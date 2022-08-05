雞蛋檢測2022｜13款無毒、不含類雌激素安全食用名單　這品牌日本蛋最抵$24超市有售

雞蛋含有豐富蛋白質，好味又高營養，是每個家庭常備的食材之一。水中銀（國際）生物科技有限公司在市面抽檢16款雞蛋樣本進行檢測，結果顯示有13個樣本被評為品質卓越，立即看一下無毒、不含類雌激素的雞蛋名單。

水中銀在市面抽檢16款雞蛋樣本進行檢測。（freepik）

水中銀檢測16款雞蛋

水中銀於2022年7月至8月期間，從本港各大超級市場、商店選購了16款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括本地及國際品牌，包括新紀元卵、願望之卵、羽之光卵、德青源新鮮雞蛋、CP Selection 泰國新鮮雞蛋等。在測試中，有13個樣本被評為「綠魚」（代表品質卓越），3個樣本為「黃魚」（代表品質合格）。

水中銀選購了16款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括本地及國際品牌。（freepik）

類雌激素5大影響

水中銀利用轉基因鯖鱂魚胚胎作慢性毒物測試，並根據綠色螢光強度量化有害物質及世界衛生組織的指引，評估對人體的安全風險。世界衛生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體出現以下各種疾病，並且令內分泌失衡。

類雌激素可能引發人體出現各種疾病，並且令內分泌失衡。（freepik）

1. 癌症，如乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等

2. 生殖能力下降

3. 神經系統紊亂

4. 兒童性早熟

5. 糖尿病

13款不含類雌激素無毒雞蛋名單

以下13款雞蛋被評為「品質卓越」，於急性、慢性毒物檢測及成分篩查中，表現理想，消費者可以安心選購。

1. 安全雞蛋｜新紀元卵

新紀元卵（水中銀）

2. 安全雞蛋｜願望之卵

願望之卵（水中銀）

3. 安全雞蛋｜羽之光卵

羽之光卵（水中銀）

4. 安全雞蛋｜Hampshire Fare Claytons Free Range Eggs (Large)

Hampshire Fare Claytons Free Range Eggs (Large)（水中銀）

5. 安全雞蛋｜Meadows Free Range Extra Large Eggs

Meadows Free Range Extra Large Eggs（水中銀）

6. 安全雞蛋｜Sunny Queen Farms Organic Free Range (10 Large eggs)

Sunny Queen Farms Organic Free Range (10 Large eggs)（水中銀）

7. 安全雞蛋｜Zealand Organic Bio-Eggs

Zealand Organic Bio-Eggs（水中銀）

8. 安全雞蛋｜德青源 新鮮雞蛋

德青源 新鮮雞蛋（水中銀）

9. 安全雞蛋｜CP Selection 泰國新鮮雞蛋

CP Selection 泰國新鮮雞蛋（水中銀）

10. 安全雞蛋｜Food Nation Organic Eggs

Food Nation Organic Eggs（水中銀）

11. 安全雞蛋｜M&S Food Organic (6 Large Free Range Eggs)

M&S Food Organic (6 Large Free Range Eggs)（水中銀）

12. 安全雞蛋｜New Zealand Free Range Egg (Size 8)

New Zealand Free Range Egg (Size 8)（水中銀）

13. 安全雞蛋｜Zealand Free Range Eggs

Zealand Free Range Eggs（水中銀）

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示：「很多人覺得膽固醇高應該少吃雞蛋，或只吃蛋白不吃蛋，因為蛋黃有膽固醇。其實雞蛋的蛋黃對血脂中的膽固醇影響不大，相反雞蛋含有非常豐富營養，包括所有身體必須胺基酸、維他命 A、D，膽鹼等。真正影響血脂的壞膽固醇增加是含有飽和脂肪和反式脂肪的食物，例如煎炸食物等。」

（全文完）