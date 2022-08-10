一線搜查｜電動單車違法通街走！時速可達70公里　外賣員：10個有9個都係電動

近年外賣送餐服務興起，馬路、行人路上都多了單車出沒，當中不少更是電動單車，往往高速地左穿右插。免費電視77台節目《一線搜查》訪問外賣車手指，電動單車時速可高達70公里或以上。有律師就表示，電動單車駕駛者最少觸犯了4條法例，一旦遇上意外得不償失。

採訪隊於尖沙咀拍攝期間，便目擊不少電動單車在馬路上行駛。（開電視節目《一線搜查》截圖）

電動單車屢禁不止

警方港島總區交通執行及管制組人員7月13日至8月4日期間，曾於區內打擊非法駕駛電動可移動工具，行動共拘捕6人，當中3人被捕時懷疑正以電動單車送外賣，行動中同時扣查了6部電動單車。儘管當局早已多次表明，「電動可移動工具」在馬路上行走違法，但市面上依然見到不少電動單車穿梭，當中大部份都正在送外賣。

不願上鏡的外賣員表示電動單車非常方便，售價亦不貴。（開電視節目《一線搜查》截圖）

時速可達70公里

有不願上鏡的外賣員表示，電動單車時速可以高達70公里，而且「一撳掣即行」，充電一、兩小時，便可以用足一日，非常方便，成本每部只是介乎千多至二千多元，又說：「10個有9個都係電動。」《一線搜查》於尖沙咀拍攝期間，便目擊多部電動單車於馬路上行走，有市民形容電動單車會帶來「危機感」，認為政府應該發牌規範。

有市民認為應發牌規管電動單車。（開電視節目《一線搜查》截圖）

律師指觸犯4條法例

大律師陸偉雄接受《一線搜查》訪問時表示，電動單車暫時未有牌照規管，因此在馬路上駕駛電動單車等電動可移動工具，至少觸犯了4條法例，包括「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。陸偉雄續稱，如果駕駛電動單車時發生意外，同樣可能被控「不小心駕駛」甚至「危險駕駛」，即使電動單車駕駛者是受害一方，由於其本身就是無牌駕駛，因此仍可能會被控。

至於有商店販賣電動單車，陸偉雄就指暫時沒有法例監管電動單車買賣，因此售賣一方並沒有違法。

行山和玩水上活動都有安全陷阱，必須做足準備。（開電視節目《一線搜查》截圖）

專家教行山玩水安全心得

今年行山和水上活動都發生多宗致命意外，有人中暑，有人遇溺，樂極生悲。《一線搜查》主持邱靜雯訪問了山藝及獨木舟教練梁念豪，分享行山、浮潛、獨木舟的事前準備和安全心得，即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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