消委會口罩12款高評分名單　Simply Mask／獅子山／威信科技　靚色+防菌力高最平$1.5個

新冠肺炎疫情下，佩戴口罩已成為生活日常，市面有多種款式類型，令人眼花繚亂。繼2020年的測試後，消委會再次從市面搜集30款口罩測試。結果發現，在細菌過濾效率（BFE）和顆粒過濾效率（PFE）這兩項重要的保護能力指標，大部分樣本都達到95%以上，整體表現尚算滿意，但有多款樣本分別在合成血穿透測試、含菌量測試及耳帶斷裂拉力測試中的表現未如理想。以下12款為消委會評分較高的口罩，最平$1.5個，性價比超高！大家不妨參考一下。

消委會測試了市面30款口罩。（freepik）

30款口罩BFE、PFE達95%以上

消委會測試了市面30款一次性的彩色或圖案口罩，當中包括28款聲稱香港製造的樣本及2款聲稱中國製造的樣本。今次測試包括細菌過濾效率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE）、呼吸舒適度和含菌量等表現。所有樣本均達到ASTM Level 1水平，即BFE及PFE達95%以上。

30款口罩達到ASTM Level 1水平。（消委會）

高評分口罩 最平$1.5個

是次測試結果顯示，市面上較常見的一次性彩色或圖案口罩的產品質素不俗，與消委會過往測試過的傳統藍色和綠色口罩在BFE及PFE等重要指標的表現不落下風。以性價比計，「世安堡」和「Simply Mask」在各測試項目均有良好表現，BFE和PFE都符合聲稱而價格亦較廉宜，每個口罩平均$2.0。而總評分獲4.5分的「惠民」，每個口罩平均更低至$1.5。而在立體口罩當中，「威信科技」在各測試項目均有良好表現，平均每個售價為$4。

「世安堡」口罩（消委會）

「Simply Mask」口罩（消委會）

另外，消委會又指出，佩戴口罩時是否舒適，亦會影響大眾使用的意願和時間，因此建議消費者可選擇在各項目表現良好的口罩品牌中，購買少量試戴，比較佩戴時的舒適程度。

消委會12款高評分口罩

在消委會測試的30款口罩中，總評分最高為5星，最低為3星。以下12款口罩為總評分較高，獲4.5星以上。

1. 消委會高評分口罩｜RAZE 3ply Antibacterial Masks (Milk-TY Color)

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RAZE 3ply Antibacterial Masks (Milk-TY Color)

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2. 消委會高評分口罩｜世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask

世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask

3. 消委會高評分口罩｜異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色

異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色

4. 消委會高評分口罩｜香港保家三層防護口罩成人用藍色 Procare HK 3-Ply Protective Face Mask

香港保家三層防護口罩成人用藍色 Procare HK 3-Ply Protective Face Mask

5. 消委會高評分口罩｜Simply Mask Single Use Medical Face Mask

Simply Mask Single Use Medical Face Mask

6. 消委會高評分口罩｜惠民一次性三層醫用口罩 Wellman Disposable 3-Ply Medical Face Mask

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惠民一次性三層醫用口罩 Wellman Disposable 3-Ply Medical Face Mask

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7. 消委會高評分口罩｜獅子山香港口罩一次性醫用口罩 Lionrock Mask Disposable Surgical Face Mask

獅子山香港口罩一次性醫用口罩 Lionrock Mask Disposable Surgical Face Mask

8. 消委會高評分口罩｜RECA by M-Care 3-Ply 2D Disposable Mask – Dark Cobalt

RECA by M-Care 3-Ply 2D Disposable Mask – Dark Cobalt

9. 消委會高評分口罩｜Facewear by Mask Factory V99 Nightfall Purple

Facewear by Mask Factory V99 Nightfall Purple

10. 消委會高評分口罩｜MASKDPT 5 Ply Nanoporous Surgical Mask

MASKDPT 5 Ply Nanoporous Surgical Mask

11. 消委會高評分口罩｜Sanrio Ahirunopekkle 即棄式三層口罩 3 Ply Disposable Mask

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Sanrio Ahirunopekkle 即棄式三層口罩 3 Ply Disposable Mask

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12. 消委會高評分口罩｜威信科技一次性醫用立體口罩 Wilson Tech 3D Disposable Medical Face Mask

威信科技一次性醫用立體口罩 Wilson Tech 3D Disposable Medical Face Mask

（全文完）