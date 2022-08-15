返回
按輸入鍵開始搜尋
消委會口罩12款高評分名單　Simply Mask／獅子山／威信科技　靚色+防菌力高最平$1.5個

消委會口罩12款高評分名單　Simply Mask／獅子山／威信科技　靚色+防菌力高最平$1.5個

新冠肺炎疫情下，佩戴口罩已成為生活日常，市面有多種款式類型，令人眼花繚亂。繼2020年的測試後，消委會再次從市面搜集30款口罩測試。結果發現，在細菌過濾效率（BFE）和顆粒過濾效率（PFE）這兩項重要的保護能力指標，大部分樣本都達到95%以上，整體表現尚算滿意，但有多款樣本分別在合成血穿透測試、含菌量測試及耳帶斷裂拉力測試中的表現未如理想。以下12款為消委會評分較高的口罩，最平$1.5個，性價比超高！大家不妨參考一下。

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
消委會測試了市面30款口罩。（freepik）
Klook.com

30款口罩BFE、PFE達95%以上

消委會測試了市面30款一次性的彩色或圖案口罩，當中包括28款聲稱香港製造的樣本及2款聲稱中國製造的樣本。今次測試包括細菌過濾效率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE）、呼吸舒適度和含菌量等表現。所有樣本均達到ASTM Level 1水平，即BFE及PFE達95%以上。

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
30款口罩達到ASTM Level 1水平。（消委會）

高評分口罩　最平$1.5個

是次測試結果顯示，市面上較常見的一次性彩色或圖案口罩的產品質素不俗，與消委會過往測試過的傳統藍色和綠色口罩在BFE及PFE等重要指標的表現不落下風。以性價比計，「世安堡」和「Simply Mask」在各測試項目均有良好表現，BFE和PFE都符合聲稱而價格亦較廉宜，每個口罩平均$2.0。而總評分獲4.5分的「惠民」，每個口罩平均更低至$1.5。而在立體口罩當中，「威信科技」在各測試項目均有良好表現，平均每個售價為$4。

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
「世安堡」口罩（消委會）
Klook.com
口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
「Simply Mask」口罩（消委會）

另外，消委會又指出，佩戴口罩時是否舒適，亦會影響大眾使用的意願和時間，因此建議消費者可選擇在各項目表現良好的口罩品牌中，購買少量試戴，比較佩戴時的舒適程度。

消委會12款高評分口罩

在消委會測試的30款口罩中，總評分最高為5星，最低為3星。以下12款口罩為總評分較高，獲4.5星以上。

1. 消委會高評分口罩RAZE 3ply Antibacterial Masks (Milk-TY Color)

立即購買

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
RAZE 3ply Antibacterial Masks (Milk-TY Color)
立即購買
Klook.com

2. 消委會高評分口罩世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask

3. 消委會高評分口罩異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色
Klook.com

4. 消委會高評分口罩香港保家三層防護口罩成人用藍色 Procare HK 3-Ply Protective Face Mask

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
香港保家三層防護口罩成人用藍色 Procare HK 3-Ply Protective Face Mask

5. 消委會高評分口罩Simply Mask Single Use Medical Face Mask

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
Simply Mask Single Use Medical Face Mask
Klook.com

6. 消委會高評分口罩惠民一次性三層醫用口罩 Wellman Disposable 3-Ply Medical Face Mask

立即購買

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
惠民一次性三層醫用口罩 Wellman Disposable 3-Ply Medical Face Mask
立即購買

7. 消委會高評分口罩獅子山香港口罩一次性醫用口罩 Lionrock Mask Disposable Surgical Face Mask

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
獅子山香港口罩一次性醫用口罩 Lionrock Mask Disposable Surgical Face Mask
Klook.com

8. 消委會高評分口罩RECA by M-Care 3-Ply 2D Disposable Mask – Dark Cobalt

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
RECA by M-Care 3-Ply 2D Disposable Mask – Dark Cobalt

9. 消委會高評分口罩Facewear by Mask Factory V99 Nightfall Purple

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
Facewear by Mask Factory V99 Nightfall Purple
Klook.com

10. 消委會高評分口罩MASKDPT 5 Ply Nanoporous Surgical Mask

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
MASKDPT 5 Ply Nanoporous Surgical Mask

11. 消委會高評分口罩Sanrio Ahirunopekkle 即棄式三層口罩 3 Ply Disposable Mask

立即購買

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
Sanrio Ahirunopekkle 即棄式三層口罩 3 Ply Disposable Mask
立即購買
Klook.com

12. 消委會高評分口罩威信科技一次性醫用立體口罩 Wilson Tech 3D Disposable Medical Face Mask

口罩｜消委會12款高評分口罩　保護力舒適度高　最平$1.5個
威信科技一次性醫用立體口罩 Wilson Tech 3D Disposable Medical Face Mask

（全文完）

雞蛋檢測2022｜13款無毒、不含類雌激素安全食用名單　這品牌日本蛋最抵$24超市有售
Klook.com
床單｜消委會9款高評分床單　防蟎抗菌邊款好？$59平貨勝$1429卡撒天嬌
消委會測試了多少款口罩？

消委會測試市面30款不同型號的一次性的彩色或圖案口罩。👉🏻詳情

那一款口罩評分高又便宜？

以性價比計，有2款口罩在各測試項目均有良好表現。👉🏻詳情

上一條影片 金正恩收普京賀電冀擴大雙邊關係　回函指兩國有共同戰線　戰略合作將再升級
下一條影片 國泰空少涉違防疫規例　兩人不認罪　稱不知道抵港首三日不准外出
客戶服務