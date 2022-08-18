生白頭髮＝腎虧？真正原因拆解　營養師推介6種食物還原黑髮　食朱古力竟然有用

還未到七老八十就滿頭白髮，外表看來老了幾歲。為了遮蓋白髮只好不斷染髮，但又擔心會對頭皮健康造成影響，怎麼辦呢？「對抗白髮」是一場長期戰爭！中醫師和營養師都主張以食物入手，透過吸收養份孕育黑髮。以下就分享了一些養黑髮飲食得心，一起為護黑髮作戰！

一起為護黑髮作戰！圖片來源：freepik

與生活習慣和遺傳有關！

一般而言，若在25歲以前就長白頭髮，會將之俗稱為「少年白」。根據目前研究資料顯示，少年白的原因可能是家族遺傳、肥胖、抽煙，其中家族遺傳與少年白的相關度最高！另外，還可能與以下4項成因有關：

（1）進食的食物種類太單一，或有偏食習慣，令缺乏維他命。尤其當維他命B12缺少會加速白髮生長。



（2）運動不足令血液循環不佳，導致頭皮黑色素細胞無法正常運作。

運動不足令血液循環不佳！圖片來源：freepik

（3）壓力或情緒問題影響黑色素的產生。因為壓力會導致肌肉繃緊、僵硬及血管收縮，阻礙血液循環。

（4）甲狀腺的功能異常，甲狀腺素分泌過多或不足也會促成白頭髮。

營養師：6類食物可改善白髮！

台灣營養師林世航就指出，頭髮老化原因包括「氧化壓力」、「基因」、「環境」、「缺乏特定營養素」等，除了使用外部保養頭髮的產品，其實還可以多吃以下6類食物改善，為頭髮補充足夠營養：

（1）維生素B群

維生素B12與造血有關，能為頭髮提供充足血氧，參與體內能量代謝。含維生素B群的食物包括：三文魚、菠菜、雞肉等等。

維生素B12與造血有關！圖片來源：freepik

2）維生素C

氧化壓力是頭髮老化變白的主要原因之一，維生素C是人體重要抗氧化劑，可降低自由基對頭髮的傷害。含維生素C的食物有：奇異果、番石榴、椰菜花等等。

3）維生素D

研究指出，血中維生素D3濃度較低者更容易引發早發性白髮。想增加體內的維生素D可多吃乾香菇、蛋等等。

增加體內的維生素D可多吃乾香菇！圖片來源：freepik

4）鋅

鋅協助體內多種酵素發揮作用，亦協助黑色素的生成。蠔、南瓜籽都是含有鋅的食物。

5）優良蛋白質

蛋白質有助建構頭髮組織，提供頭髮充足營養。在日常飲食中經常吃到的白肉、紅瘦肉、蛋就含有很多優良蛋白質。

6）銅

銅參與頭髮黑色素的產生，是生成黑色素的必要原料！蠔、黑芝麻、黑朱古力等等，就是含有銅的食物。

銅參與頭髮黑色素的產生！圖片來源：freepik

中醫：抗白髮要養肝腎！

靠吸收維生素改善白髮之外，中醫認為「腎藏精，其華在髮」，而且「肝藏血，髮為血之餘」，所以頭髮能反映我們「肝」、「腎」的健康狀態，也就是「腎精」、「肝血」是否充沛。一個人如果腎精不足，頭髮容易失去光澤，提早出現白髮。

一般人在正常情況下，過了40至50歲，「腎精」就會逐漸衰退，而年紀愈大，腎精愈不足，表現在頭髮上，就是顏色漸漸轉白。不過，現代人過勞、生活壓力大，未老先衰亦會加速白髮形成。

中醫認為「腎藏精，其華在髮」！圖片來源：freepik

因此中醫認為，要擁有一頭烏黑亮麗，需從調脾胃、養肝血、補腎精，及維持氣血暢通幾方面著手！腎主「黑」，所以一般黑色食物多入腎，可補益腎精。建議日常飲食加入黑色食物，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、黑糯米等等。

如果可以最好在晚上11時前上床睡覺，讓肝藏休息。多用梳子梳理頭髮，為頭部按摩並暢通血氣，都是對抗白髮的好方法！

梳理頭髮為頭部按摩並暢通血氣！圖片來源：freepik

（全文完）