首爾暴雨破80年紀錄　西裝男困車頂、「鱷魚」出沒　18張圖片看災情　網民分享驚險經歷

韓國首爾8月8日晚起受到暴雨襲擊，韓媒報道為80年來最強暴雨，單計首爾郊區更是115年來的單日最大雨量。截至8月10日下午消息，暴雨至少造成16人死亡，南韓總統尹錫悅就雨災造成國民死亡道歉。連日暴雨不少網民在網上分享驚險經歷，以及道路、地鐵被淹沒，鮮魚、小龍蝦沖上陸地的圖片，甚至有地區傳出有「鱷魚」。《有線生活》整理了18張圖片，看看這場暴雨對首爾影響有多大。

韓國首爾遇80年來最強暴雨。（IG＠style__105）

【1】每小時降雨量史上最高

首爾部分地區降雨量曾在1個小時內達到141.5毫米。（IG＠travel_seasia）

韓國首爾遭遇超強暴雨，首爾部分地區降雨量曾在1個小時內達到141.5毫米，超過了有記錄以來首爾每小時的最高降雨量。

【2】多個地段被水浸

首爾多個地段被水淹沒。（IG＠travel_seasia）

首爾多個地段被水淹沒，接連發生地面下陷、停電等事故。

【3】道路交通停擺

首爾地區漢江以南道路大水浸。（IG＠travel_seasia）

暴雨造成首爾地區漢江以南道路大水浸，多個地鐵站因積水嚴重停駛，各處道路交通也因水浸嚴重停擺。

【4】首都圈上班路嚴重受阻

首都圈上班路嚴重受阻。（IG＠travel_seasia）

豪雨造成的樹木倒塌、車輛移位等狀況，嚴重阻礙首爾首都圈上班情況。

【5】巴士水浸

雨水除了淹沒街道，甚至還湧入了正在行駛的巴士。有網民乘坐巴士從九老數碼園區到波拉美站，沿途已看到街上的車都在水中行駛，徒步的人水位都淹到膝蓋以上。從他的影片中更看到雨水湧入了正在運行的巴士，湧入一刻甚至聽到有人用英文說：「Oh My God！」亂成一團。

【6】地鐵站樓梯像瀑布

有網民拍到大量雨水湧入地鐵站，令地鐵站的樓梯形成瀑布。

【7】地鐵站被淹沒

梨水站因暴雨湧入而關閉，當天所有列車都停駛該站。（MBC News截圖）

有網民從運行中的地鐵中拍到，地鐵梨水站被水淹沒的情況，8月8日當天晚上梨水站就因暴雨湧入而關閉，當天所有列車都停駛該站。

【8】地鐵天花被沖爛

暴雨淹沒很多地鐵站，有網民拍到地鐵天花被水沖破一刻。片段所見地鐵梨水站的天花一直在漏水，下一秒突然被大量積聚的雨水沖破，導致天花全部掉下來。

【9】街上小朋友被沖走

有在韓國生活的外國網民拍到，一位母親與小朋友在步行期間，原本牽著母親手的小朋友被洪水般的力量沖走，更跌倒在地上翻滾了2圈，母親則在後面邊追邊嘗試抓緊他，非常驚險。

【10】升降機成瀑布

首爾瑞草區的一幢公寓地庫B2層拍到的影片中，像瀑布一樣從緊閉的升降機門中流出。

【11】道路變池塘現活魚

道路變池塘現活魚。（IG＠travel_seasia）

暴雨下，首爾彷彿成了一個大池塘，不少網民都表示看到有鮮魚出現。

【12】小龍蝦被沖地上面

小龍蝦被沖地上面。（IG＠betheb.a.b.music）

除了活魚，更有網民在雨水稍退後的回家路上發現活生生的小龍蝦。

【13】遊戲更新無限期推遲

原定於8月10日的遊戲更新需推遲。（Twitter＠@loveaselin）

遊戲開發商Kong Studio的辦公室，在此次暴雨中遭水災破壞，宣佈原定於8月10日的遊戲更新將被無限期推遲。

【14】鱷魚出沒

一則名為「鱷魚出現了」的帖文在韓國網上成爲熱話。（朝鮮日報圖片）

暴雨下被沖上陸地的除了海洋生物，竟然還有鱷魚？一則名為「鱷魚出現了」的帖文在韓國網上成爲熱話。相片中看到鱷魚在深夜雨水中張大嘴巴，非常嚇人。幸好經了解後發現，這是位於首爾冠嶽區一座公寓裡的公園雕塑，不是真的活鱷魚。網民紛紛表示：「模型太真實了」、「被水淹沒的鱷魚真的很可怕」。

【15】半地下房被淹沒

半地下房被淹沒。（IG＠ style__105）

因為租金相對便宜，韓國很多家庭都會租住半地下房。但由於房屋位於地下，暴雨首當其衝湧入，不少家庭都受到破壞，損失慘重。首爾市冠岳區有住在半地下房的一家3口，因為來不及逃生而溺斃。

【16】男士被困車頂

男士被困車頂成熱話。（IG＠travel_seasia）

這場暴雨中，網上一張照片成了熱話。一名西裝男士被困在大雨中，疑似來不及撤離，只能無奈地爬到車頂邊玩手機坐等救援。

【17】暴雨還會持續

首都圈暴雨狀況至少還會持續到今天（8月10日）。（IG＠travel_seasia）

根據韓國氣象廳預測，首都圈暴雨狀況至少還會持續到今天（8月10日），首都圈及江原道內陸等地區降雨量可能達到300毫米以上。

【18】80條道路仍處關閉狀態

80條道路仍處關閉狀態。（IG＠travel_seasia）

首爾都市區大部分地鐵服務已於8月9日恢復正常運作，但基於安全考慮，約 80 條道路、10個河邊停車場仍處於關閉狀態。

（全文完）