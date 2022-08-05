一線搜查｜深水埗建材店長霸馬路擺貨　街坊呻投訴無門：警署話冇人手

深水埗基隆街一帶，有少店舖都長期霸佔路面，其中一間建材店最離譜，有街坊向免費電視77台節目《一線搜查》表示，該店霸佔路面已有10年以上，而且霸佔面積越來越大，約30米長，但警方懶理，街坊投訴無門。

深水埗一間建材店長期霸佔大段路面。（開電視節目《一線搜查》截圖）

街坊：奈佢唔何

投訴人陳先生向《一線搜查》表示，搬到該區三年來，該店一直霸佔路面，有街坊跟他說情況已持續10年或以上，「佢好熟呢個法例嘅，佢唔會擺喺行人路，佢擺馬路，因為行人路係食環管轄，佢擺馬路，警察唔做嘢」。陳先生慨嘆：「奈佢唔何。」

陳先生引述警署回覆沒有人手處理。（開電視節目《一線搜查》截圖）

警署話冇人手

該間建材店霸佔路面長約30米，陳先生說：「係用嚟擺佢啲磚、砂石、紅毛泥（水泥），夜晚照擺喺度通宵過夜，因為啲嘢唔值錢，所以基本上佢唔會驚有人攞。」店舖方便自己，卻苦了街坊，不少街坊都指此舉阻街，但卻不見大人執法。陳先生表示：「我打落去旺角警署投訴，佢話我哋冇咁多人手去做，而且沒有即時影響交通，所以佢哋唔會去處理。」事實上，2016年起，食環署及警方都可以向阻街店舖發出1,500元定額罰款通知書。

建材店店員並沒有回應。（開電視節目《一線搜查》截圖）

店舖阻街可罰1,500元

陳先生表示， 曾經試過晚上有警鐘誤鳴，但因該店貨物阻塞，令前來的消防車要停在隔離街。他又指，現時該處有一段路面進行工程，加上該店霸佔一段行車綫，令該處馬路變得更為狹窄。《一線搜查》主持梁皓恩去到該店查詢，但店員並無回應任何提問。

譚小姐母親離世後，卻遲遲未獲保險公司發放應得的賠償金。（開電視節目《一線搜查》截圖）

保險公司拖延賠償？

譚小姐1999年替母親購入一份保值1萬美元人壽保險，到今年5月母親急病離世，她與家人向保險公司要求發放應得的賠償金，但保險公司竟然拖拖拉拉兩個月，仍未取得款項，影響到她替母親辦理後事，即睇《一線搜查》 。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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