一線搜查｜夾公仔機新玩法　擲骰仔贏$3,000現金　律師指台主、玩家、管理員疑犯《賭博條例》

夾公仔機場所開到成行成市，為求吸引客人光顧，台主（夾公仔機經營者）都各出奇謀。免費電視77台節目《一線搜查》發現，有台主一改傳統夾獎品玩法，改為利用「機械爪」擲骰仔、轉輪盤或擲大小，並用名貴獎品如手提電話甚至是現金作招徠。有律師表示，有關玩法可能已觸犯《賭博條例》，不單台主，玩家和場所管理人員都可能被控。

圖中夾公仔機上寫的數字都代表現金金額。（開電視節目《一線搜查》截圖）

大獎可領3,000元

《一線搜查》採訪隊去到一間夾公仔機場所，發現有夾公仔機機身寫上數目字，對應「全黃」、「全紅」、「全綠」等字樣。主持林靜莉以顧客身份向場所職員查詢，職員解說稱，只要利用機械爪，震動裝有骰仔的透明膠盒，擲出全黃色可獲60元或再玩12局（每局5元），全紅色骰仔可得1,200元，全綠色骰仔更可得3,000元！該職員說：「括號內數字全部都會俾你，全部都係現金。」

有夾公仔機玩法是夾起膠波變成擲大小。（開電視節目《一線搜查》截圖）

手提電話作獎品違法？

夾公仔機原意是考驗眼光和技術，顧客務求用低於獎品價值的費用，夾到心頭好，但市面上不少台主為求吸客，加入博彩成份，令玩法變質。例如利用機械爪去擲大小，或者轉輪盤，更配以名貴獎品如手提電話作招徠。一旦有人中獎，台主便會將中獎或領奬的短片、照片，上載到社交平台宣傳，吸引更多客人。

律師林志宇接受《一線搜查》訪問時表示，憑藉機會取勝，或憑藉機會結合技術取勝的遊戲，都屬於博彩，可觸犯《賭博條例》，台主、場所管理人、玩家均可能被檢控。至於獎品價值超過300元，或以及現金作獎品，則會觸犯《有獎娛樂遊戲牌照》規定。

根據《賭博條例》，如有關人士循簡易程序定罪後，最高可被罰款500萬元及監禁2年；如循公訴程序定罪，則最高被罰款500百萬元及監禁7年。

有夾公仔以「盲包」作獎品。（開電視節目《一線搜查》截圖）

「盲包」抽獎都違法？

此外，《一線搜查》又發現有夾公仔獎品竟是「盲包」，上面都印有收件人名稱、內地地址，以及包裹內物品類別等資料。有女學生接受訪問時表示，這些盲包可能是來自內地網店「刷單」的產物，該網店為求「刷」銷售數據，以極低價如2元一張單去製造「銷量」，因此內裏可能甚麼也沒有，又或者與包裹上的描述不一致。

律師林志宇表示，這些盲包上有個人資料，「如果有任何人拎到這些郵包，再帶給有關人士傷害，便會違反香港法例」。他又稱，抽到包裹的人，由於取得的是他人物品，也可能觸犯盜竊罪。

3名理大學生經常出動「執煙頭」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

「執煙頭競技委員會」

3名理大社會創新設計學系組成「執煙頭競技委員會」，半年來於街頭「執煙頭」，每次出動均會執到800至1000個煙頭，他們想傳遞甚麼信息？成效如何？詳情即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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