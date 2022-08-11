黃夏蕙｜夏蕙姨8.11移民美國　自揭每年去黃大仙上頭炷香　背後有個洋蔥原因

91歲的黃夏蕙（夏蕙姨）早前在社交平台宣佈，決定今日（8月11）移民到美國與女兒一家團聚，夏蕙姨上機前在Facebook出文指：「大家唔好掛住我，因為我只係一個傳說，傳說總會過去，不要迷戀我」，又向大家交代轉機行程，令一眾網民依依不捨。不過，夏蕙姨早前接受港台訪問時，表示過答應了黃大仙會上香，所以希望明天有機會回港，以「兔女郎」造型上頭炷香。她近日更自爆，每年堅持上頭炷香原因，全因與老友一個「心酸約定」。

（黃夏蕙FB）

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夏蕙姨宣佈離港：我會好掛住大家！

近年香港移民潮不斷，除了多位熟悉的朋友和家人計劃離港外，陪伴港人成長的夏蕙姨於6月10日早上，都在Facebook宣佈8月離港，隨即就再開帖透露確實離港日子是8月11日。夏蕙姨依依不捨地向大家說：「我懷着好唔捨得嘅心情！我要同大家講一句，8月我要走啦！我唔知幾時可以再喺香港同大家見面！我唔知大家會唔會掛住我！此時此刻，我只會同大家講，我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！」並多次感謝大家，希望有緣再會。

（黃夏蕙FB）

離港前夕祝福港人身體健康

離港前夕，夏蕙姨在Facebook發文指自己因社運期間表態關心年輕人，而遭廣告商和商會朋友截停9成工作，但仍然不感後悔，夏蕙姨希望「香港社會未來棟樑嘅每一個人」都可以身體健康和生活愉快。至於所以愛她和不愛她的人，夏蕙姨也祝福身體健康、生活愉快、心想事成。

（黃夏蕙FB）

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年年堅持上頭炷香 全因一個約定

夏蕙姨被網民封為「頭炷香KOL」，皆因她年年風雨不改到黃大仙上頭炷香，但夏蕙姨原來上香背後是有段感人故事。夏蕙姨接受ViuTV節目《晚吹 – 總有一瓣喺左近》訪問時表示，去黃大仙上頭炷香是個人傳統，因為以前每年年三十，都會相約鄧碧雲、鳳凰女及司徒關佩英一齊上頭炷香，一次，司徒關佩英因為家中有事而不能出席，翌年更不幸離世。

後來，鄧碧雲和鳳凰女都相繼因為各種原因沒有再上頭炷香，現在事隔多年，好友們都紛紛過身，只剩夏蕙姨一個堅持上香。夏蕙姨說：「依家得返我一個，其實我都好驚，我每年都同黃大仙講，叫佢畀我長命啲，等我可以繼續代佢哋（好友）拜，同埋為社會做多啲事，做到佢唔畀我做嗰時，我先唔做囉！」

夏蕙姨年年上香全因與朋友一個約定。（黃夏蕙FB）

12生肖造型成網民熱話

夏蕙姨每年都會以不同的生肖造型示人，成為網民熱話，以下即為大家重溫幾個經典打扮！

豬年造型

夏蕙姨豬年造型。（黃夏蕙FB）

虎年造型

夏蕙姨虎年造型。（黃夏蕙FB）

狗年造型

夏蕙姨狗年造型。（黃夏蕙FB）

猴年造型

夏蕙姨猴年造型。（黃夏蕙FB）

牛年造型

夏蕙姨牛年造型。（黃夏蕙FB）

雞年造型

夏蕙姨雞年造型。（黃夏蕙FB）

大批網民得知夏蕙姨即將離港，都紛紛留言表示：「保重，一路順風平安」、「到美國繼續出post update近況啊」、「多謝你帶比香港人歡樂同祝福」。

（全文完）

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