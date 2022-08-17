沙田好去處｜12,000呎遊樂場Kiztopia進駐新城市　4米高滑梯＋攀爬牆等15大設施｜附門票優惠

放假唔知去邊好？沙田又多一個好去處！新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia將於今年9月進駐沙田新城市廣場，佔地12,000呎，是海外首間旗艦店。場內有15大遊樂體驗區、8條巨型滑梯攀爬區，以及6個職業體驗區，非常吸引！8月尾更有早鳥優惠，最平每小時$3.5！

新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia。

12,000呎遊樂場進駐沙田

新加坡首屈一指的最大型親子遊樂中心、2021年度新加坡旅遊局最佳景點體驗獎得主「Kiztopia」將於今年9月進駐香港，於沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店。這座佔地12,000呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域！

有15個遊樂體驗區域。

4米高巨型滑梯

15個遊樂體驗區域，當中可依下列特色劃分：全場最矚目、具挑戰性的必定是8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的巨型滑梯攀爬區，是香港規模數一數二的兒童攀爬設備，小朋友可直接滑進色彩繽紛的大型波波池。另外亦有多項極具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、攀爬牆、繩索橋、彈床等。

小朋友可直接滑進色彩繽紛的大型波波池。

6大職業體驗區

其次以原創角色為主題的「6大職業體驗區」，讓小朋友在區內穿梭不同空間及玩樂活動，體驗學習不同職業的工作。

還有其他特色區域，分別有考驗小朋友體力和腦力、佔地超過600呎的「Drago彈跳城堡」和長達6米的「創意積木遊戲牆」。而嬰幼兒亦可於特設的「幼童看護區」盡情放電。

Drago彈跳城堡。

另外，場內還有「Hero Square 英雄廣場」和「Star Lite 派對房」供小朋友舉辦不同類型的活動呢！一家大細盡情玩樂後更可到「Bell’s Café」休息充電及「親子打卡區」影相留念。

可以影相留念。

早鳥優惠門票

Kiztopia將與Klook合作，由8月29日起將同時於Kiztopia香港官網和Klook網上平台首次公開發售遊樂場門票。而由8月29日至9月11日期間，更推9折預售優惠，讓大家早買早享受！

優惠詳情：

1. 一名12歲或以下小童及1名18歲或以上的成人免費陪同單次入場，每小時門票折實價為HK$142起。

2. 購買「10次入場套票」只需HK$1,204。

3. 「日限1次（兩小時）入場年票」低至HK$2,599，相當於每小時最低HK$3.5。

官方票價詳情

* 1小時及2小時入場時長索價相同。

# 每次容許1名12歲或以下小童及1名18歲或以上的成人免費陪同入場。

「Kiztopia期間限定體驗專區」開放詳情

日期：2022年8月29日至9月11日

時間：上午11時至晚上8時

地點：沙田新城市廣場三期二樓（LOG-ON店對出）

（全文完）