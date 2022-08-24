一線搜查｜全港麻雀數量回升至28.7萬隻　深水埗區一個原因最吸引麻雀

2016年時香港麻雀數量超過30萬隻，數量持續下降，直至今年回升至28.7萬隻，較去年增加36%之多。麻雀在香港隨處可見，全港18區之中以深水埗區數量最多。免費電視77台節目《一線搜查》訪問了負責麻雀普查的香港觀鳥會，了解更多麻雀的故事。

全港麻雀數量回升，觀鳥會表示暫時未有具體原因。（開電視節目《一線搜查》截圖）

港過百普查員參與統計

麻雀學名樹麻雀，屬於本地原生留鳥，街道上、公園內隨處可見。據香港觀鳥會數字，去年麻雀數量21.1萬隻，今年則回升至28.7萬隻。香港觀鳥會研究主任鍾晉霆表示，麻雀數量普查包含88條約一公里長路線，覆蓋全港18區，有百多位普查員參與，每條路線上會點算左邊20米和右邊20米範圍，「佢哋（普查員）看到多少隻麻雀，再去估算到底全港有多少隻麻雀。」

舊式樓宇設計為雀鳥提供更多生存空間。（開電視節目《一線搜查》截圖）

深水埗麻雀數量最多

觀鳥會數據顯示，全港18區以深水埗麻雀數量最多，每條路線統計出的麻雀數量最多，較榜尾的北區和西貢區多出好幾倍。鍾晉霆解釋，一般情況下，越是都市化地方，野生雀鳥數量都會下跌，但麻雀是例外，因為牠們可以適應都市化生活。而深水埗這些舊區，較多舊式建築物，相比起商業區和新發展住宅區，以玻璃幕牆和落地玻璃為主，深水埗舊樓提供更多位置讓麻雀築巢和生存，因為這些位置較隱蔽，可以幫麻雀避開天敵，例如蛇或猛禽。此外，市區的公園也「俾到地方佢哋去搵嘢食」。

鳥鳴叫是為了吸引異性。（開電視節目《一線搜查》截圖）

為何雀鳥會早上「唱歌」？

不少人都試過早上被鳥鳴聲吵醒，為何雀鳥多會在早上鳴叫呢？鍾晉霆解表示，科學界至今未有定論，但其中一個推測是與求偶有關，「好唱口證明隻鳥身體強壯或健康」。他指叫聲的雀鳥更易吸引到異性，而大部份雀鳥「唱歌」都有季節性，通常集中在繁殖期，如春天或夏天時。

主持丘靜雯試玩竹枝札成的鞦韆。（開電視節目《一線搜查》截圖）

「滿竹跨世代」

搭竹棚是香港本土特色之一，團體「滿竹跨世代」就利用竹簡單又可變的特性，鼓勵融入創意，推動簡樸生活，主持丘靜雯早前參加了工作坊，嘗試利用竹製成鞦韆、搖搖板和竹燈，即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

推薦閱讀