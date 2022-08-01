失眠、睡眠質素差改善方法　營養師建議含褪黑激素食物　吃這14款就對了

對繁忙的都市人來說，「每天睡夠8小時」這個養生做法基本上很難達到，若睡眠質素差更對生活造成不少影響。大家有沒有試過睡極不夠？明明已經睡了很久，還是覺得好累。又或者躺在床上翻來覆去難以入睡，甚至經常睡到一半就會醒來。睡眠質素差不止影響我們的精神，還會導致肥胖、增加患上脂肪肝、心臟病風險等健康問題。台灣營養師余朱青就在社交平台上分享，建議大家可以攝取含有褪黑激素的食物改善睡眠質素，亦提供9個貼士助大家睡得更好。

睡眠質素差對日常生活造成不少影響。（《The K2》劇照）

睡眠質素差增死亡率、心臟病風險

睡不好對人體造成的不良影響是會一直累積的，長期下來將會對身體造成傷害。芬蘭曾有一項針對睡眠進行長達22年的研究顯示，每天睡眠不足睡不到7小時的成年男性，與睡足7小時的人相比，死亡率高出26%，而女性則多21%。如果睡眠時間低於6小時的話，罹患心臟病風險更是會高於20%。

外國曾有研究顯示睡眠時間低於6小時的話，罹患心臟病風險會高於20%。（istock圖片）

患脂肪肝機率提高

一份台灣的醫院研究發現，有睡眠問題的人會影響到肝臟健康，他們患脂肪肝的機率相對增加78%。而如果用睡眠時間來看，睡覺少於5小時，跟睡7小時以上的人相比，男性罹患脂肪肝機率會增加28%，而女性則增加71%。

若是超過5天睡眠少於6小時，就有可能會增重0.8公斤。（istock圖片）

睡眠不足或引致肥胖

根據美國睡眠基金會的建議，成年人睡眠少於6小時就可以說是是睡眠不足。而一般正常人要睡大於7小時才足夠，若是超過5天睡眠少於6小時，就有可能會增重0.8公斤。

睡眠質素影響激素分泌

睡眠時間不足、質素差亦會令身體的激素分泌異常。包括腎上腺素、胰島素、升糖素、飢餓素、瘦素，甚至一些腸道荷爾蒙、褪黑激素等等。而當中褪黑激素，曾被證實跟胰島抗性有很大的關係，而胰島抗性則是與代謝症候群、肥胖相關的。此外，睡眠不足或晚睡，會令身體越容易產生壓力，身體為了抵抗壓力，腎上腺素就會增加，導致我們想要攝取含糖食物，造成肥胖的可能。

余朱青建議大家可以食用含有褪黑激素的食物改善睡眠質素。（istock圖片）

為改善睡眠質素，余朱青建議大家可以食用含有褪黑激素的食物，例如蕃茄、洋蔥、黃瓜、玉米等蔬菜，水果方面則有車厘子、香蕉等。另外，燕麥、米、牛奶、芝麻、南瓜子、杏仁果、黑核桃、薑等都含有褪黑激素。此外，余朱青亦教大家9個貼士，讓大家睡個好覺。

除了車厘子和香蕉，牛奶、芝麻等14款食物都含有褪黑激素。（istock圖片）

9招改善睡眠質素

【1】午睡不要睡太久 。

【2】不要做會影響自己睡眠的事。

【3】晚餐不要吃太飽。

【4】太晚不要喝咖啡或茶。

【5】 睡前不要飲酒過量。

【6】睡前1小時不要使用電子產品，藍光會影響睡眠。

【7】睡前2小時不要做一些重訓等激烈運動。

【8】睡前2小時不要再進食。

【9】睡前做一些拉筋伸展的運動助入眠。

營養師余朱青教大家一此貼士，讓大家睡個好覺。（FB＠余朱青營養師）

由此可見，睡不好不止令人精神變差，還會對身體造成不良影響。為健康著想，大家可以按營養師建議，健康飲食配合良好生活習慣，睡個好覺！

（全文完）

常見問題

問：睡眠不足會對我們造成甚麼影響？

答：睡眠質素差不止影響我們的精神，還會導致肥胖、增加患上脂肪肝、心臟病風險…👉🏻詳情請看

問：睡多少會導致我們肥胖？

答：有研究發現若超過5天睡眠少於6小時，就有可能會增重0.8公斤…👉🏻詳情請看

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