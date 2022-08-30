開學防疫措施家長10須知　紅黃碼不能入校園？同學確診子女列密切接觸者？

2022/23新學年即將於9月1日星期四開始，暫時仍維持半天面授課堂，不過隨着確診個案不斷增加，一旦單日突破過萬宗，相信學校防疫措施會再次收緊。家長最關心的是開學防疫安排，例如同學若中招，子女會否被列作密切接觸者、康復後是否仍需要每日快測等，下文為大家整理了10個開學防疫安排重點。（資料截至8月30日下午，如政府其後修改措施，本文將會盡快更新）

2022/23新學年即將於2022年9月1日開始，今個學年仍然暫時維持半天面授課堂。（《寶寶大過天》劇照）

開學防疫安排10重點

【1】開學前2日要快測

教育局鼓勵學生於9月1日開學前，連續2日，即8月30日及31日，自行做快速測試。

【2】返學要每日快測

學生應在每天早上進行快速測試，在獲得陰性結果才能回校上課。基於衞生原因，衞生防護中心不建議學生將用過的快速抗原測試棒帶回學校。

學生應在每天早上進行快速測試，在獲得陰性結果才能回校上課。（資料圖片）

【3】每天回校前量體溫

家長應確保每天學生回校前已量度體溫及進行快速抗原測試，並帶備已有家長簽署的《量度體溫及快速抗原測試記錄表》回校。

【4】確診學生以及同住兄弟姊妹均不應回校

若學生快測陽性或核酸檢測結果為陽性，就不應回校，並立即向學校報告。而確診學生的同住兄弟姊妹亦不應回校，及應通知相關學校。

【5】24小時內通報衞生防護中心

確診學生亦須於 24 小時內透過衞生防護中心的「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」（網址：https://www.chp.gov.hk/ratp/）呈報其快速抗原測試陽性結果。

確診學生亦須於 24 小時內呈報其快速抗原測試陽性結果。（網址：https://www.chp.gov.hk/ratp/）

【6】檢疫期間不能回校

學生於接受強制檢疫或隔離期間，均不應離開指定的檢疫或隔離地點，亦不應進入校園範圍。

【7】同學確診不會被列密切接觸者

密切接觸者一般指與確診者的同住家庭成員。在做足衞生防護措施的情況下，曾與確診者在校園有接觸的同班或同校同學，一般都不會視為密切接觸者。

【8】安心出行持「紅、黃碼」不可進入校園

現時除學生外，所有進入校園人士包括接送的家長，進校前均須掃「安心出行」。按照最新的「紅黃碼」要求，所有持紅或黃碼的家長均不可進入校園範圍。

所有持紅或黃碼的家長均不可進入校園範圍。（政府新聞處圖片）

【9】康復日起90日內免快測

如學生已康復，並已向學校提交有關證明（例如﹕隔離令、醫生證明書或康復紀錄二維碼等），於康復日起計3個月（90日）內，上學前都無須進行快測（有病徵者除外）。

【10】疫苗接種規定

所有學校（包括特殊學校）宿舍部的宿生須在2022年5月15日前完成接種1劑疫苗，並依時接種第2劑疫苗。 須回校被照顧的幼稚園及小學學生，須完成接種第1劑疫苗，並依時接種第2劑疫苗，才可以在上學以外的時間回校接受照顧。 須在面授課堂以外的時間回校的中學生，必須完成接種2劑疫苗。

（全文完）