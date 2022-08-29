中秋節2022｜香港9大好去處　中環海濱市集+夜市賞月／元朗燈籠街／APM月下戶外戲院

9月10日就是中秋節啦，在這個人圓兩團圓的日子，除了要吃月餅、猜燈謎外，還一定要出去打卡看燈飾！《有線生活》為大家挑選了9個中秋好去處，打卡、賞月、工作坊應有盡有，即去下文。

9月10日就是中秋節。（Rod Ramsell＠unsplash）

【1】中環海濱市集｜海旁賞月＋草地露營＋中秋夜市

今個中秋，LOCOLOCO文創市集將聯乘SummerFest中環夏誌，於海濱活動空間舉辦大型文創市集，活動約有150個品牌參與，而且還有超罕見的海邊中秋夜市，十分有心思。

除此之外，市集現場設有多項豐富活動和打卡位，包括：光林及仙人掌叢林打卡佈置、香港霓虹招牌展覽及導賞、夜光星球工作坊等等。市集將會設有三個小出走主題，分別是露營篇﹑賞月篇及放空篇，讓大家放慢腳步，暫時遠離城市生活的各種煩囂。

【 活動詳情 】

日期 及 時間：

9月9日（星期五）：下午3時至晚上9時

9月10日（星期六）：下午2時至晚上9時

9月11日（星期日）：下午2時至晚上9時



地點：

中環海濱活動空間（入口位於3號閘口）

【 活動詳情 】

【2】中環街市｜恆香綵燈會燈影之城＋中秋工作坊

中環街市在今年中秋，將聯同恆香老餅家舉辦「恆香‧中環街市 燈影之城 The City of Moon」活動，現場設有4大必影必玩打卡位，以傳承藝術設計為題，營造出濃厚節日氣氛。4大打卡位包括：200個七彩燈籠組成的5米許願樹、6個造型月兔及月餅模具、元朗街景元素小屋、小城故事積木展。

【 活動詳情 】

恆香綵燈會燈影之城。（中環街市＠FB）

恆香綵燈會燈影之城。（中環街市＠FB）

另外，9月12日或之前的周末及公眾假期，會設有一系列工作坊，包括製作手繪燈籠和中秋粉彩或輕黏土D.I.Y，成為中環街市Central Club會員，並於場內即日消費滿$200即可免費參加，名額先到先得。

地點：中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市

展期：8月21日至9月30日

時間：早上10時至晚上10時

【 活動詳情 】

恆香綵燈會燈影之城。（中環街市＠FB）

【3】GO Museum｜迎月捉光之旅＋幻彩火箭奶黃月餅

大受歡迎的Cyber X邀請到本地藝術家共同創作，進化成2號版本與大家再見面。今年中秋，Cyber X 2.0將在位於山頂廣場的光影藝術場館GO Museum，提供半小時沈澱式光影視覺體驗給參觀人士。

【 預購門票 】

Cyber X 2.0迎月捉光之旅。（Klook）

Cyber X 2.0迎月捉光之旅。（Klook）

場內設有7個光影藝術裝置，配合強勁音響，組成具有張力的視覺及聽覺體驗。參觀人士進入系統後，需要利用鏡頭與它們所顯示的圖案接觸，系統會與觀眾互動，隨着參觀者的活動產生出不同形態和變化，十足元宇宙內，高端智慧的智能系統。

【 預購門票 】

Cyber X 2.0迎月捉光之旅。（Klook）

8月29日至9月11日，只要購買4張GO Museum門票，即送GO Museum幻彩火箭奶黃月餅一份， 數量有限送完即止。

活動日期：2022年8月9日至9月30日

活動場地：[email protected] Galleria山頂廣場L2 201

售票日期：2022年8月8日10AM起

場地開放時間：

星期一至四: 11:00am – 6:30pm（最後入場時間 6:00pm）

星期五至日及公眾假期: 11:00am – 8:00pm（最後入場時間 7:30pm）

【 預購門票 】

Cyber X 2.0迎月捉光之旅。（Klook）

【4】黃大仙中心｜3D霓虹燈月亮裝置＋Paul Lafayet月餅禮盒

黃大仙中心今年中秋將設有全港首個3D霓虹燈月亮，直徑兩米的3D月亮由舊霓虹光管組成，配以本地招牌保育平台「街招」的設計，相信會令人對月亮裝飾耳目一新。另外，場內設有多個藝術打卡位，北館1樓亦有中秋市集，方便大家醫肚。

【 活動詳情 】

3D霓虹燈月亮裝置。（黃大仙中心）

此外，黃大仙中心首度與甜品品牌Paul Lafayet聯乘推出「中秋尊貴月餅禮盒」，由即日起至9月11日，於商場連續7日內，以電子貨幣累積消費滿$6,000（憑不同商戶發出之正本機印發票2至7張），即可換領聯乘月餅1盒，精選3款口味包括：伯爵茶奶黃、麥蘆卡蜂蜜奶黃、流心咖啡奶黃，換完即止。

