一線搜查｜荃灣流鶯湧現　鄰近街市學校　男街坊避開眼神接觸：買餸要耷低頭行

有荃灣街坊表示，河背街一帶流鶯問題越來越嚴重，不單入夜出沒，近期大白天都會到街上招客。免費電視77台節目《一線搜查》去到現場了解，不少街坊對流鶯問題感到無奈，採訪隊更跟隨其中一位流鶯上樓，即睇下文。

荃灣流鶯似乎越來越多，即使早上買餸時間，都站到街上。（開電視節目《一線搜查》截圖）

市民話見過問價

《一線搜查》採訪隊去到荃灣了解，由眾安街走到河背街，沿途見到至少7個疑似流鶯女士。她們有人打扮保守，穿上長衫長褲，但亦有人穿黑色透視衫。居住荃灣多年沈先生表示，早幾年流鶯晚上才出沒，但近一兩年白天都會站出來，「好果好天嘅話都會有8、9個企喺度」。他續稱：「我相信佢哋都知驚，有啲都唔敢太暴露，不過有部份人都會熱褲坦胸露臂。」

沈先表示流鶯問題影響荃灣社區形象。（開電視節目《一線搜查》截圖）

鄰近街市及學校

事實上，流鶯聚集地點鄰近街市，而且附近還有天佑小學同聖芳濟中學。沈先生表示，一方面擔心會影響學生心智發展，另一方面前往買餸也感到不便。他解釋：「如果去買餸，迎面而來，都會同我哋打下眼色。」他補充，男性街坊往往為避免與流鶯有眼神接觸，「要耷低頭行」或走出行人路。《一線搜查》在現場訪問了多位女街坊，她們有人認為流鶯會阻礙行人，有人則擔心疫情會因性接觸擴散。

流鶯上樓後表示：「我呢度係快餐，唔係一樓一。」（開電視節目《一線搜查》截圖）

「唔做一樣要俾錢」

《一線搜查》採訪隊一名男成員嘗試以路人身份與流鶯搭話，有人警覺性非常高，有人則主動帶採訪隊男成員上樓入到室內單位，然後便叫男成員躺下，當男成員提出要先沖涼時，她說：「我呢度係快餐，唔係一樓一。」她強調毋需沖涼，又說：「你要做就做，唔做一樣要俾錢！」

律師：問價即違法

流鶯在大街大巷招客會否觸犯法例？律師林志宇表示，任何人在公眾地方唆使他人作不道德行為便屬違法，不論是女方主動提出價格，或男方主動問價，都有可能觸犯法例。根據刑事罪行條例中的《為不道德目的而唆使他人》，一經定罪，最高罰款1萬港元及監禁6個月。

主持梁皓恩去到寶琳一個籃球場了解。（開電視節目《一線搜查》截圖）

寶琳有個荒廢籃球場？

香港明明地少人多，康樂設施長期爆滿，但將軍澳寶琳一個停車場天台，卻有大大個籃球場荒廢，為何鄰近居民都不知道或不願意上去打籃球？即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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