8月生日優惠2022｜壽星免費食6大餐廳！半島 / 黃金海岸 / 燒肉 / 釣蝦即燒即食

8月生日壽星留意！各大酒店及餐廳都推出了8月生日的專屬優惠！以下推介6間餐廳，壽星惠顧均可免費享用生日優惠，免費食一餐！讓壽星可與多位朋友一同開心慶祝！生日優惠一年只可享受一次，不要錯過啊！

【1】黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳 自助餐壽星免費

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳，聆渢咖啡廳供應一系列菜餚，以大澳蝦乾及蝦醬等特產入饌，充滿地道風味，同時有供應豐盛的海鮮、燒烤美食、國際菜式及甜點，更有生啤、百事可樂和七喜任飲。

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聆渢咖啡廳 | 圖片來源：黃金海岸酒店

壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員app後憑7月生日優惠自助餐電子券，才能使用生日優惠。壽星更可額外獲贈半磅生日蛋糕。

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燒烤美食 | 圖片來源：黃金海岸酒店

【2】半島酒店大堂茶座 晚餐壽星免費！

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶敘地點之一，每月更會推出「快樂生辰獎賞」生日優惠，每位$528！壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，每4位惠顧，即可享1位免費及獲贈指定生日蛋糕一個。想使用生日優惠，需於3日前預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

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半島酒店的大堂茶座 | 圖片來源：半島酒店

【3】百樂酒店Park café 4人同行壽星免費！

百樂酒店Park café由8月2日起，推出全新「蟹之美饌」海鮮自助晚餐，供應一系列以蟹入饌的美食，包括芝士汁蟹肉焗生蠔、黑胡椒炒麵包蟹、星洲咖喱蟹、蟹肉帶子炒飯等。

8月生日壽星只需於生日月內惠顧Park café自助晚餐，每4人同行，壽星即可享有8月生日優惠免費食1次，並獲贈指定蛋糕1件，同行親友都有85折！

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「蟹之美饌」海鮮自助晚餐 | 圖片來源：百樂酒店

【4】德家日式燒肉店 燒肉/火鍋壽星免費食！

燒肉店提供兩種食法！一是德家日式燒肉放題，二是德興火鍋放題。8月壽星只需4位同行惠顧燒肉或火鍋放題，即可享有生日優惠，一位免費食！每位$308起。

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場4樓

電話：2780 0182

日式燒肉放題 | 圖片來源：德家日式燒肉店 FB

【5】蝦立方 壽星享3小時免費釣蝦！

新蒲崗室內釣蝦場蝦立方，佔地近4,000呎，設有兩個大蝦池，連佘詩曼都曾帶朋友到訪！收費釣一小時$130、兩小時$240。釣完蝦後可以選擇自己帶走，或者安排場內的廚師幫忙烹調，即燒即食，活蝦料理包括：奶油蝦、胡椒蝦、黃金蝦等等。壽星生日前後三日可享免費釣蝦3小時優惠，但注意至少要二人同行啊！

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D & E室

預約電話 : 3565 4233

佘詩曼帶朋友到訪 | 圖片來源：HA cube 蝦立方休閒娛樂釣蝦場 FB

【6】龍鼓灘海邊BBQ：壽星免費任食燒烤

燒烤場位置在屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，以人頭費計算，每人HK$170至HK$210。壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，任食近40款場內食品。不限同行入場人數，1個人入去獨歎都得！壽星需出示身份證明文件作實。

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地址：屯門龍鼓灘村136地段

電話： 2613 8129

屯門海邊 | 圖片來源：龍鼓灘海邊BBQ FB

龍鼓灘日落美景 | 圖片來源：龍鼓灘海邊BBQ FB

（全文完）

常見問題

問：哪一間酒店有推出生日優惠？

答：半島酒店，大堂茶座有生日優惠提供👉詳情

問：中環區哪一間酒店是寵物友善酒店？

答：香港美利酒店👉詳情

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