地點：黃大仙中心北館中庭、1樓（市集）、2樓（打卡位）

展期：8月13日至9月18日

時間：早上11時至晚上8時

【 活動詳情 】

Paul Lafayet月餅禮盒。（黃大仙中心）

【5】香港仔中心｜珍寶海鮮舫畫展

為紀念屹立超過40年的珍寶海鮮舫，香港仔中心邀請了5位本地藝術家，透過作品為大家分享數碼畫展「我們的珍．寶故事」。其中，No Paper Studio會以懷舊手繪風，重現《食神》經典食物「黯然銷魂飯」，以及海鮮舫內部的華麗裝修，其他藝術家也會以天馬行空元素，重現香港仔漁港面貌。

【 活動詳情 】

「我們的珍．寶故事」。（香港仔中心）

臨近中秋，商場準備了兩款主題紀念品，包括插畫D.I.Y燈籠及一套五款明信片給大家換領，只要分別消費滿$300／$150或以上即可換領。

「我們的珍．寶故事」數碼畫展

日期：2022年9月3日起至10月4日

地點：香港仔南寧街香港仔中心4期地下

換領「我們的珍．寶故事」插畫D.I.Y燈籠

日期：9月3-4及10日

時間：下午1時至晚上9時

地點：香港仔中心5期地下換領站

換領「我們的珍．寶故事」插畫明信片

日期：9月3-4日及10-12日

時間：下午1時至晚上9時

地點：香港仔中心5期地下換領站

【 活動詳情 】

「我們的珍．寶故事」。（香港仔中心）

「我們的珍．寶故事」。（香港仔中心）

【6】APM｜戶外綵燈賞月夜

喜歡去商場的朋友，今年可以最多攜同三位親友，一起參加APM體驗套餐，到L2戶外公園觀星賞月。花園內設有發光月兔及華麗燈飾，亦可以任玩發光的遊樂設施，如LED光影舞動搖搖板及15呎燈泡巨人雕塑等，每項都超打卡able。

此外，體驗套餐會包括燈籠四個、COVA月餅兩個、果汁四支、別緻野餐墊乙張、以及松本清HK$100現金券，另外更有機會欣賞戶外電影，讓你在星空下與家人摯愛度過中秋佳節。

【 活動詳情 】

APM戶外綵燈賞月夜。（Klook）

APM戶外綵燈賞月夜。（Klook）

【7】元朗街市｜逾千手紮燈籠街

每到中秋，元朗大橋街市都會化身成「燈籠街」，皆因內有逾千個手紮燈籠掛滿四周，供市民前往參觀選購。手紮燈籠款式千變萬化，除了有蓮花、玉兔、金魚、楊桃等傳統造型外，還有海龜、恐龍、南瓜車等，吸引不少大人細路打卡拍照。

地址：元朗橋樂坊2號

【8】南豐紗廠｜日系中秋市集 鄭中基做店長

中秋期間，南豐紗廠會聯乘Marketoo及本地插畫家舉行「Marketoo x 動力神社 大型中秋市集」，以日系風格慶祝中秋節。市集除了有200間本地設計及手作品牌外，還推出九大工作坊，包括：法式香水工作坊、月餅蠟燭及擴香石工作坊、浮游花及乾花飾物工作坊等。另外亦有月見節傳統活動，包括：月見祭典、求籤神社、運送糰子遊戲等，十分豐富。

【 活動詳情 】

月餅蠟燭及擴香石工作坊。（南豐紗廠）

多間本地手作品牌。（南豐紗廠）

鄭中基到時將快閃現身市集擔任限定店長，詳情可留意機動電視台YouTube Channel及大佬好嘢Facebook、Instagram公布。

日期： 2022年9月10-12日

時間： 1-8pm

地點：荃灣白田壩街45號

地點：南豐紗廠 3樓空間 & M樓室內The Annex

【 活動詳情 】

鄭中基擔任限定店長。（tinyeyes39＠IG）

【9】PMQ｜任玩8大中秋工作坊

元創方在中秋期間，將舉行「中秋玩物工作坊」，每位參加者只需購買一張門票，就可在指定時間內任玩8個各有特色又富創意的工作坊，包括：金箔工藝燈籠製作、月亮飾物盒、紙藝燈籠果等，而且全部材料費用已經包括在內。完成作品後，大家可以近距離跟超大月亮selfie，並在大白兔上許願。

【 預約活動 】

中秋玩物工作坊。（Klook）

中秋玩物工作坊。（Klook）

日期：2022年9月10-11日（星期六及日）

第一節時間：12:00至3:00pm

第二節時間：3:30至6:30pm

票價：每人$490

地點：PMQ 元創方2樓Qube（請B座進入會場）

地址：香港中環鴨巴甸街35號

【 預約活動 】

（全文完）