一線搜查｜天花滲水19年竟因樓上冇人住　戶主女兒飽受情緒困擾：無人理我哋！

樓上單位滲水，樓下住戶受罪，當然希望樓上業主盡快處理，但如果樓上單位空置，又可以點做呢？免費電視77台節目《一線搜查》報道，有住戶天花滲水至今19年，但一直無法接觸到樓上單位業主，問題拖延至今仍未解決，業主女兒困擾得服藥方能入睡。有資深驗樓師形容，受影響單位天花嚴重損毀，「樓板就塌落嚟」。

資深驗樓師賴達明表示，單位天花狀況損毀嚴重，隨時都可能有石屎剝落。（開電視節目《一線搜查》截圖）

曾有大如洗臉盆石屎剝落

「冇人明白我呢種感受，只係覺得你亂諗，你諗到自己黐線，咁我可以點樣做？」業主女兒接受《一線搜查》訪問時情緒激動，她表示，滲水情況早於2003年已開始，後來越來嚴重，到2017年時，浴室天花更曾有一塊大如臉盆的大石屎剝落。天花剝落情況，由浴室漸漸伸延至對出走廊，再到業主女兒房間，她說：「晚晚受住啲好驚情緒瞓覺，而你係瞓唔到覺，因為你唔知幾時（石屎）再跌落嚟。」

大石屎剝落幸好沒打中人，業主表示一直保存至今作為「證據」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

驗樓師：損毀嚴重

資深驗樓師賴達明檢查過該單位天花，他表示：「天花樓板損毀相當嚴重，包括有大量石屎剝落，鋼筋外露，都有嚴重生鏽情況，典型長期滲水現象所導致結果。」他又指部份鋼筋嚴重生鏽，甚至已斷裂，「如果鋼筋斷咗，成個樓板就塌落嚟」。由於該單位所在的大廈是單幢式樓宇，一梯一伙，又沒有與其他大樓相連，加上檢查外牆後，牆身和外在的水管也完好無缺，因此賴達明表示：「所有證據都指向樓上單位（滲水源頭）。」

該單位所在的大廈是單幢樓。（開電視節目《一線搜查》截圖）

中國公司持有樓上單位

《一線搜查》早前報道過一宗樓上單位滲水個案，當時滲水源頭、即樓上單位，至少還有人回應。然而，今次個案之所以拖延19年，其中一個原因是樓上單位長期空置，據業主女兒表示，樓上持有人是一間中國公司。採訪隊曾到樓上單位拍門，發現大閘上鎖，地上佈滿灰塵，似乎已很久沒有人出入。

天花經常有灰塵和沙石掉下，業主女兒表示每天要掃地最少三次。（開電視節目《一線搜查》截圖）

滲水辦曾檢查

業主女兒表示，曾經向多個部及區議員投訴，包括滲水投訴調查聯合辦事處（滲水辦），但調查期間滲水情況變得輕微，濕度數值低於35%，滲水辦因此中止調查。資深驗樓師賴達明表示，滲水辦調查程序有漏洞，「唔能夠一氣呵成搵出源頭，所有測試要去到尾先可以搵到真相」。他認為如果無法找到樓上單位業主處理，唯有先自費修復天花，再向小額錢債審裁處入禀索償。

事實上，申訴專員公署曾批評滲水辦效能低，截至去年6月，有2.3萬宗未解決個案，有個案要用4年先至完成調查。

社區戶互撐2.0有多個社區組織參與。（開電視節目《一線搜查》截圖）

社區消費券計劃惠及小店與基層

周大福慈善基金連同9間資助機構伙伴12間NGO（非政府組織），一齊推出社區消費券計劃「社區互戶撐2.0」，一共得到逾200間地區小店支持，參與機構可自行設計消費券使用方式，以便盡快幫到基層市民，小店都大讚計劃既幫到人，又令生意增加，做到小店與基層雙贏，即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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