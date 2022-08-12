中秋月餅優惠2022｜美心流心奶黃／皇玥／大班冰皮／Häagen-Dazs雪糕　15大優惠最平$116

立秋已過，仲有一個月就到中秋節！仍在心大心細，不知今年揀選哪一款月餅才好？《有線生活》編輯幫緊你！幫緊你！以下精選15間中秋月餅，有傳統餅家亦有新派餅店，總有一家滿足到大家口味！價錢方面，雖然已結束了早鳥優惠，但仍有大量折扣，比原價大減$180！快快睇以下推介，用平價買月餅！

1. 皇玥 ｜2. Häagen-Dazs ｜3. 美心 ｜

4. 大班 ｜5. 恆香 ｜6. 奇華 ｜

7. 新樂同 ｜8. 望月 ｜9. 唐人館 ｜

10. Green Common ｜11. KiKi 麵店 ｜12. 哈妃月餅 ｜

13. 微熱山丘 ｜14. LIFETASTIC ｜15. 粵藝館

【月餅推介 1】皇玥｜古天樂代言！三種口味$298買到

皇玥的流心奶皇月餅是最人氣之選，有時尚系列及經典系列兩款包裝，香甜的奶黃口感幼滑，令人回味無窮。現到 Klook 購買皇玥月餅，可用優惠價購買一共16款月餅系列及禮盒套裝！

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流心奶黃月餅（經典系列）| 圖片來源：皇玥

流心奶黃月餅（時尚系列）（6個裝）：$298

流心貓山王榴槤月餅（時尚系列）（6個裝）：$298

陳皮紅豆沙月餅 (時尚系列 )（6個裝）：$298

流心奶黃月餅（8個裝）：$348

流心奶黃月餅（經典系列）（8個裝）：$348

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換領日期：2022年7月18日 – 9月4日（包括周六、日及公眾假期）

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流心奶黃月餅（時尚系列）| 圖片來源：皇玥

【月餅推介2】Häagen-Dazs｜再推出姜濤特別版月餅

姜濤與Häagen-Dazs再次聯乘！今年中秋節再推出姜濤月餅，為Häagen-Dazs雪糕月餅代言。Häagen-Dazs與法國羅浮宮博物館聯乘，雪糕月餅配搭各款果漾夾心，包裝以不同設計靈感打造出11款不同雪糕月餅，為月餅注入藝術力量。

Häagen-Dazs™ x 姜濤特別版雪糕月餅

一盒4件指定口味雪糕月餅 $698

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換領日期 : 1/09/2022 to 7/09/2022

換領地點：查看換領門店地址

姜濤特別版雪糕月餅| 圖片來源：Häagen-Dazs

姜濤特別版雪糕月餅| 圖片來源：Häagen-Dazs

【月餅推介3】美心｜冰皮月餅最平$230！

美心集團2022中秋月餅精選，包括雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅、流心四式月餅、拔絲蓮蓉月餅、冰皮七星伴明月、貓山王榴槤冰皮以及兩款最新卡通人物的月餅，「迷你兵團 – BOB」拔絲蓮蓉月餅和「漫威蜘蛛俠」拔絲蓮蓉月餅。

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拔絲蓮蓉月餅 | 圖片來源：美心

美心雙黃白蓮蓉月餅 $258

美心流心奶黃月餅 $278

美心冰皮七星伴明月禮盒 $230

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換領日期：2022年07月19日至2022年09月06日

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美心冰皮 | 圖片來源：美心

【月餅推介 4】大班｜官燕月餅激減$180！

帶起冰皮月餅熱潮的大班冰皮月餅每年中秋都大受歡迎，Klook購買可享專屬優惠，低至68折！

冰皮尊貴官燕月餅（6個裝）：$369

冰皮玲瓏八星伴官燕月餅（9個裝）：$239

冰皮玲瓏九星月餅（9個裝）：$243

冰皮黑鑽榴槤荳蓉月餅（6個裝：$299

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換領日期：2022-07-28 10:00:00至2022-09-08

