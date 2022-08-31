中秋好去處2022｜LOCOLOCO中環海濱文創市集　150手作攤檔／草地露營／日系工作坊

中秋佳節去邊好？LOCOLOCO文創市集將聯乘SummerFest中環夏誌，於海濱活動空間舉辦大型文創市集，活動約有150個品牌參與，而且還有超罕見的海邊中秋夜市，十分有心思。即看下文介紹！

中環海濱文創市集。（LocoLoco＠FB）

中環海濱文創市集。（LocoLoco＠FB）

必玩4大日系工作坊

中環海旁一直都是賞月勝地，加上特色中秋市集、精彩現場表演、豐富佈置打卡位，相信一定能為大家創造美好回憶！市集活動包括：

山系野營——在鬧市中仰望夜空賞月

光林及仙人掌叢林打卡佈置

玩野樂園——噴水和吹氣玩意，小朋友放電用品

香港霓虹——霓虹招牌展覽及導賞

夜光星球工作坊

風鈴彩繪工作坊

浮游花瓶工作坊

日式釣水球體驗工作坊

多個精彩表演

山系野營。（LocoLoco＠FB）

日式釣水球體驗工作坊 風鈴彩繪工作坊

3大主題助你遠離城市煩囂

市集將以「城市小出走」作主題，配合今年中環夏誌打造的「城中野」，希望客人可以在市集放慢腳步，暫時遠離城市生活的各種煩囂。市集三天將會設有三個小出走主題，分別是露營篇﹑賞月篇及放空篇。

入場詳情：

日期、時間：

9月9日 (星期五)：下午3時 – 晚上9時

9月10日 (星期六)：下午2時 – 晚上9時

9月11日 (星期日)：下午2時 – 晚上9時

地點：

中環海濱活動空間（入口位於3號閘口）

費用：

免費入場

（全文完）