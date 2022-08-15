一線搜查｜街坊泳客自製小西灣泳棚　兩個原因拒去游泳池：最好政府唔好騷擾我哋

港島小西灣岸邊有一個「小西灣泳棚」，該處並非政府設立的泳點，只是「熱心」泳客自製各式設施，方便落海游泳。歷年來不時有人在這裏遊泳時遇溺，甚至被駛過的船隻撞到，政府清拆過十次以上，但總是無阻一班泳客重建泳棚。近日免費電視77台節目《一線搜查》，便去到小西灣訪問一班泳客，被問到如政府再派人清拆時怎辦，有泳客表示：「最好政府唔好騷擾我哋。」

小西灣泳棚有人平整岩石方便休息，除了游泳，還有人划獨木舟。（開電視節目《一線搜查》截圖）

自製設施方便休息暢泳

早前「小西灣泳棚」有「熱心」泳客把岸邊嶙峋的岩石平整，方便休息，又設有太陽傘可以遮蔭，另有粗大麻繩作為扶手，供泳客上落海面。此外，泳棚還有人放置大救生圈、橡皮艇和獨木舟，《一線搜查》採訪隊拍攝期間，也見到有人在海面上划獨木舟。因此，「小西灣泳棚」又有「平民水上樂園」之稱。

有人設置粗大麻繩作扶手，方便上落海面。（開電視節目《一線搜查》截圖）

疫情關閉泳池沙灘才轉戰泳棚？

有泳客表示，兩年前開始到小西灣泳棚暢泳，原因是疫情令到泳池和沙灘關閉，令他無法維持游泳習慣。他強調：「我哋貼住岸邊游都好安全嘅……我哋每朝10點半都係由呢度遊去燈塔度來回，有啲朋友間中會喺呢度游去大浪灣、游去石澳。」事實上，該處並非正式泳灘，沒有救生員當值，歷年來發生過不少意外，有人遇溺，有人甚至被駛過的船隻撞到。

該處海域並非正式泳灘，而且靠近航道。（開電視節目《一線搜查》截圖）

街坊兩個原因不去泳池

現時公眾泳池和沙灘已經重開，被問到為何仍到小西灣泳棚游水，有泳客表示，這裡多是長者和退休人士，意思是說大家都想「慳錢」。另一位長者泳客表示，泳池雖然重開，但人多且有疫情限制，不及這裡自在。被問到會否擔心安全，幾位泳客都表示，首先應量力而為，而如果無力游返岸邊，只要「（你）遞手漁船都會『車』你返嚟嘅！」因此不擔心會有意外。至於政府未來或採取行動，再次清拆泳棚，有泳客表示：「最好政府唔好騷擾我哋，我哋退休人士，都係想健康。」

越野遙控車玩家表示，一直缺乏正式場地「放車」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

公園不可以玩遙控車？

玩遙控車超過50年的凌偉良，過去經常到海外參加遙控車比賽，他形容80年代香港的水平去到亞洲第二位。然而，近年車友玩遙控車越來越難，明明康文署大部份公園都可以玩遙控車，但前線保安都不熟悉條例，往往都會驅趕車友。車友希望政府給予遙控越野車正式玩樂場地，即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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