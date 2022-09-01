開學｜10歲男童發育慢4年身高僅1.1米　醫生揭與2個睡眠壞習慣有關　開燈睡原來超錯？

今日是開學日，新一年要快高長大喔！近日有一名10歲男童到醫院求醫，由於他的身高只有110cm，醫生見到他的第一眼以為他只有5、6歲。經過檢查，醫生發現男童的骨頭年齡（骨齡）發育比正常同齡孩子慢了4年，而原因竟與2個睡眠壞習慣有關？一起看看醫生怎麼說吧。

一名10歲男童只有110cm，醫生見到他的第一眼以為他只有5、6歲。（《機智醫生生活》截圖）

發育慢4年 10歲僅高110cm

近日，鄭州大學第一附屬醫院接收了一名10歲的小男孩，醫生第一眼見到他的身高只有110cm左右，還以為男童只有5、6歲。經過檢查竟發現這名孩子的骨齡發育比正常的小孩子慢了足足4年。醫院的兒童重症監護病房主治醫生霍玉峰展示了2張圖片，可以看到男童骨質密度明顯比其他10歲小朋友的低很多，骨頭與骨頭之間相對疏鬆。

10歲男童骨質密度（左）明顯比其他10歲小朋友的（右）低很多。（《大參考》截圖）

晚睡－褪黑激素分泌減少

霍醫生表示造成男童發育較正常慢的原因，是2個睡覺時的壞習慣。第一個是晚睡。霍醫生說：「現今社會，很多孩子在大人的影響下，變得越來越晚睡。周而復始，養成晚睡的習慣，使褪黑激素分泌減少，將嚴重影響孩子的發育成長。」

晚睡使小朋友褪黑激素分泌減少，嚴重影響孩子的發育成長。（網上圖片）

開燈睡覺－致兒童骨骼發育延後

此外，霍醫生還提到原來開著燈睡覺，亦會導致兒童骨骼發育延後。由於褪黑激素有助孩子進入深層睡眠，在日光或燈光照射情況下，褪黑激素會明顯減少。當褪黑素減少，孩子就會越來越睡不著覺，嚴重影響孩子生長發育。而且開燈睡覺也會打亂人體正常的生理定律，導致血糖不穩。

長期開燈睡覺可致性早熟、長不高問題

霍醫生亦說短期的開燈睡覺，可能會導致兒童骨齡較實際年齡偏小。如果長期開燈睡覺，更可能導致孩子出現性早熟、提早發育完成不再長高、骨齡提前閉合等問題。所以他提醒各位家長，一定要幫助孩子養成良好的睡眠習慣。

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長期開燈睡覺，更可能導致孩子出現性早熟、提早發育完成不再長高、骨齡提前閉合等問題。（網上圖片）

醫生提醒小孩應養成良好睡眠習慣

霍醫生提醒，雖然明白家長或許緊張子女的學業，有時會讀書到夜深，但家長應以身作則，並規定孩子在固定時間入睡，養成良好睡眠習慣。最後霍醫生亦說不反對學生開燈溫書，但盡量不要溫書到深夜，以免影響睡眠。

家長應以身作則，並規定孩子在固定時間入睡，養成良好睡眠習慣。（網上圖片）

14款含有褪黑激素食物

褪黑激素有助孩子進入深層睡眠，台灣營養師余朱青早前在社交平台上分享了14款含有褪黑激素的食物，家長們可以為子女準備。為改善睡眠質素，余朱青建議大家可以食用含有褪黑激素的食物，例如蕃茄、洋蔥、黃瓜、玉米等蔬菜，水果方面則有車厘子、香蕉等。另外，燕麥、米、牛奶、芝麻、南瓜子、杏仁果、黑核桃、薑等都含有褪黑激素。

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（全文完）

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