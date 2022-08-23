馬鞍風球｜日本雜誌9款縮骨遮比拼　UNIQLO／IKEA／WPC　$59貨最高評分香港有得賣

天文台預測，熱帶氣旋「馬鞍」在周四（8月25日）最接近香港，屆時將會有狂風大雨，因此一把堅固又便攜的雨傘絕不可少！日本雜誌《MONOQLO》測試了市面上多款縮骨遮，包括WPC、UNIQLO、IKEA等，根據防風、防水效能、使用感等進行評分，最後整合出以下9款縮骨遮排名。

日本雜誌《MONOQLO》測試了市面上多款縮骨遮。（ryoji__iwata＠unsplash）

《MONOQLO》採用以下4個測試進行評分，比較9款縮骨遮的防風效能（10分）、防水效能（10分）、便攜程度（5分）及易折疊程度（5分）。

【阻隔雨水】

測試人員在模擬每小時80毫米雨量的環境下，手持縮骨遮停留3分鐘，然後觀察膊頭及衣物濺濕程度，同時確認雨傘物料的防水度。

【堅固程度】

測試人員在模擬每秒15米風速下，測試縮骨遮在不同風向下，可否抵受得住強風，並且有否出現變形彎曲。

【使用感】

測試縮骨遮的手柄設計、折疊後的尺寸和重量等。

《MONOQLO》採用了4項測試進行評分。（ewitsoe＠unsplash）

9款縮骨遮排名

第9名｜小川縮骨遮 innovator IN-60M

小川縮骨遮 innovator IN-60M（MONOQLO）

第8名｜MOONBAT urawaza縮骨遮

MOONBAT urawaza縮骨遮（MONOQLO）

第7名｜mabu 手動開合縮骨遮

mabu 手動開合縮骨遮（MONOQLO）

第6名｜Water Font輕量自動開合縮骨遮

Water Font輕量自動開合縮骨遮（amazon）

第5名｜小宮商店 玻璃纖維縮骨遮

小宮商店 玻璃纖維縮骨遮（MONOQLO）

第4名｜UNIQLO 防UV縮骨遮

UNIQLO 防UV縮骨遮（UNIQLO）

第3名｜NITORI 58cm自動開合縮骨遮

NITORI 58cm自動開合縮骨遮（MONOQLO）

第2名｜IKEA HASTHAGE縮骨遮

IKEA HASTHAGE縮骨遮（IKEA）

第1名｜WPC 晴雨兼用縮骨遮 UX002-900

WPC 晴雨兼用縮骨遮 UX002-900（MONOQLO）

（全文完）