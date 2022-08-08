消費券第二期｜10間酒店劈價$306起　四季／北角海逸／愉景灣酒店　必搶海景房＋海鮮晚餐

消費券第二期的$2000已經派發！香港各大酒店已推出限時優惠套票，最平$400內就可預訂一晚5星酒店海景套房或主題客房，還包兩餐、送紅酒、送限定禮品等等！《有線生活》精選以下10間酒店的優惠套票，都可用消費券付款，更可享額外優惠折扣，快把握機會過一個愉快假期吧！

望維港無邊際泳池 | 圖片來源：香港四季酒店

【消費券酒店 優惠1】香港四季酒店｜必搶1折碼

預訂香港四季酒店指定方案「8月快樂狂賞」味之旅套票，成功搶到優惠碼即可以1折預訂酒店！折後低至$352一晚！

即使搶不到1折碼，現選擇預訂「味之旅 – 全新豪華海景客房」，連雙人早餐及3道菜晚餐，客人可選擇以下時段於房間或The Lounge享用晚餐。最多2位成人及一位17歲以下兒童入住，一晚$3,850，人均$1,283起體驗最港最豪華酒店之一！

【 立即預訂 】

選擇入住「味之旅 – 全新豪華山景客房」，同樣包雙人早餐及3道菜晚餐。最多2位成人及一位17歲以下兒童入住，一晚$3,520，人均$1,173起。

【 立即預訂 】

地址：香港中環金融街8號

「8月快樂狂賞」味之旅套票 | 圖片來源：香港四季酒店

【消費券酒店 優惠2】北角海逸酒店｜必搶1折碼

北角海逸酒店指定方案「夏日抵Deal – 額外折扣」，成功搶到優惠碼即可以1折預訂酒店！折後低至$306一晚！

即使搶不到1折碼，現入住北角海逸酒店亦有特別優惠！入住一晚海景房連早餐，兩人入住$1,260起，人均只需$630起！若便用消費券優惠價再減最多$80。

【 立即預訂 】

費用包括：

1晚高級海景客房住宿

雙人早餐

每天免費供應兩瓶蒸餾水

於生日當天入住，每房間可享餐酒乙支

預訂「悠閒住宿組合」亦只需$1,639！此酒店套票包含1,000元正餐飲禮遇，更可免費為11歲或以下的兒童加床。3人家庭入住人均$546起，即可一家人享受5星級的酒店住宿及餐飲服務！

【 立即預訂 】

費用包括：

1晚高級海景客房住宿

每天免費供應兩瓶蒸餾水

於生日當天入住，每房間可享餐酒乙支

地址：香港北角油街23號

恆溫露天游泳池 | 圖片來源：海景嘉福洲際酒店

【消費券酒店 優惠3】香港愉景灣酒店 x 「MOOMIN」住宿 人均$495

今個夏天，Klook聯乘香港愉景灣酒店帶來獨家 MOOMIN staycation！以每間房2大2小入住，「8月快樂狂賞」優惠價低至人均$495！

【 立即預訂 】

價錢包括：

酒店客房一晚、自助早餐、MOOMIN主題下午茶套餐以及參加MOOMIN主題 DIY 環保袋工作坊 。每房更可獲贈主題限定禮品、包括姆明拖鞋2雙、姆明行李牌1個、姆明旅行用品小袋1個及姆明防蚊貼2盒！生日當月或週年紀念日可獲酒店贈送驚喜小禮物，！

【 立即預訂 】

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

獨家 MOOMIN staycation | 圖片來源：香港愉景灣酒店

【消費券酒店 優惠4】馬哥孛羅香港酒店 免費升級！

馬哥孛羅香港酒店推出Klook超抵Staycation 優惠， 可享免費升級至貴賓樓層豪華客房，享用酒店雙人自助早餐，以及於客房享用雙人海鮮烤雞晚餐。住客更可享白酒一支，指定日子亦可享24小時住宿。

優惠一：

「食住歎住宿優惠」升級至豪華客房 + HKD 1,300餐飲消費額 + 保證延遲退房至18:00。最多2位成人加1位12歲以下小童入住，一晚$1,417起，人均$472起！

【 立即預訂 】

優惠二：

豪華海景客房，包 貴賓樓層雅座享用雙人早餐，及下午茶和黃昏雞尾酒，最多2位成人加1位12歲以下小童入住，一晚$2,517起，人均$839起！

【 立即預訂 】

馬哥孛羅香港酒店 | 圖片來源：klook

【消費券酒店 優惠5】文華東方酒店 包3餐人均$1,137起！

香港為最頂尖5星級酒店之一，多年來榮獲多個米芝蓮及最佳酒店殊榮。現選擇預訂「香港悠閒逸居」套票，一晚市區景觀客房連早餐，只需$2,310，最多2位成人加1位12歲以下小童入住，人均$770！

【 立即預訂 】

預訂「8月快樂狂賞 – 千日里美饌住宿假期」 套票，可免費客房升級，加送文華閣禮遇包括早餐、下午茶和晚間雞尾酒，及千日里晚餐。升級至文華閣皇后像廣場景觀客房（雙人床／兩張單人床）。最多2位成人加1位12歲以下小童入住，一晚$3,410起，人均$1,137起！

