一線搜查｜荃灣海濱臭足20年未解決　居民：係公廁屎水味　馬鞍山成臭味新災區？

荃灣海濱臭味困擾居民已經超過20年，但問題至今未解決，免費電視77台節目《一線搜查》訪問居民，有人表示：「我諗成個荃灣人都知，都係一啲好難聞嘅氣味，所以有啲都搬走咗啦！」究竟臭味從何而來？另外，最近馬鞍山居民都表示聞到陣陣臭味，源頭又是甚麼？

從高空拍攝鏡頭可見，荃灣海濱有大面積啡黃色污水。（開電視節目《一線搜查》截圖）

荃灣街坊：「係屎水味」

《一線搜查》採訪隊訪問了多位荃灣街坊，有人形容「行過已經聞到一陣臭味」。家住高層露台單位的Ison形容：「嗰個惡臭味就係啲屎水味，真係一啲好似你去咗啲公廁，有人冇沖廁嗰陣屎水味。」Ison的單位對住海傍兩個渠口，他表示經常會有泥黃色液體流出，近期嚴重到污染大片海域。為了化解臭味，他會開風扇和空氣清新機，如仍未無法解決，但關窗開冷氣。

黃先生跟進荃灣海濱臭味問題多年。（開電視節目《一線搜查》截圖）

惡臭全因駁錯渠

荃灣海濱惡臭超過20年，臭味主因是駁錯渠，令污水流出海傍。黃先生住在荃灣海濱花園33年，現時是「荃灣沿海屋苑法團/業委會聯會副主席」，一直有跟進臭味問題。他指海傍不時流出污水，「有時候五顏六色，試過有啲影過一大片黑色」。環保署於屋苑天台設置鏡頭監測海面污水狀況，但黃先生說：「影就影咗排污，但冇即時做嘢。」

污水流出全因駁錯渠。（開電視節目《一線搜查》截圖）

環保署：最快2023年改善

事實上，申訴專員公署前年曾點名批評環保署與屋宇署跟進問題嚴重延誤。環保署回覆《一線搜查》表示，就荃灣海濱污水問題，過去十年共發現57宗駁錯渠個案，39宗已修復，18宗正跟進，估計最快到2023年可以改善。此外，2020至今署方共收到35宗荃灣海濱臭味和水質投訴。

沙田區議員鄭仲恒表示，中高層向海單位的住戶受臭味影響。（開電視節目《一線搜查》截圖）

馬鞍山都有臭味

除了荃灣，馬鞍山居民最近都表示受臭味困擾，有居民形容：「天氣熱時係有啲味。」沙田區議員鄭仲恒表示，最受臭味影響的屋苑包括錦蔚閣、錦麗閣和錦盈閣，投訴臭味的居民多住在向海的中高層單位。而臭味源頭是鄰近的沙田污水處理廠。

鄭仲恒認為設施老化令臭味滲出。（開電視節目《一線搜查》截圖）

臭味又關疫情事？

鄭仲恒因應居民投訴曾向渠務處跟進，他引述處方解釋，因為疫情令供應鏈斷裂，導致處方買不到抑制臭味的藥物，因此早前才會有臭味滲出，現時藥物供應已經恢復。不過，除了上述原因外，鄭仲恒認為還有兩個原因令臭味問題變得嚴重，一是馬鞍山人口增加，二是沙田污水處理廠設施開始老化。沙田污水處理廠最快於2029年會搬入鄰近岩洞，鄭仲恒擔心處方會因此放軟手腳。

渠務處回覆《一線搜查》表示，今年至今只收到3宗關於臭味查詢，初步懷疑是緊急維修時短暫釋出臭味。處方又表示，已有一系列監測措施，包括在住宅大廈設置空氣監測儀，盡可能覆蓋有可能發出臭味地點，同時加建了消減臭味系統，務求將臭味減到最低。

走私貓狗命運

走私貓狗往往受到不人道對待，僥倖遇上執法單位拯救，則會成為「證物」，往往因案件審理需時，要住在愛護動物協會或漁護署接近一年。《一線搜查》訪問了愛協和領養者，了解「證物狗」遭遇，即睇《一線搜查》 。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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