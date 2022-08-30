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疫苗通行證｜康復者第三針、第四針預約＋時間表　康復二維碼過期解決方法　8步更新針卡

疫苗通行證｜康復者第三針、第四針預約＋時間表　康復二維碼過期解決方法　8步更新針卡

新冠肺炎疫情持續，究竟新冠肺炎康復者，在確診後需要打第3針或第4針嗎？可以獲得打針豁免嗎？「疫苗通行證」的針卡如何更新？立即看看以下新冠肺炎康復者接種疫苗的安排吧。

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
新冠肺炎康復者接種疫苗安排。（isengrapher＠unsplash）

問：確診後需打第3針嗎？

答：現時一般只建議康復者接種2劑疫苗。除了免疫力弱人士及50歲以上人士以外。如18至49歲康復者，有較高暴露風險或個人需要（如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定），亦可選擇接種第3劑新冠疫苗。

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
18至49歲康復者可選擇接種第3劑新冠疫苗。（衞生署衞生防護中心）

接種疫苗安排如下

．感染前，未曾接種過新冠疫苗人士：

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
感染前，未曾接種過新冠疫苗人士 – 接種安排（衞生署衞生防護中心）

．感染前，已接種1劑、2劑或3劑新冠疫苗人士：

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
感染前，已接種1劑、2劑或3劑新冠疫苗人士 – 接種安排（衞生署衞生防護中心）

．康復者屬免疫力弱人士：

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
康復者屬免疫力弱人士 – 接種安排（衞生署衞生防護中心）

問：確診後需打第4針嗎？

答：康復者無需再接種第4劑疫苗。

問：康復者如何使用「疫苗通行證」？

答：政府早前推出「康復紀錄二維碼」作為「疫苗通行證」，有效期為180日。如康復者的「康復紀錄二維碼」將到期， 未曾接種或只接種一劑疫苗的人士，則需要在失效前接種多一劑疫苗，才能繼續使用「疫苗通行證」。

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
政府早前推出「康復紀錄二維碼」作為「疫苗通行證」。（資料圖片）

如已打兩針的康復者，即使在「康復紀錄二維碼」過期後（180日），仍然符合「疫苗通行證」的要求。只要到 evt.gov.hk 下載附有康復者身份的電子針卡，然後匯入到「安心出行」，更新成功後，便可繼續符合疫苗通行證的要求。

康復者更新針卡方法

【1】打開「安心出行」應用程式

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
打開「安心出行」應用程式（GovHKvideochannel ）

【2】選擇「電子疫苗接種及檢測記錄」

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
選擇「電子疫苗接種及檢測記錄」（GovHKvideochannel ）

【3】選擇「2019冠狀病毒病電子針卡/豁免接種疫苗證明書」

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
選擇「2019冠狀病毒病電子針卡/豁免接種疫苗證明書」（GovHKvideochannel ）

【4】點擊「顯示詳情」

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
點擊「顯示詳情」（GovHKvideochannel ）

【5】向下滾動並按左下角的「更新」

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
向下滾動並按左下角的「更新」（GovHKvideochannel ）

【6】點擊左下角的「匯入」

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
點擊左下角的「匯入」（GovHKvideochannel ）

【7】從相簿中選擇電子針卡，再點擊右下角的「選擇」

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
從相簿中選擇電子針卡，再點擊右下角的「選擇」（GovHKvideochannel ）

【8】覆核記錄並點擊「確認」，完成更新

疫苗通行證｜康復者要打第三針、第四針？康復二維碼過期　已打兩針如何更新針卡？
8. 覆核記錄並點擊「確認」，完成更新（GovHKvideochannel ）

（全文完）

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問：康復者需打第3針嗎？

答：現時一般只建議康復者接種2劑疫苗。除了免疫力弱人士及50歲以上人士外。詳情

問：如何下載附有康復者身份的電子針卡？

答：只要到evt.gov.hk，便能下載附有康復者身份的電子針卡。詳情

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