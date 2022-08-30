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疫苗通行證｜康復者第三針、第四針預約＋時間表 康復二維碼過期解決方法 8步更新針卡
新冠肺炎疫情持續，究竟新冠肺炎康復者，在確診後需要打第3針或第4針嗎？可以獲得打針豁免嗎？「疫苗通行證」的針卡如何更新？立即看看以下新冠肺炎康復者接種疫苗的安排吧。
問：確診後需打第3針嗎？
答：現時一般只建議康復者接種2劑疫苗。除了免疫力弱人士及50歲以上人士以外。如18至49歲康復者，有較高暴露風險或個人需要（如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定），亦可選擇接種第3劑新冠疫苗。
接種疫苗安排如下
．感染前，未曾接種過新冠疫苗人士：
．感染前，已接種1劑、2劑或3劑新冠疫苗人士：
．康復者屬免疫力弱人士：
問：確診後需打第4針嗎？
答：康復者無需再接種第4劑疫苗。
問：康復者如何使用「疫苗通行證」？
答：政府早前推出「康復紀錄二維碼」作為「疫苗通行證」，有效期為180日。如康復者的「康復紀錄二維碼」將到期， 未曾接種或只接種一劑疫苗的人士，則需要在失效前接種多一劑疫苗，才能繼續使用「疫苗通行證」。
如已打兩針的康復者，即使在「康復紀錄二維碼」過期後（180日），仍然符合「疫苗通行證」的要求。只要到 evt.gov.hk 下載附有康復者身份的電子針卡，然後匯入到「安心出行」，更新成功後，便可繼續符合疫苗通行證的要求。
康復者更新針卡方法
【1】打開「安心出行」應用程式
【2】選擇「電子疫苗接種及檢測記錄」
【3】選擇「2019冠狀病毒病電子針卡/豁免接種疫苗證明書」
【4】點擊「顯示詳情」
【5】向下滾動並按左下角的「更新」
【6】點擊左下角的「匯入」
【7】從相簿中選擇電子針卡，再點擊右下角的「選擇」
【8】覆核記錄並點擊「確認」，完成更新
（全文完）
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