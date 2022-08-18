一線搜查｜政府打擊衛生黑點難徹底？地區人士：聯合行動恆常化先有用

政府展開為期3個月打擊衛生黑點行動，政務司副司長卓永興強調並非「做show」，期望能夠處理到一些「老大難」環境衛生問題。免費電視77台節目《一線搜查》訪問了多位地區人士，包括立法會議員，他們都認為要徹底解決問題，需要各部門聯合行動恆常化，而不是一次性。

政務司副司長卓永興近日牽頭聯合多個政府部門打擊衛生黑點。（開電視節目《一線搜查》截圖）

藉地域管轄權推卸責任

2003年與2015年，時任政務司司長的曾蔭權與林鄭月娥，都曾經推動全城清潔行動，但多區衛生問題隨著時間過去，漸漸故態復萌。今次政府列出663個黑點要打擊，不少人都質疑可否永久解決問題。觀塘區前區議員歐陽均諾接受《一線搜查》時表示，部門之間經常以地域管轄權去推卸責任，「呢個小範圍係佢處理嘅，就永遠都係淨係呢個小範圍清潔，咁過咗界嘅話，就第二個部門處理」。他又表示，政府部門資源有限，亦可能是部門不想處理問題原因，認為應設地區小組統一調配相關部門資源運用，「如果又分返各個小部門去做，咁都係解決唔到最根本個問題。」

九龍中立法會議員楊永杰表示，商販遺下大量垃圾，即使被罰款，也只當成是清潔費。（開電視節目《一線搜查》截圖）

議員：恆常化先會令啲商販害怕

「如果只係一個禮拜日做一次，咁同過去聯合大行動有咩分別？」九龍中立法會議員楊永杰表示，過去清潔大行動結束後，街市商販很快便故態復萌，在行人路和馬路遺下大量垃圾，即使被罰款，也只當是付清潔費用。他認為只有聯合行動恆常化，才能令商戶害怕。

不少舊區後巷都堆滿垃圾。（開電視節目《一線搜查》截圖）

梁文廣：要更多部門落水

政府列出663個衛生黑點，深水埗佔26個。九龍西立法會議員梁文廣表示，深水埗衛生黑點大部份主要圍繞街市、商販區，所以經常都有店舖阻街，或者後巷堆滿垃圾情況。他指要長遠解決問題，政府部門必需加大力度巡查和執法，同時要與市民多溝通及長期教育。此外，他認為還要更多部門「落水」，例如社會福利署，「遇到製造呢啲環境衛生問題嘅人，可能需要社工介入或者專業輔導，先可以長遠協助佢唔再堆積垃圾。」

九龍城重建可能令區內歷史悠久小店消失。（開電視節目《一線搜查》截圖）

九龍城小店成集體回憶？

九龍城重建計劃啟動，區內不少商戶都感到憂心。區內一間有70年歷史的潮洲雜貨店、第三代傳人邱太形容，當聽到重建消息時心情好徬徨，「真係唔知點算」。她希望當局規劃重建時，可以讓區內小店原址繼續營業，即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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