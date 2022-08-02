一線搜查｜直擊深水埗天台屋頂超酷熱！住戶一個原因不敢開窗、不去避暑中心

７月連日天氣酷熱，打破了天文台多項紀錄，包括單月錄得共25天「熱夜」（即全日最低氣溫高於28度）。極端天氣下，家住舊樓天台屋的低收入戶就更艱苦。免費電視77台節目《一線搜查》採訪隊到深水埗多幢舊樓天台量度溫度，結果溫度高得令人難以置信，有天台屋劏房戶表示，今年明顯較以往熱得多，但都不敢開窗和去避暑中心。

烈日暴曬下天台溫度會有幾高？（開電視節目《一線搜查》截圖）

有天台溫度達72.4度

全港約有逾22萬人租住籠屋、板間房和劏房，當中部份人正是在住在天台屋。早前有團體表示，天台屋室內溫度最高可達到攝氏41度。《一線搜查》採訪早前便到深水埗多幢舊樓的天台，用測溫器量度天台表面溫度，結果發現有舊樓天台竟高達72.4度！

有舊樓天台在烈日下溫度竟高達72.4度。（開電視節目《一線搜查》截圖）

石屎吸熱住戶辛苦

世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁博士表示，曾做過鐵皮屋或舊樓屋頂溫度調查，「嗰陣時都係講緊最多40、50度」，知道採訪隊測得逾70度高溫，他也不禁搖頭嘆息。余遠騁解釋，天台受到烈日暴曬，石屎建築會一直吸熱，到晚上將熱力釋出，令住戶由早到晚都要承受高溫之苦。

秦先生表示，近期天氣炎熱，晚上只穿底褲睡覺。（開電視節目《一線搜查》截圖）

天台劏房戶：今年特別熱

「前幾年（夏天）我一日都係沖一次涼，依家沖兩三次涼。」住在深水埗劏房18年、73歲秦先生表示，今年明顯較以往炎熱，除了多沖涼，睡覺習慣也改變，「嗰陣時唔著衫好似驚凍病，但今年唔使，我瞓覺被都唔冚，就咁一條底褲瞓覺」。

即使天氣極端酷熱，但低收入住戶都不敢長開冷氣。（開電視節目《一線搜查》截圖）

開窗反而吸冷氣機熱氣

儘管酷熱難擋，但秦先生不會開窗，令室內更是悶焗，他解釋，如果開窗鄰近單位的冷氣機所排出的熱氣便會吹進室內，熱上加熱，因此領取綜援的他也只好加入開冷氣，但為了慳電費，只會每天開冷氣數小時。至於為何不到社區中的避暑中心呢？秦先生是擔心「俾人偷咗啲嘢都唔知」，他說：「你點知咩嘢人啫（中心使用者），所以我唔鍾意去。」

深水埗劏房社區服務隊社工黃偉邦表示，劏房租務管制條例年初生效，劏房業主按法例不可濫收水電費，然而實際效果成疑。他建議政府可沿用關心基金早前的「N無人士生活津貼」做法，加設「極端天氣津貼」，減輕天台屋、劏房戶、床位戶、板間房等住戶的生活負擔。

荃灣有「風火輪」送貨員穿梭馬路與行人路。（開電視節目《一線搜查》截圖）

「風火輪」變送貨工具？

荃灣最近有位「風火輪」送貨員出沒，腳踏單輪電動車，手推送貨用車仔，上面載著貨物，在馬路與行人路上穿梭。《一線搜查》訪問了律師，講解單輪、雙輪電動車駕駛者需要負上甚麼刑責，即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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常見問題

問：為何天台溫度特別高？

答：因為石屎日間吸熱後，到晚上又會釋放熱力… 👉🏻 詳情按此

問：為何天台屋住戶不開窗？

答：因為窗外其他冷氣機排出的暖風會吹入單位內… 👉🏻 詳情按此

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