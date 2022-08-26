一線搜查｜大角咀後巷變電單車墳場　車主慳劏車錢隨街棄置　車房職員：要咩零件有咩零件

政府早前公布全港663個衛生黑點，當中不乏後巷衛生問題。大角咀福利街一條後巷就有如「電單車墳場」，免費電視77台節目《一線搜查》採訪隊在現場所見，至少停泊了20多輛電單車，大部份明顯已棄置多時，車身殘破，還伴隨着不少垃圾。有車房職員更表示，會到這裡拆車取用零件，「要咩零件有咩零件」。

大角咀福利街後巷停滿電單車，不少已經相當殘破。（開電視節目《一線搜查》截圖）

街坊：至少十年

《一線搜查》採訪隊在現場點算，大角咀福利街不足200米長的後巷停放了27輛電單車，大部份都沒有車牌，有如「電單車墳場」。這些電單車都有不同程度的破爛，車身上又充滿「歲月痕跡」，如佈滿塵土和樹葉，地上又伴隨住不同垃圾，加上後巷的水管、水渠漏水，整條後巷環境衛生惡劣。有在附近工作的街坊表示，「電單車墳場」狀態至少維持了十年，「今次可能司長出聲一定搞掂佢，若果局長出聲就廢嘅！」

棄置電單車伴隨住不少垃圾。（開電視節目《一線搜查》截圖）

行內人：因劏車要錢

為何車主會隨街棄置電單車呢？有行內人表示「劏車都要俾錢」，不如直接棄置。此外，也有人買下二手車，拆去所需零件，然後便把車遺棄在這裡。事實上，有不願上鏡的車房職員表示，會到這裡尋找所需零件，「大把電單車任你揀，冇人理……冇車牌就拆得，有車牌就有車主」。

除了棄置電單車，該處也有人湋泊，車主表示因合法車位不足。（開電視節目《一線搜查》截圖）

區議員：應加重罰則

事實上，全港多區都有隨街棄置電單車問題，造成社區環境烏煙瘴氣。深水埗區區議員李庭豐表示，多年來經常有議員提出過打擊棄置電單車問題，去年6月至8月，民政事務總署聯同不同政府部門，跨部門合作清理深水埗區內非法棄置電單車。然而，他認為不應該要區議或政府一味去收執「爛攤子」，建議政府研究透過修例和加強執法，揪出棄置電單車車主，並且提高罰則，達到阻嚇效果。

陳先生表示，緬甸部份地區，政府軍也控制不了。（開電視節目《一線搜查》截圖）

居柬埔寨港人訪問

近月東南亞詐騙成為港人關注議題，《一線搜查》電話訪問一位居於柬埔寨的香港人，他表示「KK園區」等位於緬甸國內地區「真係好亂」，柬埔寨情況較好，但詐騙、綁架等問題非近期的事，自從柬埔寨肅清賭業及新冠疫情爆發，治安便開始轉差，詳情即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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