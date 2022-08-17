一線搜查｜長沙灣元州邨野鴿為患居民叫苦：曬衫全是雀屎　阿伯解釋餵鴿原因

香港多處有野鴿聚集，其中一個是長沙灣元州邨，居民飽受野鴿困擾，路過都要擔心「中頭獎」（野鴿糞便從高空落到頭上），單位窗外晾衫同樣會擔心被鳥糞弄髒。野鴿越來越多，而且不怕人，全因有人非法餵飼，免費電視77台節目《一線搜查》採訪隊便直擊有位阿伯餵鴿。

野鴿在單位窗外排泄，造成衞生問題。（開電視節目《一線搜查》截圖）

居民稱已換2部冷氣機

《一線搜查》採訪隊去到元州邨訪問居民，有女居民表示野鴿會在窗外排泄，又會在冷氣機與窗戶間空隙築巢，遺下糞便、鳥巢和羽毛等等，形容「糞便堆積如山」，她便因此換過2部冷氣機。另一位居民則勞氣地表示：「（野鴿問題）梗係嚴重啦！曬衫都痾到成衫屎。」

有行人用膠袋遮頭，以防「中頭獎」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

居民各出奇招自保

據居民表示，曾向房屋署投訴野鴿糞便問題，但獲得回覆是由於糞便在窗外，所以「唔關房署事」。為了阻止野鴿「光顧」，居民都用不同方法驅雀。有人於窗戶外掛上CD光碟，也有人放置紅色膠袋，更有人在冷氣機上放置會轉動的鏡面裝置。另有居民索性在晾曬中的衣服上蓋大塊帆布，保護衣服。採訪隊拍攝期間，也目擊一位行人用膠袋遮頭，以防「中頭獎」。

有居民在冷氣機上放置會轉動的鏡面裝置。（開電視節目《一線搜查》截圖）

野鴿為患因有人餵飼

野鴿聚集在邨內，全因有人非法餵飼。《一線搜查》採訪隊便直擊一位阿伯，乘著身旁沒人時，偷偷伸手從袋中掏出一把麵包碎撒在地上，然後裝作若無其事繼續前行，邊行邊丟麵包碎，吸引野鴿上前覓食。採訪隊上前問他為何要餵飼野鴿，他回答說：「佢哋要搵食呀，有（麵包）咪丟俾佢哋食。」他又稱不會刻意花錢買麵包餵野鴿。

阿伯邊行邊丟出麵包碎。（開電視節目《一線搜查》截圖）

居民促加強檢控

事實上，元州邨內都海報提醒不應非法餵飼野鴿，但似乎沒有效果。元州之友社主席陳偉明建議，當局應研究加強檢控，以及對屢勸不改者加重懲罰，務求起到阻嚇作用。他又建議當局可於餵飼「黑點」加設「流動天眼」監察情況。

長沙灣蔬菜批發市場垃圾堆積如山。（開電視節目《一線搜查》截圖）

市區有個垃圾山？

《一線搜查》收到市民報料，指長沙灣蔬菜批發市場有垃圾山，採訪隊到現場拍攝，發現有大量發泡膠箱、紙箱和蔬果被人棄置，環境衞生惡劣，即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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