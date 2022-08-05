雞蛋檢測2022｜13款無毒、不含類雌激素安全食用名單　這品牌日本蛋最抵$24超市有售

雞蛋含有豐富蛋白質，好味又高營養，是每個家庭常備的食材之一。水中銀（國際）生物科技有限公司在市面抽檢16款雞蛋樣本進行檢測，結果顯示有13個樣本被評為品質卓越，立即看一下無毒、不含類雌激素的雞蛋名單。
水中銀檢測16款雞蛋
水中銀於2022年7月至8月期間，從本港各大超級市場、商店選購了16款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括本地及國際品牌，包括新紀元卵、願望之卵、羽之光卵、德青源新鮮雞蛋、CP Selection 泰國新鮮雞蛋等。在測試中，有13個樣本被評為「綠魚」（代表品質卓越），3個樣本為「黃魚」（代表品質合格）。
類雌激素5大影響
水中銀利用轉基因鯖鱂魚胚胎作慢性毒物測試，並根據綠色螢光強度量化有害物質及世界衛生組織的指引，評估對人體的安全風險。世界衛生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體出現以下各種疾病，並且令內分泌失衡。
1. 癌症，如乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等
2. 生殖能力下降
3. 神經系統紊亂
4. 兒童性早熟
5. 糖尿病
13款不含類雌激素無毒雞蛋名單
以下13款雞蛋被評為「品質卓越」，於急性、慢性毒物檢測及成分篩查中，表現理想，消費者可以安心選購。
1. 安全雞蛋｜新紀元卵
2. 安全雞蛋｜願望之卵
3. 安全雞蛋｜羽之光卵
4. 安全雞蛋｜Hampshire Fare Claytons Free Range Eggs (Large)
5. 安全雞蛋｜Meadows Free Range Extra Large Eggs
6. 安全雞蛋｜Sunny Queen Farms Organic Free Range (10 Large eggs)
7. 安全雞蛋｜Zealand Organic Bio-Eggs
8. 安全雞蛋｜德青源 新鮮雞蛋
9. 安全雞蛋｜CP Selection 泰國新鮮雞蛋
10. 安全雞蛋｜Food Nation Organic Eggs
11. 安全雞蛋｜M&S Food Organic (6 Large Free Range Eggs)
12. 安全雞蛋｜New Zealand Free Range Egg (Size 8)
13. 安全雞蛋｜Zealand Free Range Eggs
香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示：「很多人覺得膽固醇高應該少吃雞蛋，或只吃蛋白不吃蛋，因為蛋黃有膽固醇。其實雞蛋的蛋黃對血脂中的膽固醇影響不大，相反雞蛋含有非常豐富營養，包括所有身體必須胺基酸、維他命 A、D，膽鹼等。真正影響血脂的壞膽固醇增加是含有飽和脂肪和反式脂肪的食物，例如煎炸食物等。」
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水中銀在市面抽檢16款雞蛋樣本進行檢測。
類雌激素可能引發人體出現各種疾病，如癌症，並且令內分泌失衡。