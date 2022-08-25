Jennie被爆熱戀V　情侶合照流出　不止GD！3大緋聞男友全是「天王級」

被稱為「YG小公主」的人氣女團BLACKPINK成員Jennie，最近與同是韓國天團BTS（防彈少年團）成員V傳出戀情。3月時曾傳出二人同遊濟州島，近日又再有疑似Jennie社交平台私人帳號的情侶照片流出，引來不少揣測。Jennie出道6年來傳出緋聞次數不多，但每個緋聞男友都屬於「天王級」！一起來看看把小公主迷倒的天王們是誰吧！

Jennie6大擇偶條件

女神的另一半當然非一般，BLACKPINK成員Jisoo曾說過Jennie喜歡可靠並且能保護她的人，而Jennie曾在訪問中提過自己的6大擇偶條件。

• 性感

• 個性有趣

• 會專心聆聽她說話

• 記得她所說過的話

• 天冷時會脫下外套給她

• 她穿高跟鞋走路時，會刻意放慢腳步遷就她

Jennie曾在訪問中提過自己的6大擇偶條件。（IG＠jennierubyjane）

歷任緋聞男友全公開

【1】Teddy Park – 年賺9.5億韓元YG金牌製作人

Teddy Park是亞洲著名音樂製作人，連陳冠希、羅志祥、潘瑋柏都曾翻唱過他的作品。Teddy最初以Hip Hop團體1TYM成員出道，後來成為YG娛樂的金牌製作人，製作過大量神曲例如：BIGBANG《Bang Bang Bang》、太陽《眼鼻口》、2NE1《Fire》、宣美《Gashina》、BLACKPINK《Whistle》等。

Teddy Park是亞洲著名音樂製作人。（網上圖片）

2017年曾傳出Teddy因為連續幫BLACKPINK創作了4首歌曲而與Jennie日久生情。（網上圖片）

2017年，曾傳出Teddy因為連續幫BLACKPINK創作了4首歌曲而與Jennie日久生情。由於二人年齡相差17年，當時曾引發熱議，更稱他們為「叔姪戀」。但在不久後，YG娛樂隨即發聲明澄清「熱戀一說是沒有根據的傳聞，兩人並非男女朋友關係」。雖然不是天王級歌手，Teddy來頭絕對不小，據2015年韓媒報道，Teddy單是歌曲版權稅1年收入已達9.5億韓元（約550萬港元），甚至比GD更多！

2019年1月1日，D社報道了人氣男團EXO成員Kai與Jennie戀愛的消息。（IG＠jennierubyjane）

【2】Kai＠EXO -曾同遊巴黎

韓國媒體巨頭Dispatch（D社）每年1月1日元旦，都會公布一對娛樂圈天王級情侶，例如玄彬與孫藝珍、Rain與金泰熙，向社會投下震撼彈。2019年1月1日，D社就報道了人氣男團EXO成員Kai與Jennie戀愛的消息。D社說拍到Kai曾駕駛自己的車輛接送Jennie，再一同前往首爾天空公園進行約會。之後有網友翻出Kai曾在個人Instagram（IG）PO出約會當天「女友視角」的照片。眼尖的網民亦發現二人曾於同一時段分別在自己IG上，PO出在巴黎鐵塔下的照片。

網民發現二人曾於同一時段分別在自己IG上PO出在巴黎鐵塔下的照片。（IG＠zkdlinIG）

對此，Jennie公司YG娛樂曾表示完全不知情，而Kai所屬的SM娛樂後來發出聲明：「兩人目前只是對彼此抱有好感的關係」，雙方都未有直接承認戀情。可惜據韓媒報導，他們的戀情曝光僅25日，二人就對於「現階段事業比愛情重要」一事達成共識，決定分開並重回前、後輩關係。

2021年2月，D社報道同屬YG娛樂的BIGBANG隊長GD，和後輩Jennie已秘戀一年。（IG＠jennierubyjane）

【3】GD＠BIGBANG － GD多次探班Jennie

2021年2月，D社報道同屬YG娛樂的BIGBANG隊長GD，和後輩Jennie已秘戀一年。礙於二人公眾人物的身份，他們多數在GD家約會。據報道，Jennie當時將自己的車輛登記於GD所住公寓方便進出，甚至乘坐GD名下車輛前往BLACKPINK演唱會現場。而二人公司YG娛樂當時回應：「此屬藝人私生活，不方便確認。」。

韓媒指二人身邊好友都知道他們在交往，亦多次傳出有工作人員目擊GD探班Jennie拍攝現場，可是戀情傳足1年多二人都一直未有回應。2022年5月17日，有網友發現GD的IG小帳，取關了Jennie的兩個帳號（本人和攝影帳號），但卻仍舊有追蹤BLACKPINK另外三名成員，引起韓網熱議二人是否已分手。

韓網瘋傳一張BTS成員V與Jennie被目擊同遊濟州島的照片。（IG＠jennierubyjane）

就在Jennie與GD傳出分手一星期後，2022年5月23日，韓網瘋傳一張BTS成員V與Jennie被目擊同遊濟州島的照片。照片中二人乘坐同一輛車的照片，由V開車，坐在副駕的女子戴著墨鏡，酷似Jennie。對此，YG娛樂的回應是：「無可奉告」，BTS所屬公司則沒作出任何回應。

雖然後來張貼出該照片的原PO表示：「經確認後，發現該照片是用舊照合成的照片」，戀愛說亦暫告一段落。誰知3個月後，即同年8月，網上又再先後流出2張疑似V和Jennie的情侶合照，據悉這些照片是從Jennie的IG小號流出。有粉絲就分析2張圖片均為合成照，但亦有人聯想到早前V曾「錯手」追蹤了Jennie的IG後立即退追，相信他們真的在戀愛。而YG娛樂從頭到尾也是一貫作風回應：「無可奉告。」。

不論真假與否，看完Jennie歷任緋聞男友小編只想說：「女神真的好會挑對象！」

（全文完）