換領地址：查看換領門店地址

冰皮尊貴官燕月餅 | 圖片來源：大班

冰皮玲瓏八星伴官燕月餅 | 圖片來源：大班

【月餅推介 5】恆香老餅家 | 最熱賣四喜滿堂月餅$239

香港傳統老餅家，質素有品證！最熱賣之一的「四喜滿堂月餅」包括：雙紅、雙白、雙沙、伍仁各一。

恆香四喜滿堂月餅（共4件）：$239

恆香流心奶黃月餅（6件裝）：$212

經典雙喜月餅：$239

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兌換日期: 20/8 – 4/9

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恆香四喜滿堂月餅 | 圖片來源：Klook

【月餅推介 6】奇華餅家 網店限定優惠平足$100！

多款人氣熱賣月餅，由傳統的雙黃蓮蓉月到經典的蛋黃奶皇月餅，適合任何場合，總有一款合您心！現凡購買正價月餅產品滿$600即享8折，接受消費券付款。

Citibank信用卡用戶：輸入指定優惠碼”citimc2022 + 信用卡頭6位數字”，單一簽賬購買月餅正價滿 $100或以上，即享8折 (優惠期由7月1日至8月28日)。折實滿$325免費送貨。

蛋黃奶皇月餅 | 圖片來源：奇華餅家

凡於推廣期內在奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外)，買兩盒至尊雙黃蓮蓉月餅，或同等價值的月餅產品及月餅禮券滿HK$652，即可獲贈「三獎賞」總值HK$380現金優惠券。

余仁生陳皮豆沙月 + 鴛鴦奶皇 – 伯爵茶+蛋黃奶皇：網店限定 $408

迷你無花果果仁月餅禮盒：$275

多款人氣熱賣月餅 | 圖片來源：奇華餅家

【月餅推介 7】新同樂｜最平$116買雙式月餅

米芝蓮二星的新同樂推出雙式月餅禮盒，當中有迷你奶皇，有2件裝、4件裝和8件裝可供選擇。現到 Klook 更可以低至 78 折購買！

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懷舊六黃白蓮蓉大月餅配雙式月餅（兩件）禮盒 | 圖片來源：Klook

2件裝雙式月餅禮盒 (低糖蛋黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇 各一件)：$116

4件裝雙式月餅禮盒（低糖蛋黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇，各兩件）：$223

6件裝雙式月餅禮盒（低糖白蓮蓉月餅、迷你奶皇，各三件）：$328

懷舊六黃白蓮蓉大月餅配雙式月餅（兩件）禮盒：$528

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實體禮券換領日期 : 2022年6月27日 – 8月17日

現貨換領日期：2022年8月18日 – 9月9日

換領地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期4樓401號舖

低糖蛋黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇 | 圖片來源：Klook

【月餅推介 8】望月｜新推3款新口味

望月月餅推出3款新口味：蛋黃白蓮蓉月餅、陳皮紅豆月餅及榴槤奶黃月餅。同時亦有各款經典奶黃月餅、流心抹茶月餅、抹茶紅豆月餅等。

陳皮紅豆月餅 (4件禮盒裝) $198

雜錦流心月餅 (8件禮盒裝) $378

地址：查看門店地址

3款新口味 | 圖片來源：望月 Patisserie La Lune FB

【月餅推介 9】唐人館｜ 低至78 折

唐人館迷你匠心奶黃月餅，結合新鮮鹹蛋黃及精選天然牛油作材料，奶黄餡香濃順滑，鹹甜交融，外層裹著鬆化細緻的牛油餅皮，兩者配搭得天衣無縫，加熱後月餅內外均散發濃郁奶黃香氣，口感絲滑綿密，甘香細膩。

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經典雙黃白蓮蓉月餅 | 圖片來源：Klook

經典雙黃白蓮蓉月餅（4個裝）：$398

迷你匠心奶黃月餅（4個裝）：$398

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換領日期：2022 年 8 月 20 日 – 9 月 10 日

換領地點：香港中環皇后大道中15號置地廣場中庭4樓411-413號店

迷你匠心奶黃月餅 | 圖片來源：Klook

【月餅推介 10】Green Common｜純素奶黃月餅

百分百香港製造，選用獲獎美國品牌 Miyoko’s 有機純素牛油，金黃香軟的月餅皮包裹著混合植物奶、龍舌蘭糖漿、亞麻籽粉等植物性健康食材的純素奶黃餡。每一口皆細膩幼滑，味道甜而不膩。比較傳統奶黃月餅的卡路里及脂肪含量亦較低之餘，含 0 毫克膽固醇及 0 克反式脂肪*（每100克計算），讓大家吃得更輕盈健康！

