一線搜查｜實測鴨寮街賣過期電話卡！女學生買10張抵韓後全報廢　行內人教2招自保

政府放寛入境隔離限制，你有沒有計劃離港外遊？有女學生就因為與朋友要到韓國逗留一個月，於是到深水埗鴨寮街一口氣購買了10張「外遊數據儲值電話卡」，然而到韓國後卻發現全部都無法使用。《一線搜查》採訪隊去到鴨寮街同一店舖，購買同款遊韓「電話卡」，老闆仍然強調可正常使用。有行內人就分享兩招，教市民如何自保。

Maria去到韓國後才發現中伏。（開電視節目《一線搜查》截圖）

400元買10張 6天無限上網

事主Maria透過視像訪問向《一線搜查》表示，上次去日本沖繩旅遊時曾光顧該店購買話卡，當時並沒有問題，因此今次去韓國前，便和朋友再到深水埗鴨寮街同一店舖，合共以400元，購買了10張「韓國6天無限上網」的外遊數據儲值卡，她說：「根據之前經驗，（同店家）建立咗信任，所以冇諗太多。」

10張電話卡到韓國後全部無法使用。（開電視節目《一線搜查》截圖）

有效日期貼紙有古怪？

Maria表示，已按該卡指示開啟手提電話的漫遊功能，但都沒有訊號，「search（搜尋）唔到當地電訊商」。她其後發現，電話卡外層的透明膠套上，有效日期貼紙寫上「2022年12月31日」，但電話卡的紙套包裝上，則另有貼紙寫上「2021年12月31日」，把貼紙撕走更看到打印在紙套包裝上的有效日期是「2020年12月31日」。Maria質疑因為疫情關係，外遊電話卡銷情不理想，店方便不斷更改有效日期，「雖然疫情都知道大家做生意比較困難，但係有冇需要用呢種方法去呃一啲學生，或者其他想去旅行嘅人嘅錢。」

《一線搜查》採訪隊再到該店購買同款電話卡，店主仍堅稱可以用到。（開電視節目《一線搜查》截圖）

採訪隊實測證電話卡已失效

《一線搜查》採訪隊以顧客身份，去到鴨寮街同一店舖，購買同一款韓國數據儲值卡，問到有效日期時，店主聲稱：「啲卡全部都延咗期，冇問題嘅。」他又說：「你用唔到咪攞返嚟，攞返嚟退返錢俾你！」

《一線搜查》採訪隊拿著該款電話卡，訪問另一間售賣電話卡店舖負責人Jeffrey，他表示該款電話卡已停售：「本身因為知道佢（該電話卡）冇得extend（延期），所以我收埋咗唔賣算數。」Jeffrey又指，市面上的漫遊數據形式的電話，即使在香港安裝到手機上，也可以顯示到電訊商訊號，但他即場測試該款電話卡，發現已無法連接電訊商，手機顯示只可撥打緊急電話。

Jeffrey實試該款電話卡，手機顯示只能撥打緊急電話。（開電視節目《一線搜查》截圖）

行內人分享2招自保

《一線搜查》採訪隊再回到出售該款電話卡的店舖，向店主表示經實試後，發現電話卡已無法使用，但店主仍稱：「香港試唔到，韓國先試到，點會用唔到㗎！」面對採訪隊追問，店主顯得不耐煩，「你冇信心唔好買，我賣俾第二個，唔好嘥時間。」然後便主動退還電話卡的金額。

電話卡店舖負責人Jeffrey表示，該款電話卡成本價要60元，如有人以40元出售，便很可疑。至於更換有效日期貼紙，Jeffrey表示是行內做法，因為電訊商不會於過期後回收電話卡重印包裝，都是零售商於電話卡有效期延期後，自行貼上新日期貼紙。

被問到市民如何避免買到已過期電話卡，Jeffrey建議首先要貨比三家，如發現有店舖售價特別低，就要提高警覺。另一招是記下店家的聯絡電話，使用時即使遇到問題，都可以聯絡店家。

越來越多人踩單車，但有多少做足安全措施？（開電視節目《一線搜查》截圖）

單車安全你要知

《一線搜查》之前報道過違法電動單車越來越多通街走，安全成疑。不過，其實傳統單車意外亦時有發生，而踩單車市民又有多少人知道單車需要安裝的安全設備，以及個人保護裝備呢？即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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