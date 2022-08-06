養迷你豬以為不會長大　半年後變103KG「巨獸」餓瘋狂咬傢俬　獸醫一句叫主人崩潰

大家有沒有聽過迷你豬？過去兩年在外國開始流行飼養迷你豬，很多主人甚至為自己的寵物小豬開設粉絲專頁。但是最近就有一家人，因為家裡的寵物迷你豬而感到非常困擾。原本體型嬌小可愛的迷你豬，6個月間暴風式成長，由變成19公斤的迷你豬了巨型豬。去診所時，獸醫竟說牠們還可以長得更大，令主人直呼崩潰。

過去兩年在外國開始流行飼養迷你豬。（《TV動物農場》截圖）

7月31日播出的SBS《TV動物農場》中，公開了兩隻身型超龐大的豬，7個月大的大豆（音譯：콩이）和1歲的團子（音譯：단지）。拍攝場地並不是農場或豬棚，而是一個普通三人家庭中。一家人在6個月前領養了兩隻迷你豬，作為女兒世妍的寵物。

6個月前團子只有19KG。（《TV動物農場》截圖）

6個月前只有19KG

世妍爸爸在節目上說：「媽媽是非常反對的，但世妍不斷苦苦哀求，我才答應。剛開始，我也覺得牠們很小只，非常可愛。後來，牠們開始暴風式吸入食物，就變成現在這樣了……」節目組幫牠們磅重時，需要3個男工作人員才能搬得動，可見牠們是有多重份量。磅重後發現大豆已達到61公斤，團子更達到102.6公斤。世妍在節目中表示，6個月前團子只有19KG，還可以躺在她身上。

如今1歲的團子已達到102.6公斤。（《TV動物農場》截圖）

餓瘋了不停亂咬傢俬

世妍提到想幫牠們減重，所以最近每餐餵食的份量都計算過，控制指定重量的糧食。但習慣大食量的大豆和團子，每頓飯後經常不滿足，不斷發出豬叫，更趁主人一家外出，到處亂咬「瘋狂覓食」，令媽媽非常崩潰。而在影片中，最常看到的就是大豆和團子，像一團肥肉般伏在地上一整天，即使想帶牠們散步，牠們也不願站起來。

飯後經常不滿足的大豆和團子，在家裡到處亂咬「瘋狂覓食」。（《TV動物農場》截圖）

大豆仍在發育階段 還可變得更大

為了健康著想，節目組就為大豆和團子安排了身體檢查。檢查後，N動物醫院的獸醫韓在雄（音譯：한재웅）表示：「豬一般的平均體重為30至60公斤，團子超級100公斤已屬於癡肥。」此外，身體檢查還有另一項驚人發現，獸醫說大豆仍在發育階段，所以應該還可以變得更大！獸醫表示牠們需要減肥，但若一下子減太多會對身體造成傷害，首先應該養成慢走的習慣。

節目組為牠們請來寵物訓練師李燦中，教導世妍一家如何培養寵物豬的的慢走習慣。（《TV動物農場》截圖）

寵物訓練師教1招 成自然走路習慣

所以節目組為牠們請來寵物訓練師李燦中（音譯：이찬종），利用大型紙板阻擋牠們攤睡位置，迫使牠們要站起來走到另一個位置睡覺，形成一個自然的走路習慣，再獎勵一些零食。此外，李燦中又教世妍一家可以與大豆和團子玩遊戲，把零食藏在撕碎的報紙中，讓牠們尋寶，令牠們增添樂趣。

大豆和團子玩尋寶遊戲增添樂趣。（《TV動物農場》截圖）

最後，世妍媽媽在訪問中說到：「為了孩子們（寵物豬）著想，再辛苦也要努力令牠們減肥成功。」把豬當成自己朋友的世妍，亦在鏡頭前許下願望，希望大豆和團子減重10公斤後，全家可以一起去旅行。

（全文完）

常見問題

問：節目中的寵物豬年紀已經很大嗎？

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問：團子的體重屬於正常水平嗎？

答：豬一般的平均體重為30至60公斤，團子超過100公斤已屬於癡肥…👉🏻詳情請看