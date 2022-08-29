獨木舟浮潛懶人包｜西貢綠蛋島、海下、沙下6大路線推介　新手貼士+必備用品清單

近年流行玩獨木舟加浮潛，可以一次過滿足觀光、打卡、游水、浮潛、曬太陽、野餐等多個願望，大熱路線包括西貢綠蛋島、海下灣、橋咀島、鹽田梓、火石洲、以及大埔汀角，以下為你逐一介紹。文章最後記者還會透過親身經歷，總結出給新手的6個良心建議及12件必備用品清單。

每逢假日，如天氣晴朗，綠蛋島及海下灣等幾個獨木舟熱點都會逼爆。圖為西貢相思灣借獨木舟場地。（資料圖片）

點按目錄👇

【路線1】西貢相思灣＞綠蛋島

【路線2】西貢碼頭＞海下灣

【路線3】西貢碼頭＞橋咀島

【路線4】西貢碼頭＞鹽田梓

【路線5】西貢碼頭＞火石洲

【路線6】大埔三門仔＞汀角紅樹林＞馬屎洲

【貼士1】給新手的6點建議

【貼士2】出發必備12件用品清單

綠蛋島上因外型而得名，成為獨木舟活動熱點。（資料圖片）

【路線1】西貢相思灣＞綠蛋島

自從獨木舟熱潮興起，綠蛋島便成為大熱打卡地點。這個小島離遠看就像是一隻大綠蛋，所以在獨木舟上你已忍不住掏出手機打卡了。這裡既可以浮潛，又可登島環繞一周欣賞海景。去綠蛋島基本上都是從西貢相思灣租借獨木舟出發，沿途船隻不多，慢慢划約一小時，即可到達。

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前往相思灣有多條小巴路線和巴士線可供選擇，都是在相思灣站落車，然後落一大段斜路進入相思灣村租借獨木舟（出發前記得先預訂，以免白行一趟）。記者覺得去綠蛋島最辛苦可能是玩累了，離開時還要走一段上斜路才能到達小巴站和巴士站。

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公共交通

巴士91號：鑽石山巴士總站＞清水灣（相思灣站下車）

專綫小巴16號：寶琳站＞布袋澳（相思灣站下車）

專綫小巴103M號：將軍澳站＞清水灣第二灘（相思灣站下車）

專綫小巴103號：觀塘碼頭＞清水灣第二灘（相思灣站下車）

【路線2】西貢碼頭＞海下灣

海下灣（簡稱海下）作為首批海岸公園，海洋生態一直受到保護，因此水質優良，且擁有大量海洋生物如珊瑚。如果你熱愛浮潛，海下灣可以說是6條獨木舟路線中的首選。海下灣另一個優勢是，從海下村店舖租借獨木舟後，只需15分鐘航程便可到浮潛地點，輕鬆浮潛一會，再轉移下一個地點（不用擔心找不到，你去到就知，四處都有獨木舟玩家在浮潛），停下玩下，新手不會覺累。前往海下村的最直接方法，是從西貢市中心乘搭小巴。

公共交通

專綫小巴7號：西貢市中心總站＞海下小巴總站

【路線3】西貢碼頭＞橋咀島

橋咀島又名橋咀洲，距離西貢市中心非常近，每到假日都有遊人乘搭「街渡」（小型渡輪）前往遊玩，近年亦是獨木舟熱點，因為如果划獨木舟前往，可順路停留洋洲、枕頭洲和白沙洲休息兼打卡，難度低，自由度則非常高。

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與其他獨木舟熱點相比，橋咀島同樣可游水和浮潛，但橋咀島作為世界地質公園的一部份，擁有獨特的地質景觀，例如退潮時才露出水面的天然連島沙洲，以及「菠蘿包石」，非常推介你登島漫游欣賞。

划獨木舟前往橋嘴島，多從西貢沙下出發。而要到西貢沙下，只需沿著西貢碼頭的海濱長廊，步行約15分鐘便可到達。

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公共交通

巴士92號：鑽石山巴士總站＞西貢巴士總站

巴士99號：恆安巴士總站＞西貢巴士總站

巴士792M號：將軍澳站＞西貢巴士總站

巴士299X號：沙田新城市廣場巴士總站＞西貢巴士總站

專綫小巴1號：德福花園＞西貢碼頭公共小巴總站

專綫小巴12號：寶林＞西貢碼頭公共小巴總站

專綫小巴1A號：新蒲崗（采頤花園）＞西貢碼頭公共小巴總站

專綫小巴101M號：新蒲崗（采頤花園）＞西貢惠民路公共小巴總站



【路線4】西貢碼頭＞鹽田梓

同樣在西貢沙下出發，除前往橋咀島外，還可以選擇往「文青聖地」鹽田梓。這裡有鹽田、村屋、教堂及文物館等古蹟，可以讓你感受香港過去的漁村文化氣息，還可以品嚐茶粿和購買港產鹽作為紀念品。如果你已有多次划獨木舟經驗，自信體力好，可以從沙下直接前往，如果是新手，建議從沙下出發，先到白沙洲和洋洲等小島休息兼打卡，再去鹽田梓。

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未去過的你可以放心，出發前問問租借獨木舟的店員，他們會指示你方向。要到西貢沙下租借獨木舟（謹記要預訂），只需沿著西貢碼頭的海濱長廊，步行約15分鐘便可到達。

