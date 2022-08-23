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馬鞍風球｜日本雜誌9款縮骨遮比拼 UNIQLO／IKEA／WPC $59貨最高評分香港有得賣
天文台預測，熱帶氣旋「馬鞍」在周四（8月25日）最接近香港，屆時將會有狂風大雨，因此一把堅固又便攜的雨傘絕不可少！日本雜誌《MONOQLO》測試了市面上多款縮骨遮，包括WPC、UNIQLO、IKEA等，根據防風、防水效能、使用感等進行評分，最後整合出以下9款縮骨遮排名。
《MONOQLO》採用以下4個測試進行評分，比較9款縮骨遮的防風效能（10分）、防水效能（10分）、便攜程度（5分）及易折疊程度（5分）。
【阻隔雨水】
測試人員在模擬每小時80毫米雨量的環境下，手持縮骨遮停留3分鐘，然後觀察膊頭及衣物濺濕程度，同時確認雨傘物料的防水度。
【堅固程度】
測試人員在模擬每秒15米風速下，測試縮骨遮在不同風向下，可否抵受得住強風，並且有否出現變形彎曲。
【使用感】
測試縮骨遮的手柄設計、折疊後的尺寸和重量等。
9款縮骨遮排名
第9名｜小川縮骨遮 innovator IN-60M
第8名｜MOONBAT urawaza縮骨遮
第7名｜mabu 手動開合縮骨遮
第6名｜Water Font輕量自動開合縮骨遮
第5名｜小宮商店 玻璃纖維縮骨遮
第4名｜UNIQLO 防UV縮骨遮
第3名｜NITORI 58cm自動開合縮骨遮
第2名｜IKEA HASTHAGE縮骨遮
第1名｜WPC 晴雨兼用縮骨遮 UX002-900
（全文完）