純素奶黃月餅禮盒（4個裝）：$188

純素低糖綠茶月餅禮盒（4個裝）：198

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換領日期：2022年8月19日 – 9月9日

換領地址：查看換領門店地址

卡路里及脂肪含量亦較低 | 圖片來源：Green Common

【月餅推介 11】KiKi 麵店｜ 3款月餅口味匠心獨運

「KiKi 嘗．月」奶皇月餅禮盒集 3款匠心獨運的月餅口味，一盒六件，送禮自享雙得宜！當中「鳳梨奶皇月餅」 以當地特產鮮鳳梨巧手製作而成，在酸甜鳳梨內餡的襯托下，成就中秋佳節的美點；「白桃烏龍奶皇月餅」: 其烏龍茶味平實溫柔，隱隱透出淡淡桃香，甜美動人，正好突顯奶皇月餅的醇厚順滑；「茉莉綠茶奶皇月餅」: 清香撲鼻，飄散甘甜之味，平衡奶皇月餅的甜膩口感。

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3款匠心獨運的月餅口味 | 圖片來源：Klook

「KiKi嘗．月」奶皇月餅禮盒：$208

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換領日期：2022年7月15日 – 9月7日

換領地址：

尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 4樓406號舖

中環港景街1號國際金融中心2樓2017號舖

「KiKi 嘗．月」奶皇月餅禮盒 | 圖片來源：Klook

【月餅推介 12】哈妃月餅｜香港品牌 4盒免費送貨

香港品牌哈妃月餅今年推出酥皮奶皇迷你月餅，一貫堅持香港製造丶全人手製作，為大家帶來最單純的味道。現於 Klook 購買哈妃酥皮奶皇迷你月餅（6個裝）可享 92 折優惠，購買滿4盒月餅或以上更可享免費送貨服務！

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哈妃酥皮焦糖果仁迷你月餅 | 圖片來源：Klook

哈妃酥皮奶皇迷你月餅（6個裝）：$338

哈妃酥皮焦糖果仁迷你月餅（6個裝）：$358

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換領日期：2022年8月18日 – 9月2日

換領地址：長沙灣元州街288號C舖

哈妃酥皮奶皇迷你月餅 | 圖片來源：Klook

【月餅推介 13】微熱山丘｜台灣風味月餅 $211起

穩佔台灣月餅人氣銷量第一！風味濃郁的鳳梨醬，封存了來自八卦山上的炙熱陽光！加上滑順細緻的奶黃，以一絲鹹香為台灣鳳梨天然的酸甜提味。透過 Klook 預訂微熱山丘中秋禮盒加購 $35 即可享送貨上門服務。

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鳳梨奶黃月餅 | 圖片來源：微熱山丘

鳳梨奶黃月餅（6個裝）：$259

【中秋禮盒】鳳梨酥＋蘋果酥（各5個）：$211

【中秋月餅禮盒】鳳梨奶黃月餅＋紅玉蘋果月餅（各3個）：$279

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送貨日期為

(1) 8月26-8月27日

(2) 9月2 – 9月3日

中秋月餅禮盒 | 圖片來源：微熱山丘

【月餅推介 14】LIFETASTIC｜特色水果口味月餅

LIFETASTIC朗月果香月餅禮盒，一盒六個，包括有洋溢豐郁芳香嘅士多啤梨玫瑰、清雅不膩嘅芒果柚子，以及口感綿密幼滑嘅焙茶香蕉月餅！餅皮採用日本和菓子桃山皮製法，口感更柔滑細膩。而非常花心思嘅禮盒設計，用嚟送禮就至啱。

朗月果香月餅禮盒：$328

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朗月果香月餅 | 圖片來源：LIFETASTIC

【月餅推介 15】粵藝館 | 迷你流心奶黃月餅 低至73折

粵藝館隆重呈獻兩款經典月餅產品，嚴選上乘食材、絕無添加色素及防腐劑，100% 香港製造。 金黃餅皮散發濃郁香氣，一口咬開，如絲般柔滑的奶黃一湧而出，香濃流心瞬間遍及味蕾，極盡誘惑。

迷你流心奶黃月餅 (6個裝)：$295

迷你蛋黃白蓮蓉月餅 (6個裝)：$295

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換領日期：2022 年 8 月 19 至 9 月 9 日

迷你蛋黃白蓮蓉月餅 | 圖片來源：Klook

迷你流心奶黃月餅 | 圖片來源：Klook

（全文完）