一線搜查｜18個月男嬰Dickan緊急求肝　父盼有心人捐肝：好小好小部份肝就可延續佢嘅生命

器官捐贈｜截至2022年6月30日，共有69人輪候肝臟移植，當中包括只有18個月大男嬰馬皓勤Dickan。他一出生便有膽管閉塞，手術後並無改善，情況更越來越差，近月肝功能已經受損，急需肝臟移植。Dickan父親馬先生在免費電視77台節目《一線搜查》上呼籲公眾捐肝，「我希望睇到呢個訪問嘅有心人，可以試下幫我小朋友，我小朋友只需要好小好小部份嘅肝，就可以延續佢嘅生命」。

Dickan已於醫院深切治療部留醫4、5個月。（開電視節目《一線搜查》截圖）

父：Dickan係上天恩賜禮物

由於肝功能受損，Dickan現時看上去「黃黃黑黑」，但在父親馬先生眼裏，Dickan同其他小朋友一樣精靈可愛，更是「上天恩賜嘅禮物」，他說：「初初未知佢有事，因剛出世諗住個個BB都係咁，點知佢成日都嘔呀、唔舒服。」Dickan一個月大時，醫生診斷他患有膽管閉塞，於兩個月大時施手術，然而情況並未有改善，更是越來越差，「食得少，所以先至咁細粒，一來佢唔吸收，就算係食幾多佢都係唔吸收」。

受到病情影響，Dickan比同齡BB身材細小。（開電視節目《一線搜查》截圖）

Dickan已留醫ICU數月

馬先生表示，Dickan的病情需要換肝才能解決。過去一年多，Dickan經常要出入醫院，至最近情況轉差，已經在ICU（深切治療部）留醫4、5個月，身上插滿喉管。馬先生和太太每天輪流到醫院照顧兒子，返早更的他放工後先回到藍田家梳洗及執拾日用品，然後出發往西環瑪麗醫院，「盡量都係想陪住小朋友，同佢玩下等佢開心啲」。

Dickan父親放工後都會到醫院探望兒子。（開電視節目《一線搜查》截圖）

父母親屬均不合條件捐肝

看到兒子病情日漸惡化，身為父母自然難過，然而Dickan父母及親屬均不合捐肝條件。Dickan母親因血型不合適及曾有過大病無法捐肝，馬先生則有高血壓和脂肪肝，他說：「我啲血壓太高，醫生反而驚我危險過佢（Dickan）。」他續稱，其他親屬或因血型不吻合，或身體狀況不適合手術，而愛莫能助。

「佢（醫生）唔會直接話俾你聽小朋友仲有幾耐時間，其實你都知道㗎啦，你都感覺到佢（醫生）講嘢嘅意思。」馬先生表示，Dickan輪候屍肝逾一年，仍然未有合適肝臟可以移植，因此他希望借助傳媒力量，呼籲公眾捐肝，「睇下有冇有心人可以幫到手」。有關Dickan父親訪問，可於網上重溫《一線搜查》。

捐肝救救小Dickan合適條件

【1】O型血

【2】18歲以上

【3】無吸煙及飲酒習慣

符合上述件條有心人，請聯絡瑪麗醫院肝臟移植科，電話22553838

根據醫管局數字，截至今年6月30日，由遺體捐贈肝臟只有8宗，活體捐贈更只有4宗，但卻有69人輪候。注意，並不是人人都合適捐肝，醫生會考慮捐贈者的身體狀況而決定。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

推薦閱讀