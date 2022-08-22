一線搜查｜將軍澳翠林邨1.7億大維修惹爭議　居民批業主立案法團黑箱作業

有34年歷史的將軍澳翠林邨，2019年被納入政府強制驗樓計劃。近月業主立案法團終於決定進行大維修，估計涉款達到1.7億元，每戶要攤分約1.7萬元至2.2萬元不等，但亦因此引起居民不滿，批評法團黑箱作業，最終維修工程簡介會及居民表決大會均「腰斬」收場。

大維修工程爭議令不少翠林居民現身參與投票。（開電視節目《一線搜查》截圖）

法團不用市建局「招標妥」

翠林邨有超過4,900個單位，因此大維修涉款金額高達1.7億元。居民李先生表示，據法團資料，1.7億元維修費減去翠林7千萬元儲備，細單位約付1.7萬元，大單位約付2.2萬元，換言之，若不動用儲備，住戶承擔費用將更多，而且「中途會否超支呢？……我相信2萬蚊應該埋唔到單」。這項總值以億元計的工程，法團於4月登報招標，共收回28份標書，但街坊表示從不知情，更質疑為何不採用市建局的「招標妥」系統，認為更公開透明。

法團將又大又厚的工桯資料放在每座保安座頭，讓居民站著查閱。（開電視節目《一線搜查》截圖）

維修諮詢期短

據居民表示，法團8月初忽然通知要夾錢大維修，8月中即舉行簡介會，8月21日便要就選擇哪一間公司及是否動用儲備等問題表決。「最低限度諮詢期要耐啲啦……大佬，你唔係買棵菜、買件衫！」居民劉先生質疑法團為何要倉卒推動工程「上馬」。居民不單沒有時間消化複雜的標書，甚至要查閱資料都非常困難，因為法團只是將資料放到到每一幢大樓的保安座頭，居民要向保安索取，然後站着細閱數十大版、數字密密麻麻的工程資料，居民劉先生說：「根本冇可能睇得晒，咁大份嘢你可唔可以過目不忘？」《一線搜查》採訪隊拍攝數日後，法團才將工程資料上網，方便居民查閱。

居民發現有「法團義工」神秘「洗樓」，收集居民簽名。（開電視節目《一線搜查》截圖）

「法團義工」神秘「洗樓」

儘管居民對大維修工程存在很多疑問，但法團仍定於8月21日舉行居民大會，議程包括表決選擇哪一間工程公司，以及是否動用儲備基金等等。而就在表決前夕，居民發現有自稱「法團義工」的人在邨內「洗樓」，收集住戶簽名，懷疑是要收集「授權票」。

法團主席冼雄輝否認黑箱作業。（開電視節目《一線搜查》截圖）

面對居民連番質疑，翠林邨業主立案法團主席冼雄輝均一一否認：「（居民）唔會唔知情，因為我哋每次開管理委員會，我哋都有會議（紀錄）張貼出嚟，全部公開嘅。」此外，他曾於簡介會上反駁居民，表示登報招標是合法程序，「點解一定要用招票妥？」

居民與法團之間矛盾激烈，8月中工程簡介會很快便要警員到場維持秩序。到8月21日居民大會當日，據了解有千多名民居到場投票，有居名更表示「被授權」投票，要求取消資料，改為親自投票。不過，大會舉行期間，法團主席冼雄輝以仍有數以百計居民等候入場，但場地時間有限為理由，宣布腰斬大會，所有投票作廢，擇日覓地再表決。

陳太（揮手者）表示，與街坊認識了幾十年，感情非常好。（開電視節目《一線搜查》截圖）

九龍城街坊情

九龍城區即將重建，街坊既為未來擔心，同時對社區依依不捨。主持林靜莉訪問了居住九龍城區30多年的陳太，她表示與街坊感情要好，經常會打招呼和問候，談到重建計劃，她無奈地表示只能隨遇而安。即睇《一線搜查》，聽聽九龍城老街坊心聲。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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