一線搜查｜政府打擊衛生黑點有冇成效？葵青後巷變露天公廁？區議員促放權予食環署

政府於8月14日啟動為期三個月的打擊衞生黑點計劃，由政務司副司長卓永興領軍。免費電視77台節目《一線搜查》去到多個黑點檢視成效，在訪問葵青區區議員林紹輝時，直擊有人公然在後巷小便。林紹輝表示，各部門推卸問題依然存在，建議放權讓食環署統一處理垃圾問題。

其中兩個後巷衛生黑點已變得非常乾淨。（開電視節目《一線搜查》截圖）

市民有讚有彈

《一線搜查》採訪隊去到多個後巷衛生黑點了解，發現部份已經清理乾淨，更有食環署人員巡視。市民沈先生認為環境衛生有所改善，「以前行過都幾污糟，依家都乾淨咗好多……呢啲都雙方面，政府多啲出嚟做嘢，市民要配合」。不過，亦有衛生黑點後巷依然布滿垃圾和污水，有土瓜灣街坊說：「老鼠周圍都係，冇改善到。」

8月14日卓永興巡視過的忠信街放滿建築廢料（上圖），如今廢料雖清走，卻出現傢俬雜物（下圖）。（開電視節目《一線搜查》截圖）

有黑點廢物重現

8月14日政務司副司長卓永興巡視過的忠信街，當時放滿建築廢料，《一線搜查》採訪隊近日再到現場，發現建築廢料已清走，但卻出現新泥頭袋，亦有不少殘舊傢俬，附近倉庫職員聲稱只是暫時擺放，執好倉後便會搬回室內。

拍攝期間林紹輝發現有人在後巷路口小便，大聲斥責。（開電視節目《一線搜查》截圖）

拍攝期間有人後巷小便

《一線搜查》訪問葵青區區議員林紹輝，他指該區有工廈內的回收廠，將大量紙皮堆放在行人路，吸引老鼠，破壞環境衛生。此外，其中一條後巷則有疑似是棄置電單車，已被「抄牌」，林紹輝說：「8月19日貼出通告，話地政署跟進和拖走，幾時呀？」他指現時政府部門管轄範圍分散，例如路邊鐵欄路政署負責，並非食環署負責，認為要做好環境衛生，應集中權力予食環署，「譬如你授權俾食環署，總之衛生幫辦去到，有雜物嘅就由食環署一次過清，包括棄置電單車」。

後巷變露天公廁？

《一線搜查》採訪隊拍攝期間，林紹輝發現一名男子在後巷路口小便，大聲喝斥：「唔好喺度屙尿啦！黐線㗎你！日日都係咁！你係狗嚟㗎？臭㗎！」林紹輝形容該處有如「露天公廁」，因鄰近投注站，「啲人賭馬賭波，急尿就喺度屙！」事實上，要做好環境衛生，公眾參與尤為重要。

超過250套電影已加入口述影像。（開電視節目《一線搜查》截圖）

口述影像電影

香港盲人輔導會於2009年開始為電影加上口述影像，至今已成功為250套電影加入口述影像，至2018年更首次為正在上映電影加入口述影聲道，這些電影全靠義工去製作，令視障人士都可以欣賞電影。詳情即睇《一線搜查》，了解甚麼是口述影像電影。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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