公共交通

巴士92號：鑽石山巴士總站＞西貢巴士總站

巴士99號：恆安巴士總站＞西貢巴士總站

巴士792M號：將軍澳站＞西貢巴士總站

巴士299X號：沙田新城市廣場巴士總站＞西貢巴士總站

專綫小巴1號：德福花園＞西貢碼頭公共小巴總站

專綫小巴12號：寶林＞西貢碼頭公共小巴總站

專綫小巴1A號：新蒲崗（采頤花園）＞西貢碼頭公共小巴總站

專綫小巴101M號：新蒲崗（采頤花園）＞西貢惠民路公共小巴總站

【路線5】西貢白腊灣＞火石洲

火石洲位置較偏遠，過去一般要租船前往，現在則可以划獨木舟，更可以利用獨木舟優勢，盡情沿岸環繞，欣賞多個不同的海蝕洞，包括欖灣角洞（因洞形似關刀，又稱「關刀洞」）。此外，火石洲擁有世界罕見的酸性火山岩柱「六角形節理岩柱」，是香港地質名產，當然要登岸欣賞和打卡。

要到火石洲，多從西貢白腊灣租借獨木舟出發，航程頗遠，新手建議先選擇其他獨木舟路線體驗，吸收經驗後才去挑戰火石洲路線。值得一提的是，白臘灣本身亦有不少打卡景點，可以預留時間拍照打卡。

公共交通（只有的士）

要去白腊灣，可以從西貢碼頭乘的士到萬宜路下車，步行一段前往（可以請教的士司機）。提提你，白腊灣是禁區，如沒有禁區紙，不能駕車前往。

【6】大埔三門仔＞汀角紅樹林＞馬屎洲

不只西貢有獨木舟遊玩路線，大埔都有一條景觀奇特又好玩。起點是大埔三門仔，這裡風景優美，可以看到慈山寺觀音像，而且海面平靜，沿途又多休息點，非常適合新手。從三門仔出發可以往汀角紅樹林觀光，坐在獨木舟上穿越紅樹林，是這裡獨有體驗。

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然後下一站便往馬屎洲，這裡有連島沙洲，登陸後可以散步打卡。此外，你亦可以前往三門仔魚排食海鮮和釣魚，玩獨木舟其中一個樂趣，就是非常自由地選擇你的目的地。

公共交通（建議出發前向租借獨木舟店家查詢最近落車站）

巴士74K號：大埔墟站巴士總站＞三門仔

專綫小巴20K號：大埔墟站小巴總站＞三門仔總站

給新手的6點建議

（1）防曬！防曬！防曬！非常重要，別以為帶帽就冇事，而且划獨木舟、休息、浮潛，玩幾小時足以曬傷。

（2）租借獨木舟時，留意店方提供的助浮衣或救生衣是否狀況良好，有沒有附帶哨子（求救用）。船槳有沒有「崩」或破裂，獨木舟船身又有沒有破損，如有發現可要求更換，或至少拍片為證，以免交還時被要求賠償引起爭拗。

（3）如果是新手，沒有正式學過獨木舟，建議租雙人艇，較為省力，也可以互相照應。

（4）玩獨木舟時必需時刻穿上助浮衣或救生衣，反艇也不用驚慌失措，浮潛時也最好穿著，更安全也更省力。

（5）早出發，早回航，和到沙灘游水一樣，公眾假期時超多人，早去不會逼，早走不用排長龍等車，如果你早上11時後才到租借點，又下午4時半後才交還獨木舟，那由更衣、沖身到搭車離開，每個環節你都會遇到長長人龍。

（6）帶齊以下12件必須用品，少帶一件都可能令你的旅程體驗扣分！

即睇12件必備用品清單

【1】長衫長褲加頂帽──先講衣著，為免曬傷，最好包到實，穿水上活動用的長褲、長袖衣、加防曬帽。

【2】手套──手握船槳時會更舒服，浮潛時也可保護雙手。

【3】水上活動鞋──方便上落船時在沙灘及石灘行走，否則很容易弄傷腳掌。

【4】太陽眼鏡──當水面反射陽光時，你就會發覺很有用。

【5】眼鏡浮繩──眼鏡或太陽眼鏡不慎掉到水裡，都不會沉下去。

【6】防曬用品──不想曬傷甩皮，必需要搽防曬，而且是註明水上活動用的防曬產品。

【7】手機防水袋──保護好手機，不只是怕進水壞了損失慘重，也不只是為了要打卡，而是因為遇上意外情況時，你可向外界求助。

【8】防水袋──方便你攜帶少量食物、防曬等用品出海。例如你去到鹽田梓，想進入教堂等建築物參觀，便不可穿仍在滴水的泳衣，因為鹽份會破壞木製品，如你有替換衣物，便可內進。

【9】食物──玩獨木舟和浮潛都非常消耗體力，帶備少量麵包或能量棒，便不用捱餓。

【10】水──建議每人最少帶備1公升水出海。

【11】毛巾──帶一條小毛巾放進防水袋出海，上水時可以抹身，非常有用。

【12】浮潛鏡及呼吸管──如果目的地可以浮潛，就記得帶備浮潛鏡及呼吸管，欣賞海底世界。

（全文完）

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