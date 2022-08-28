香港奇案｜比華利山偽富豪設「天仙局」騙4億　洪金寶、謝安琪、江美儀傳損失過千萬

騙徒手法層出不窮，2021年，比華利山有名偽富豪以慈善為名，騙取不少藝人付錢作投資，但當成功賺取4億元後，就立即消失得無影無蹤，有傳洪金寶、謝安琪、江美儀等損失過千萬元，成為事件大苦主。到底這名偽富豪是甚麼人，又怎麼令對方相信他？即看下文。

比華利山假富豪。（網絡圖片）

創「比華利山獅子會」打造慈善家形象

早前，有人在比華利山附近貼出「追債」大字報，指一名人稱「黎博士」的男子黎偉業欠債不還兼失蹤，隨後，不少苦主現身分享被黎偉業騙錢的經過，令這場「天仙局」曝光。

黎偉業能夠成功騙盡城中名人，全因他一直為自己塑造大慈善家的形象。首先，黎偉業利用「比華利山」之名成立「香港比華利山獅子會」，由自己擔任創會會長，不時舉辦慈善籌款活動，並在慈善拍賣會中出手闊綽。此外，黎偉業自稱是港澳政協委員、首席醫學顧問、全球華人傑出青年、多間公司副主席等，名銜一大籮，令眾人相信他家底豐厚。加上，黎偉業每次出席活動都會帶同太太和兒子前往，又有3個保鏢跟出跟入，連家中傭人亦有8至9個，所以在外人眼中，他就是一個好爸爸，好老公，大慈善家。

比華利山假富豪一家。（網絡圖片）

多次宴請知名藝人到家食飯

黎偉業自稱擁有3個物業，並與不少圈中藝人相熟，除了經常在家中宴請鄰居好友外，還請來藝人陳豪、滕麗名、莊思敏、李施嬅、李力持、洪天明、周嘉蔚等吃飯，其中有指江美儀跟他最為熟絡。另外，黎偉業曾上過J2節目《Big Boys Club》擔任嘉賓，又斥資製作飲食節目《The CEO’s Kitchen董事廚房》，並請到不少知名藝人為他宣傳，故外人對他的身分不虞有詐，放心付錢作投資。

陳豪。 莊思敏。 李施嬅。 滕麗名。 江美儀。 黎偉業與不少圈中藝人相熟。（《東張西望》截圖）

騙取4億後舉家消失

起初，不少投資者在黎偉業的投資項目中，都得到可觀的回報，而且每月利息高達8%，後來更多達70名投資者，合共投放約4億在他的項目上。正當眾人享受更高回報之際，黎偉業突然舉家消失。

有投資者發現有一個多月未收取到利息，於是打電話聯絡黎偉業問過究竟，但發現找不到對方，隨即有人嘗試上門尋人，但發現他的居所已人去樓空。除此之外，黎偉業的社交網站多日沒有更新，而所創立的基金會網站也早已關閉，終於眾人意識到黎偉業已經失蹤。

街坊貼「追債」大字報。（《東張西望》截圖）

洪金寶、江美儀、謝安琪疑損過千萬

事情愈鬧愈大，有不少傳媒追訪了與黎偉業有關的苦主，發現原來他居住的比華利山單位只是租借，而且自稱所擁有的140間公司，其實只有4間與他有關，其中2間更一早關閉。此外，有傳媒聯絡了多個機構，查證他的名銜，發現原來大部分都是虛假，甚至連經常一起出席活動的太太也沒有注冊結婚。

有傳洪金寶、江美儀、謝安琪夫婦等因為誤信黎偉業的投資計劃，而損失過千萬成為苦主，但三人隨後不約而同表示無被黎偉業騙錢，每次出席活動也是為了工作，但一眾網民對此說法表示不相信。

傳媒查證黎偉業多個名銜。（《東張西望》截圖）

至今，仍然沒有人找到黎偉業身在何方，也沒有人找到他的真正身分，整個人就像人間蒸發般消失人前。

（全文完）