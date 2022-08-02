農曆七月鬼節7大禁忌　牆壁陰氣重易撞鬼　兩種顏色衫千萬別穿

農曆七月鬼影重重！相傳由農歷七月初一開始鬼門關會慢慢打開，尤其在農曆七月十四（即2022年的西曆8月11日）鬼門關開得最大，陰氣至重！人人都會有所顧忌。特別是以下7件經常犯禁的事要多加注意，以免招致麻煩上身！

農曆七月鬼節 | 電影《見鬼》截圖

（1）不要在街上執錢

農曆七月很多人有燒街衣的習俗，除了祭品和燒紙錢，有些人還會拋擲硬幣，為遊魂野鬼放下買路錢。因此，千萬不要貪心在街上亂執錢或不屬於自己的物品，它可能是屬於靈體，拿走了，靈體就會跟著你走！

（2）不要靠近牆壁

相傳靈體喜歡黏附在牆上，牆邊的陰氣特別重，所以各位外出走路時，盡量行大路，不要進去橫街窄巷，也不要靠著牆壁！

靈體喜歡黏附在牆上 | 電影《回魂夜》截圖

（3）少食燒味

燒豬、燒鵝、燒鴨等燒味都是港人常用的祭品。故此有人認為，在農曆七月期間，靈體都愛聚集在燒味店附近，圍著燒味「聞祭品」甚至「舔叉燒」。為免吃了口水尾，勸大家這段時間少吃為妙。

燒味都是港人常用的祭品 | 電影《見鬼》截圖

（4）不要多口多手

農曆七月又是「孟蘭節」，傳統人們會燒街衣，旨在布施遊魂野鬼，求家宅平安。如在街上見到燒衣或祭品，千萬不要多口、多手或多腳去觸碰，甚或手指指亂說話！因此舉會被靈體視為不尊重，隨時犯禁惹上麻煩。

（5）不要著紅黑衫

全紅和全黑的衣著，都要避一避！因為黑色及紅色都特別容易招惹靈體，讓其依附。

不要著紅白黑衫| 電影《鬼影》截圖

（6）不要夜晚晾衫收衫

現代人生活忙碌，經常在晚間才有時間做家務。但在鬼節就要盡量避免凌晨時間洗衫及晾衣服，因為濕淋的衣服最易讓靈體棲身，而且衣服隨風飄揚的時候，就如向鬼魂招手…….信不信由你。

（7）11時前回到家

午夜11時過後是陰陽交替之時，靈氣比較混濁。正值七月鬼門開，朋友們滯留人間也多了，太夜仍溜在街上會增加撞鬼的機會！

11時前回到家| 電影《鬼影》截圖

（全文完）