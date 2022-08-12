韓韶禧IG貼畫作風格暗黑惹熱議　網民分析疑藏求救訊息　擔心成下一位雪梨

憑劇集《夫妻的世界》而人氣急升的「最強小三」韓國女演員韓韶禧（又譯韓素希），早前拍攝新劇《京城生物》期間臉部受傷。正停工在家休息的她，早前在粉絲聊天室中表示自己最近在畫畫，並連日在Instagram上傳作品。然而，暗黑畫風卻引起網民熱議，有網民分析指多幅畫中疑似暗藏求救訊息，令一眾粉絲和網友都非常擔心韓韶禧的心理狀態。

韓韶禧早前拍攝新劇《京城生物》期間臉部受傷暫時停工。（IG＠xeesoxee）

韓韶禧連日在IG上傳作品。（IG＠xeesoxee）

血腥暗黑畫風惹網民熱議

從8月9日起，韓韶禧連日在自己的IG上傳了多張沒有配文的畫作。畫作中出現了頭部連在一起、身體互相穿透的人、被血紅繩子拴住的「半狗半人」、渾身是血的人等，有網民稱讚她的畫家作是高水準的作品。但同時亦大批網民表示從畫作中讀到一種不安和痛苦。

被血紅繩子拴住的「半狗半人」。（IG＠xeesoxee）

「SOS」三個英文字用大階寫法，網民疑是求救信號，（IG＠xeesoxee）

疑似發出求救信號

多幅畫作中最令人關注的是，韓韶禧其中一幅畫作中的一段英文中，只有「SOS」三個英文字用大階寫法，造成大批網民認為她疑似發出求救信號，擔心她的精神健康。韓韶禧的IG帖文下出現大量留言關心：「Are you ok？」更有留言說：「我的朋友患有抑鬱症，他看了之後都認為這是在求救，誰能幫幫她？」。

韓韶禧的IG帖文下出現大量留言關心。（IG＠xeesoxee）

韓韶禧連日在自己的IG上傳了多張沒有配文的畫作。（IG＠xeesoxee）

網民擔心韓韶禧成下一位雪梨

韓韶禧的畫作下有留言寫到：「你的動態令我想起雪梨……」。有網民對比韓韶禧與2019年輕生的人氣女團f(x)前成員雪梨，認為她們的畫風很相似。當時雪梨傳出死訊後，曾有網民翻出雪莉的IG，發現她輕生前所畫的畫全部都很黑暗，似乎在向外界求救，但可惜她的痛苦沒人發現，令網民非常擔心韓韶禧會步向雪梨結局。

2019年輕生的雪梨生前畫作。（IG＠be_my_panties）

美術系畢業 曾上傳類似畫作

不過，亦有網民解釋韓韶禧只是真心熱愛畫畫，並指她的早期畫作就是走這種風格。有粉絲亦表示：「韓韶禧本來就是很有個性的女生」、「她只是想傳達自己有好好休息，大家不要過度猜測」其實高中時修讀美術系畢業的韓韶禧一直熱愛畫畫，2017、2019年都曾上傳過類似風格的自畫像。

韓韶禧其實早期的畫作就是走這種風格。（IG＠xeesoxee）

韓韶禧高中時修讀美術系畢業。（IG＠xeesoxee）

在家養傷畫畫

其實韓韶禧曾於8月8日在粉絲聊天室上傳自拍照寫道：「大家很擔心吧！我沒事，正在家裡好好休息、畫畫，久違地度過了屬於自己的時間。我會盡快恢復，以好的作品和大家見面。」而據韓媒報道，指她將於8月16日復工繼續拍劇，希望韓韶禧身心都一切健康。

希望韓韶禧身心都一切健康。（IG＠xeesoxee）

（全文完）