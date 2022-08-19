一線搜查｜將軍澳垃圾車邊行邊漏餿水　鐵騎士跣低受傷　街坊：好危險

最近有網上短片顯示，有垃圾車邊行邊漏出大量餿水，在馬路上遺下長長的污漬。免費電視77台節目《一線搜查》收到市民報料指，將軍澳社區多個迴旋處路面，都經常出現大面積污漬，更導致駕駛電單司機轉彎時「跣低」受傷，要住院兩日。

網上片段可見垃圾車邊行邊漏出大量餿水。（開電視節目《一線搜查》截圖）

街坊：梗係驚啦

其中一條網上短片可見，當一輛藍色垃圾車由將軍澳寶邑路轉入環保大道時，車尾漏出大量「啡橙色」液體。幾位街坊看過短片後都表示「好驚」，因為「唔知咩水嚟」，又擔心會釀成交通意外。事實上，蔡先生早前就疑因垃圾車餿水而「中伏」。他向《一線搜查》表示，事發於將軍澳叠翠軒對出彎位，雖然他已察覺地上有污漬而減速，但轉彎時其電單車依然跣低，「跣低時就聞到地下有垃圾水味道」。意外令他左手和左腳受傷，住院兩日，還要每天到醫院洗傷口。蔡先生更表示，將軍澳多個迴旋處路面都常有污漬，非常危險。

蔡先生於意外中左腳和左手受傷。（開電視節目《一線搜查》截圖）

區議員：可能垃圾車設計有問題

由於鄰近堆填區，將軍澳社區長年都受到垃圾車和重型車輛引起的污染問題困擾。服務當區多年的西貢區議員方國珊表示，垃圾車不單漏出餿水，還會跌出細子的垃圾渣滓，既污染社區，又造成危險。她自己亦曾目擊過垃圾車漏出餿水，導致尾隨的電單車發生意外。「垃圾水成幾百公升就喺架垃圾車度浪下浪下，行車嘅時候就滴到周圍係……緊隨嘅電單車或者其他車輛就會構成危險，甚至途人都有機會跣親。」她認為要解決問題，可能需要運輸署、食環署、環境及生態局參與，研究垃圾車的設計是否達標。

將軍澳社區內的馬路彎位或迴旋處，不難發現疑是垃圾車遺下的污漬。（開電視節目《一線搜查》截圖）

律師：垃圾車漏餿水司機違法

律師林志宇表示，根據《道路交通（交通管制）規例》，駕駛者有責任確保附載物穩固，「如果污水喺唔穩固狀態，倒瀉喺地下度，係觸犯咗刑責」。此外，根據《廢物處置（指定廢物處置設施）規例》，駕駛者亦不可傾倒污水到道路，否則有責任清理。林志宇續稱，如垃圾車漏出餿水引致他人傷亡或財產損失，司機和僱主都可能被民事索償。

Miru（右）分享繡花鞋製作過程。（開電視節目《一線搜查》截圖）

傳統工藝繡花鞋

自小喜歡繪畫的Miru是一間傳統繡花鞋小店第三代繼承人，一直跟從長輩學習繡花鞋的技藝和歷史，到了大學開始構思重新包裝和推廣這傳統手工藝，最終接手店舖，並透過展覽、出版等等，讓更多人認識繡花鞋，即睇《一線搜查》了解繡花鞋的製作過程和歷史。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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