傳出舞蹈員不滿場地設計有欠安全，到第二場演出時，Mirror成員Frankie陳瑞輝更跌倒受輕傷，引起粉絲和網民關注舞台安全。第四場晚上發生嚴重事故後，經理人花姐上台道歉，呼籲觀眾有秩序離場，有觀眾喝罵「我唔會原諒你㗎」，當花姐提到會退款時，有人高呼「唔係錢嘅問題」！

大會：徹查事件

主辦單位 Music Nation與MakerVille深夜發出聲明，表示現場有兩名表演者受傷倒地，對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況。「我們會對傷者提供一切所需協助。我們會徹查事故原因。如果我們有進一步消息，會即時公佈。」大批粉絲和網民則湧到ViuTV及MakerVille的facebook留言表達不滿。

（全文完）

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常見問題

問：Mirror演唱會發甚麼事故？

答：一部巨型屏幕墮下壓傷表演者…👉🏻詳情

問：花姐為何被罵？

答：因為早於演出前已傳出場地安全令人質疑…👉🏻詳情

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