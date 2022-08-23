東南亞詐騙｜胡慧沖訪居緬甸港人　爆KK園區內幕：有業績吃喝玩樂吸毒全包

現代「賣豬仔」騙案受害者越揭越多，被騙到柬埔寨、泰國、緬甸都有，而位於緬甸的「KK園區」，更被指是人口販賣的「最終站」。有「泰國通」之稱的居泰港人胡慧沖，最近透過電話訪問一名居於緬甸的香港人Victor，他大爆KK園區的「經營」內幕，又指現時尚有約13至15名港人被緬甸詐騙集團禁錮操縱。

胡慧沖透過電話訪問Victor，更展示了一幅疑似詐騙集團工作環境圖片。（YouTube截圖）

KK園區有消費娛樂設施

胡慧沖於其YouTube頻道上載一段電話訪問短片，自稱是居緬甸港人的Victor於訪問中表示，自己與泰國女友在緬甸經營酒吧、遊戲機中心和餐廳生意，早前因業務關係曾進入KK園區參觀。他解釋，所謂「園區」一般是一至兩幢類似工廠大廈組成，園區老闆會在園區內設立士多、超市、KTV或酒吧等設施，讓園區內工作的人消閒娛樂，園區外則設有圍牆，出入口都有保安把守，外人難以進入，園區內的人要外出，亦要事先申報。

精神折磨催谷「業績」

Victor續稱，KK園區前稱「AA園區」，但因虐打、體罰等「太過出名」，加上園區換了經營者，才改名KK園區。他又稱現時園區內的詐騙公司都不會「體罰」，而是採用精神折磨，驅使「員工」做出「業績」，例如不讓受害人睡覺，「你都冇業績，咁早瞓做咩，不如諗下計提高業績」。對於新入園區的受害者，則會「黑房困你一兩日，等你驚，精神折磨你！」他又說：「真係打人呢，KK園區基本冇，但係北部就有可能有。」

示意圖，非當事人（Photo by Alexander Popov on Unsplash）

利用免費娛樂、毒品操控

Victor表示，為了操縱被騙者進行網上詐騙，公司初期會免費提供毒品和娛樂，「初頭係免費請你（吸毒），等你上咗癮就更加方便控制你。」例如公司每月的全體娛樂活動，「冇業績就只能坐低睇人玩，水都唔俾你飲……總之佢要灌輸俾你，你要有業績，做乜都公司請晒，免費俾你！冇業績就乜都做唔到，真係坐喺度。」因此漸漸會有人不願離開。

「中國人易控制」

被問到詐騙集團為何要誘騙東南亞華人遠道而來，Victor表示：「佢哋（詐騙集團）覺得中國人易控制多啲。」另一個原因是緬甸政府會保護當地人，如有人投訴受騙，政府會受理，因此只能向外國人埋手。Victor又形容緬甸社會治安惡劣，他與女友要到廟宇參拜，都會向軍隊僱用軍人隨行才能放心外出。

胡慧沖曾在其YouTube頻道出片，回應泰國旅遊很危險的傳聞。（胡慧沖@fb）

網民質疑Victor身份

對於Victor指「KK園區」並沒有「體罰」，加上Victor又可以出入園區，不少網民都質疑其身份，甚至懷疑是詐騙集團一份子，「呢條友都好隱晦喎，係咪嗰啲辦事人嚟㗎。」不過也有網民留言表示：「台灣節目訪問有劫後餘生人質，佢哋都話園區裡面KTV、BAR，咩都有，但就係唔俾（你）走。」

胡慧沖早前YouTube頻道出片，曾以「大家千萬不紅要來泰國？」為題，回應網民對遊泰的憂慮，例如現在到泰國旅遊會擄走，胡慧沖對有關說法表示存疑，並提出3點質疑。不過隨着越來越港人受害者出現，加上泰國當地亦陸續有詐騙集團「賣豬仔」新聞，胡慧沖已將有關短片下架，同時建議現階段如非必要，不要到泰國，又在新影片中分享泰國的求助方法。

繼柬埔寨後，緬甸被爆出是詐騙集團人口販賣的基地。（Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash）

東南亞詐騙背景

東南亞詐騙話題7月於台灣引爆，有致力「反詐騙」的台灣YouTuber近月收到多達數以百計台灣人求助，指詐騙集團以高薪打工為誘餌，將其親人或朋友騙到杜拜，然後被扣起護照，威脅參與電話或網上詐騙工作，若不服從會便被毒打、性侵，甚至被活摘器官、殺害。

該YouTuber與部份求助人一同到杜拜，救出數十名受害者後，在台灣社會引起巨大迴響，被詐騙的受害人亦越揭越多，被騙到的國家包括柬埔寨、緬甸、泰國等等。根據受害人所言，詐騙集團主要成員都是中國人或台灣人，詐騙對象亦主要是中、台人士，而受害人被到騙柬埔寨後，會被送到緬甸的「KK園區」，是人口販賣「最終站」。香港亦陸續出現受害者，截至8月19日，保安局共接獲23宗求助個案，都是身處柬埔寨和泰國等地，人身自由受限制。

（全文完）