【 立即預訂 】

地址：香港中環干諾道中5號

香港為最頂尖5星級酒店之一 | 圖片來源：klook

【消費券酒店 優惠6】海景嘉福洲際酒店 雪糕主題人均$697起！

海景嘉福洲際酒店今個夏日推出多個獨家住宿優惠！價錢除了包括雙人住宿及主題晚餐，更有多項主題活動予賓客參與，讓賓客享受不一樣的住宿體驗。

【 立即預訂 】

推介套票有「8月快樂狂賞 – 夏日 Häagen-Dazs™ 雪糕 Sweet-cation」主題客房，包自助早餐、雪糕火鍋下午茶、主題晚餐，加送主題禮品。最多2位成人加1位3歲以下小童入住，一晚$2,090起，人均$697起！

【 立即預訂 】

「夏日抵 Deal – 「瀛」煮咖啡」尊尚客房套票，包 Theo Mistral晚餐套餐，加咖啡拉花工作坊，送櫻花咖啡禮包、THANN禮品。最多2位成人入住，一晚$2,132起，人均$1,066起！有得食有得玩，適合愛品味咖啡的情侶。

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地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道70號

Häagen-Dazs™ 雪糕主題客房 | 圖片來源：klook

【消費券酒店 優惠7】千禧新世界香港酒店 法式盛宴+住宿人均$573起！

位於尖沙咀東部的五星級酒店，晚上到15樓的Residence Lounge & Bar 一邊品嘗雞尾酒，一邊俯瞰維多利亞港夜景，絕對是享受假期的一大樂事！

預訂「饗宴三重奏」客房套票，連自助早餐 、La Table法式午餐，於Residence Lounge & Bar享用西班牙橡果黑毛豬風乾肉拼盤及葡萄美酒。選擇「豪華客房」一晚只需$1,720起，最多2位成人加1位12歲以下小童入住，人均$573起！

【 立即預訂 】

「「盆滿砵滿」客房盛宴」雙人客房住宿，連自助早餐、房內享用Cafe East 海陸滋味盆菜（西式）及葡萄美酒一瓶。選擇「豪華城景客房」一晚只需$1,988起，最多2位成人加1位12歲以下小童入住，人均$663起！

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尖沙咀東部的五星級酒店 | 圖片來源：klook

【消費券酒店 優惠8】九龍海逸君綽酒店 暢飲紅白酒人均$422起！

位處黃埔海旁，坐擁獨特的維港海景，高層酒店房間還可以遠眺南海。頂樓的露天游泳池以玻璃幕牆聞名，在無邊際泳池暢泳彷彿能讓你一路游向湛藍的海港之中。

預訂「8月快樂狂賞」城景塔樓套房，連貴賓閣禮遇，加送$800餐飲消費額。最多2位成人加1位12歲以下小童入住，一晚只需$1,760，人均$587起！

【 立即預訂 】

「貴賓園景客房」套票可享淨房價一晚$1,267入住，送下午茶，及無限量暢飲紅白酒、及自助早餐。最多2位成人加1位12歲以下小童入住，人均$422起！

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地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號

坐擁獨特的維港海景 | 圖片來源：klook

【消費券酒店 優惠9】香港君悅酒店 歎5星維港海景戶外泳池

24小時海景客房住宿體驗讓你飽覽維多利亞港景致。酒店更提供多樣化的豪華設施及服務。不妨試試到酒店戶外恆溫泳池旁，點上一杯雞尾酒，飽覽都市的遼闊天際，作為您假期的開場。

預訂豪華客房連雙人自助早餐，生日或週年紀念日更可免費獲贈小蛋糕！最多2位成人加1位12歲以下小童入住，一晚只需$2,519，人均$840。

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飽覽都市的遼闊天際 | 圖片來源：klook

【消費券酒店 優惠10】帝苑酒店 適合一家人享受Staycation

而且帝苑酒店的天台泳池以地中海建築設計，亦可以從池畔遠眺，亦可一覽維港景緻，幻想自己置身小島渡假！

入住指定方案即可享Crown Club行政酒廊禮遇，由下午茶 、晚間雞尾酒、開胃小菜、宵夜套餐，再到翌日早餐。於生日前或後14天內入住可享有生日禮遇獲贈1件切餅連生日牌。最多2位成人加2位12歲以下小童入住尊貴客房，一晚只需$1,507，人均$377，適合一家四口家庭享受Staycation！

【 立即預訂 】

池畔遠眺可一覽維港景緻 | 圖片來源：klook

於8月7日8月31日，Klook推出5大支付平台消費券超抵優惠！於網站使用AlipayHK、八達通、PayMe、Tap & Go及Wechat Pay HK付款滿指定金額即減時減$50至$80不等。還有每日必搶1折優惠碼，讓大家慳得更多，即睇到網站睇更多獨家優惠吧！

（全文完）