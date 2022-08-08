安心出行紅黃碼懶人包｜甚麼人收到？可進入食肆？一文看限制場所＋新酒店隔離措施

行政長官李家超今日（8月8日）公佈最新「3+4」檢疫方案。8月12日（星期五）起，抵港人士的酒店檢疫日數將由7日縮短至3日，他們完成酒店隔離檢測呈陰性，可回家接受4日醫學監測。新的「3+4」檢疫方案將繼續核酸檢測要求，抵港人士若檢測呈陽性，會在「安心出行」應用程式中獲發「紅碼」，檢測陰性就會獲發「黃碼」，完成「3+4」檢疫後，二維碼會自動轉為正常的「藍碼」。即睇以下懶人包，共12條Q&A，了解紅、黃、藍碼詳情。

抵港人士的酒店檢疫日數將縮短至3日。（《有線新聞》截圖）

【1】甚麼是紅黃藍碼？

新的「3+4」檢疫方案下，新冠確診者會被給予「紅碼」，並禁止離開隔離地點。而核酸檢測陰性，沒有確診人士則會收到「黃碼」，可於酒店隔離3日後，回家檢疫並進行醫學監測。紅、黃碼將在完成所有檢疫後，轉成正常的藍碼。3種顔色將在「安心出行」應用程式中展示，抵港人士需按要求使用最新3.4.0版本的「安心出行」。

新的「3+4」檢疫方案下，抵港人士需按要求使用最新3.4.0版本的「安心出行」。（《有線新聞》截圖）

【2】甚麼情況下「安心出行」會出現紅碼？

抵港人士若檢測陽性的會在「安心出行」應用程式中獲發「紅碼」，並禁止離開隔離地點。

「安心出行」內的紅碼。（《政府新聞處》影片截圖）

【3】甚麼情況下「安心出行」會出現黃碼？

適用於所有海外或台灣經機場入境後，進行核酸檢測呈陰性人士。黃碼人士離開酒店後，可自行坐交通工具回家繼續接受4日醫學監測，同時可以在社區有限度活動。

「安心出行」內的黃碼。（《政府新聞處》影片截圖）

【4】甚麼情況下「安心出行」會出現藍碼？

當檢疫人士完成隔離或醫學監測後，「安心出行」內的二維碼將自動轉成正常的藍碼。

「安心出行」內的藍碼。（《政府新聞處》影片截圖）

【5】四日醫學監察期間可以外出嗎？

可以，但不能進入疫苗通行證主要審核的表列處所。每天必須進行快測及按規定定時進行核酸檢測，外出時亦不能參與任何需要除下口罩、或聚集的活動。

【6】醫學監察期間不能進入哪些場所？

在4天家居監察期間，檢疫人士可以外出但不能進入包括食肆、酒吧、遊戲中心、健身室、美容院、派對房間等，疫苗通行證主要審核的表列處所。此外，檢疫人士亦不能進入學校、安老院舍、殘疾院舍及指定醫務處所等。若檢疫人士在醫學監察期間嘗試進入以上處所，處所管理人的疫苗掃描器畫面將會顯示為黃色，亦會顯示你不乎合進入該處所的資格。

【7】醫學監察期間可以進入哪些場所？

檢疫人士每天必須做快速抗原測試，結果呈陰性就可以乘坐公共交通工具上班，並進入百貨公司、街市等公共場所購買日用品。

抵港人士需於機場當天、抵港後第2、4、6、9日進行核酸檢測。（《有線新聞》截圖）

【8】抵港後哪些日子需要進行核酸檢測？

抵港人士需於機場當天、抵港後第2、4、6、9日進行核酸檢測。

【9】若已提前預訂好7天酒店，需自行更改嗎？

已預訂7日酒店檢疫的人士不用更改，第3天檢測陰性後可退房，酒店將會退回餘下房費。

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【10】3天酒店檢疫是從抵港的第一天起計嗎？

新措施下，剛抵港人士的抵港日會界定為「Day 0」，而酒店檢疫日數是「Day 1 至 3」，在Day 3中午時分可完成酒店檢疫，然後回家繼續4日醫學監察。

【11】如何知道自己的安心出行版本是否最新？

抵港人士需按要求用更新「安心出行」至版本3.4.0。進入「安心出行」應用程式，按右下的「設定」版面，即可檢查自己的版本是否最新，或按檢測更新便可立即更新。如有任何查詢，可致電安心出行支援熱線26263066。

按右下的「設定」版面，即可檢查自己的版本是否最新（資料圖片）

【12】非抵港人士需要更新安心出行嗎？

紅黃碼措施只適用於經機場來港人士，其他市民可繼續使用原有的安心出行及疫苗通行證。

（全文完）