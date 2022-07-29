MIRROR演唱會意外｜創傷後遺症4大症狀　精神科醫生：持續「回閃」事發畫面要小心

MIRROR演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》7月28日晚第4場發生嚴重意外，兩名舞蹈員被一塊懸掛於半空的電視螢幕突然從高處墮下壓傷，令全場觀眾嚇得尖叫，甚至造成心理創傷。而意外片段亦在網上瘋傳，不少人為此感到驚恐不安、失眠等情緒困擾。精神科專科麥永接醫生接受《有線健康》時指，以上情況稱為「急性壓力反應」，屬於正常反應，並提供2個舒緩方法。

目睹意外事故，有機會出現急性壓力反應。（freepik）

「急性壓力反應」4大症狀

麥醫生表示，不論是演唱會的現場觀眾，或是觀看網上影片、新聞的人士，都有可能會出現「急性壓力反應」，他們的情緒會受到一定程度影響，並有以下情況：

發惡夢、失眠都是急性壓力反應的症狀。（freepik）

1. 出現「回閃」現象，即是在腦海中不由自主地浮現創傷事件的畫面及片段、出現創傷事件相關的夢境（發惡夢）。

2. 整個人會處於一個十分緊繃的狀態。

3. 極力迴避與創傷事件有關的議題、不願重溫創傷事件的畫面。

4. 失眠

舒緩情緒困擾2大建議

麥醫生指，「急性壓力反應」的症狀若持續數天至一個月內，屬於正常反應，無需過份擔心。由於發生重大創傷事件後，新聞媒體可能會持續報導，令人勾起有關事件，並且感到不安。麥醫生為有情緒困擾的人士提供2個建議：

「急性壓力反應」的症狀若持續數天至一個月內，屬於正常反應。（freepik）

1. 短時間內可減少接觸及追看有關報導，以避免進一步激發不安情緒。

2. 找親人、朋友傾訴或陪伴。

找親朋好友傾訴或陪伴。（freepik）

症狀持續超過1個月 或患上創傷後遺症

麥醫生又提醒，若出現「急性壓力反應」屬正常情況，大多數人都會在一段時間後逐漸回復正常。但若果超過一個月，症狀仍未緩解，而且干擾日常生活、作息及工作等，則有機會患上了創傷後遺症，必須盡快尋求專業人士的支援或協助。

若超過一個月，症狀仍未緩解，有機會患上了創傷後遺症。（freepik）

麥醫生續指，若患上創傷後遺症，而又忽視病情，隨時可能會引伸到更嚴重的問題，例如：焦慮症、抑鬱症等，因此必須正視。

精神科專科麥永接醫生

（全文完）

常見問題

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