一線搜查｜斑馬線凹凸不平變輪椅人士陷阱？醫生：可致脊骨破裂

斑馬線隨處可見，那厚厚的黃色油漆，往往與「望左」或「望右」等白色油漆字，還有「箭咀」交叠出現，即使稍有甩色、殘缺，你我行過都未必會細心留意，因為對我們影響輕微。不過，原來對輪椅人士來說，則是一個可引致受傷的「陷阱」。免費電視77台節目《一線搜查》便訪問了輪椅人士蘇金妹，她說：「我有時覺得香港好悲哀囉，何來無障礙，路路平等呀？」

蘇金妹坐在輪椅上經過那些油漆字，都會非常「扽」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

港島與九龍路面質素有別？

「佢哋（路政署）唔係坐輪椅，佢唔知坐輪椅嘅艱難！」今年70歲的蘇金妹於十多歲時因意外失去雙腿，從此靠輪椅代步。做義工超過半世紀的她，被稱為「輪椅上的天使」。她主動聯絡《一線搜查》，講述對香港路面情況不滿，「點解佢嗰邊（中環）咁靚，我哋九龍呢邊咁差？區區都差喎！」蘇金妹的電動輪椅有避震系統，她表示：「我啲車比較靚啲（有避震），但都好辛苦。有啲冇避震嘅，啲車好兒戲，咁佢會行得好辛苦。」

Kevin認為太子其中一段斑馬線「落差都幾大」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

長者路過會「撠親」

香港傷健協會項目幹事Kevin與Ivan會為公營機構評估無障礙設施，他們與《一線搜查》採訪隊到太子一段斑馬線視察。Kevin表示，行人路連接馬路位置高低相差不應高於1.5cm，但該段連接位並沒造成「斜面」，令高低差達到5cm。

此外，斑馬線油漆厚度也不平均，部份斑馬線高低差也達到3cm以上，「落差都幾大下，輪椅行過都會好『扽』（震動、顛簸），或者會左右唔平衡，都有啲危險會出現」。本身關節受損要坐輪椅的Kelvin試行一次，形容「條腰都幾痛苦」。他表示，如果是手推輪椅，過馬路時可能會感到被「撠住」，於是輪椅人士要更用力，「容易令輪椅人士跌出去」。

Kevin續稱，斑馬線或行人路凹凸不平，不單輪椅人士受害，BB車一樣會非常「扽」，而且對行動不便的長者同樣構成危險。

斑馬線凹凸不平，除了對輪椅人士外，對長者都構成危險。（開電視節目《一線搜查》截圖）

醫生：危及骨質疏鬆症患者

老人專科醫生佘達明表示，若道路不平坦，對輪椅病人和使用學行架病人不理想：「我亦都見過病人，因為『扽一扽』，突然間背脊『咯』一聲，原來係脊骨啲微細嘅破裂，痛得好緊要，痛到連瞓覺轉身都會痛！」他指出，骨質疏鬆患者可能會因為震動而導致輕微骨折。

路政署：未發現問題

對於太子有斑馬線不平坦問題，路政署表示，已派員到場視察，未發現有不符合相關要求，或影響道路使用者安全情況。至於Kevin所講的行人路連接馬路位置高低相差不應高於1.5cm，有關標準來自屋宇署的《暢通無阻的通道2008》設計手冊，屋宇署表示，屋宇署技術委員會一直有修訂內容，2008年至今，先後修訂6次，還有90多項修訂建議，並於2021年推出修訂版本。不過，採訪隊於網上只能找到修訂版的英文版本。

善導會人員會向吸毒人士解釋肝炎風險及協助進行測試。（開電視節目《一線搜查》截圖）

治療及預防丙型肝炎

丙型肝炎是慢性病毒感染疾病，若沒有得到合適治療，患者有機會出現肝硬化甚至肝癌。中文大學肝臟護理中心與善導會一直合作，於吸毒人士間宣傳丙肝資訊，協助他們篩查和診斷，找出患者後給予治療，即睇《一線搜查》，了解他們的工作。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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